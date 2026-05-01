मोबाईलवर येणार आपत्ती अलर्ट! मेसेज पाहून घाबरू नका… सरकार करतंय नव्या सिस्टिमची चाचणी

भारतात कोणत्याही क्षणी भूकंप, त्सुनामी, चक्रीवादळ किंवा पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होऊ शकतात. अशावेळी लोकांपर्यंत वेळीच योग्य माहिती पोहोचवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. यासाठी आता सरकार एक चाचणी करत आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 01:13 PM
  • दूरसंचार विभाग आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने मोबाईल आपत्ती अलर्ट सिस्टिमची चाचणी सुरु आहे.
  • ही सिस्टिम सामान्य सूचना प्रोटोकॉल आणि सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीवर आधारित आहे.
  • सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, टेस्टिंगदरम्यान येणारे मेसेज केवळ चाचणीसाठी आहेत आणि नागरिकांनी घाबरू नये.
भारत सरकार देशभरात एक नवीन मोबाईल आधारित आपत्ती अलर्ट सिस्टिमची चाचणी करत आहे. या चाचणीदरम्यान नागरिकांच्या फोनवर मेसेज पाठवले जाऊ शकतात. याबाबत सरकारने सूचना जारी केली आहे. सरकारने सांगितलं आहे की, हे मेसेज पाहून घाबरून जाण्याची गरज नाही. कारण हे मेसेज सुरु असलेल्या चाचणीचा एक भाग आहेत. याचा उद्देश लोकांना घाबरवणं नाही तर लोकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती पोहोचवण्याचा आहे.

दूरसंचार विभाग आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे सुरु आहे चाचणी

दूरसंचार विभागाद्वारे ही चाचणी केली जात आहे. या चाचणीमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने देखील सहभाग घेतला आहे. दोघेही एकत्र येऊन देशात मोबाईलद्वारे आपत्ती संबंधित माहिती देण्याची प्रणाली आणखी मबजूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सरकारचे असे उद्दिष्ट आहे की, कोणत्याही आपत्तीजन्य किंवा अपात्कालीन परिस्थितीत लोकांना वेळीच सूचना दिली जावी, ज्यामुळे नुकसान होऊ नये आणि लोकांची सुरक्षा वाढावी. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कसे काम करणार ही सिस्टिम

ही अलर्ट सिस्टिम ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल’ (CAP) वर आधारित असणार आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाने सुचवले आहे ही सिस्टिम सर्व 36 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये आधीपासूनच सक्रीय आहे. या सिस्टिमच्या मदतीने एखाद्या विशेष भागातील मोबाईल यूजर्सना एसएमएसद्वारे आपत्तीसंंबंधित सूचना पाठवल्या जातात. याचा फायदा असा आहे की, ज्या ठिकाणी धोका असेल अशा भागातील लोकांना अलर्ट पाठवला जातो.

सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी

एसएमएसव्यतिरिक्त आता सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीचा देखील वापर केला जात आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे एखाद्या विशेष भागातील सर्व मोबाईल डिव्हाईसवर एकाचवेळी मेसेज पाठवला जातो. यामुळे सर्व लोकांना रियल-टाइममध्ये अलर्ट मिळतो. ही सिस्टिम मोठ्या भागात एकाच वेळी अनेक लोकांपर्यंत अलर्ट पोहोचवण्यासाठी प्रभावी मानली जाते. अशी माहिती मिळाली आहे की, ही संपूर्ण सिस्टिम टेलिमॅटिक्स विकास केंद्राने डिझाईन आणि डेव्हलप केली आहे. ही सिस्टिम ‘मेक इन इंडिया’ चे अतिशय उत्तम उदाहरण मानले जात आहे, ज्यामध्ये देशातील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. ही सिस्टिम लाँच करण्यापूर्वी सरकारने त्याची विश्वसनीयता आणि परफॉर्मंसची चाचणी केली आहे.

लोकांसाठी जारी केल्या सूचना

चाचणीदरम्यान तुमच्या फोनवर इंग्रजी, हिंदी किंवा संबंधित भागातील भाषेत एसएमएस पाठवले जाऊ शकतात. सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, या मेसेजकडे दुर्लक्ष करा आणि घाबरू नका. ही केवळ एक चाचणी सुरु आहे.

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

