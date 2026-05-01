Salman Khan in Raja Shivaji : “शिवाजी नाही शिवाजी राजं… म्हणायचं” अखेर सिनेमातील सलमानची झलक आली समोर

एकंदरीत, जर सलमान खानच्या मराठमोळ्या चाहत्यांना ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील सलमानची भूमिका अनुभवायची आहे तर त्यांना घरी बसून टीझर, ट्रेलर किंवा गाणे रेंगाळण्यापेक्षा सरळ सिनेमा गृहाची वाट पकडावी लागेल. सलमान खान या चित्रपटात वीर जिवाजी महाले (जीवा महाला) यांच्या भूमिकेत दिसून आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंगरक्षक म्हणून जीवा महाला यांची ख्याती आहे, अशा वीर व्यक्तीच्या भूमिकेत बॉलिवूडचा Bhaijaan दिसून येणार असल्यामुळे त्याच्या चाहत्यांनी Box Office वर आधीच गर्दी केली आहे.
कसा आहे भाईजानचा लुक?
डोक्यावर भगवा फेटा, पिळदार मिश्या, हातात तलवार अशा रांगडा मराठमोळा लुक भाईजानने केला आहे. जीवा महाला यांच्या भूमिकेत त्याने वीर मराठा योद्ध्याचे पात्र साकारले आहे. सलमानने सिनेमात बोललेला “शिवाजी नाही शिवाजी राजं… म्हणायचं” हा डायलॉग सिनेमागृहात तुफान गाजतंय.
‘राजा शिवाजी’ प्रदर्शित! काय म्हणतायत प्रेक्षक?
अभिनेता-दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांचा ऐतिहासिक चित्रपट राजा शिवाजी १ मे रोजी प्रदर्शित झाला असून सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांकडून दमदार प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः X (ट्विटर) वर चित्रपटाबाबत जोरदार चर्चा सुरू असून प्रेक्षकांनी अभिनय, भावनिकता आणि भव्य दृश्य मांडणीचे भरभरून कौतुक केले आहे. Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्या जीवनावर आधारित हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर ट्रेंडिंगमध्ये आला. पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात समोर येऊ लागल्या आणि अल्पावधीतच हा चित्रपट चर्चेचा विषय ठरला.
दरम्यान, बॉक्स ऑफिसवरही राजा शिवाजीने चांगली सुरुवात केली आहे. सूत्रांनुसार, चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी सुमारे १.९० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. मराठी चित्रपटासाठी हा आकडा समाधानकारक मानला जात असून पुढील काही दिवसांत कमाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.