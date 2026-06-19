NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

दरवर्षी, लाखो विद्यार्थ्यांसाठी NEET-UG ही डॉक्टर बनण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानली जाते. यावर्षी, Re-NEET UG 2026 साठीच्या नोंदणीतूनही असेच चित्र दिसून येते, ज्यात काही राज्यांमध्ये उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण अर्जदारांपैकी मोठा वाटा काही निवडक राज्यांमधून आला आहे, जे दर्शवते की वैद्यकीय शिक्षणासाठीची स्पर्धा देशभरात एकसमान नाही. किंबहुना, त्याचा परिणाम काही विशिष्ट प्रदेशांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो.
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या राज्यांनी आघाडी घेतली
Re-NEET 2026 साठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश आघाडीवर होते. या राज्यातील ३,५६,२९१ उमेदवारांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
महाराष्ट्र आणि राजस्थान हीदेखील प्रमुख केंद्रे मानली जात आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर, महाराष्ट्रातून २,२२,९०५ आणि राजस्थानातून २,०३,४७० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. या दोन राज्यांनीही लक्षणीय योगदान दिले आहे. राजस्थान हे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पूर्वीपासूनच ओळखले जाते. दरम्यान, महाराष्ट्रात वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षणाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे, अर्जदारांमध्ये या तीन राज्यांचा वाटा सर्वाधिक होता. या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की भविष्यात वैद्यकीय जागांची मागणी आणखी वाढू शकते असंही सध्या चित्र दिसून येत आहे.
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इतर राज्यांमधील स्थिती
याव्यतिरिक्त, बिहारमधून १,५६,०६१, कर्नाटकातून १,४५,४६६ आणि तामिळनाडूतून १,४२,४८९ अर्ज आले. या सहा राज्यांचा मिळून एकूण नोंदणीमध्ये निम्म्याहून अधिक वाटा आहे. इतर राज्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे –