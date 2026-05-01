Salman Khan in Raja Shivaji : “शिवाजी नाही शिवाजी राजं… म्हणायचं” अखेर सिनेमातील सलमानची झलक आली समोर

महाराष्ट्र दिनी Raja Shivaji हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. अभिनेता Salman Khan यांची झलक अखेर चित्रपटात दिसली असून ते वीर जिवाजी महाले यांच्या भूमिकेत आहेत.

Updated On: May 01, 2026 | 01:13 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • महाराष्ट्र दिनी सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात आले आहे
  • हातात तलवार अशा रांगडा मराठमोळा लुक भाईजानने केला आहे
  • ऐतिहासिक चित्रपट राजा शिवाजी १ मे रोजी प्रदर्शित झाला
अभिनेता सलमान खान हे नाव गेल्या अनेक दिवसांपासून अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांच्या ‘राजा शिवाजी’ या सिनेमाशी जोडले जात होते. सिनेमाचा टिझर लाँच झाला, त्यामध्येही सलमान दिसून आला नव्हता. काही दिवसांनी ट्रेलर प्रसिद्ध करण्यात आले पण त्यातही सलमान नव्हता. सिनेमाचे दोन गाणी प्रसिद्ध झाले पण त्यातही सिनेमाच्या प्रोडक्शन टीमने सलमानची कोणतीही झलक दाखवली नव्हती. पण सगळीकडे ‘राजा शिवाजी’ आणि ‘सलमान’ अशी चर्चा होती. अखेर, महाराष्ट्र दिनी सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात आले आहे आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे Actor Salman Khan ची झलक सगळ्यांसमोर आली आहे.

एकंदरीत, जर सलमान खानच्या मराठमोळ्या चाहत्यांना ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील सलमानची भूमिका अनुभवायची आहे तर त्यांना घरी बसून टीझर, ट्रेलर किंवा गाणे रेंगाळण्यापेक्षा सरळ सिनेमा गृहाची वाट पकडावी लागेल. सलमान खान या चित्रपटात वीर जिवाजी महाले (जीवा महाला) यांच्या भूमिकेत दिसून आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंगरक्षक म्हणून जीवा महाला यांची ख्याती आहे, अशा वीर व्यक्तीच्या भूमिकेत बॉलिवूडचा Bhaijaan दिसून येणार असल्यामुळे त्याच्या चाहत्यांनी Box Office वर आधीच गर्दी केली आहे.

कसा आहे भाईजानचा लुक?

डोक्यावर भगवा फेटा, पिळदार मिश्या, हातात तलवार अशा रांगडा मराठमोळा लुक भाईजानने केला आहे. जीवा महाला यांच्या भूमिकेत त्याने वीर मराठा योद्ध्याचे पात्र साकारले आहे. सलमानने सिनेमात बोललेला “शिवाजी नाही शिवाजी राजं… म्हणायचं” हा डायलॉग सिनेमागृहात तुफान गाजतंय.

‘राजा शिवाजी’ प्रदर्शित! काय म्हणतायत प्रेक्षक?

अभिनेता-दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांचा ऐतिहासिक चित्रपट राजा शिवाजी १ मे रोजी प्रदर्शित झाला असून सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांकडून दमदार प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः X (ट्विटर) वर चित्रपटाबाबत जोरदार चर्चा सुरू असून प्रेक्षकांनी अभिनय, भावनिकता आणि भव्य दृश्य मांडणीचे भरभरून कौतुक केले आहे. Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्या जीवनावर आधारित हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर ट्रेंडिंगमध्ये आला. पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात समोर येऊ लागल्या आणि अल्पावधीतच हा चित्रपट चर्चेचा विषय ठरला.

दरम्यान, बॉक्स ऑफिसवरही राजा शिवाजीने चांगली सुरुवात केली आहे. सूत्रांनुसार, चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी सुमारे १.९० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. मराठी चित्रपटासाठी हा आकडा समाधानकारक मानला जात असून पुढील काही दिवसांत कमाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 01, 2026 | 01:12 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

