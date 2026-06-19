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NEET UG 2026: ‘या’ राज्यात सर्वात जास्त परीक्षा देणार विद्यार्थी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

Updated On: Jun 19, 2026 | 05:42 PM IST
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सारांश

Re- NEET UG 2026 साठी झालेल्या नोंदणीमध्ये सर्वाधिक आकडा हा उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधून आहे. कोणत्या राज्यातून सर्वाधिक उमेदवार आहेत, जाणून घ्या

NEET पुनर्परिक्षा देण्यासाठी कोणते राज्य सर्वात पुढे (फोटो सौजन्य - iStock)

NEET पुनर्परिक्षा देण्यासाठी कोणते राज्य सर्वात पुढे (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • कोणत्या राज्यातून सर्वाधिक झाली नोंदणी 
  • नीट युजी २०२६ च्या पुनर्परिक्षेसाठी कोणत्या राज्यात जास्त विद्यार्थी
  • दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर नक्की कोणते राज्य 
देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय परीक्षेसंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे. आगामी पुनर्परीक्षेसाठीच्या नोंदणीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे स्पर्धा खूप जास्त आहे. उमेदवारांची संख्या दर्शवते की, मोठ्या राज्यांमध्ये वैद्यकीय जागांसाठीची तयारी आणि दबाव सातत्याने वाढत आहे.

दरवर्षी, लाखो विद्यार्थ्यांसाठी NEET-UG ही डॉक्टर बनण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानली जाते. यावर्षी, Re-NEET UG 2026 साठीच्या नोंदणीतूनही असेच चित्र दिसून येते, ज्यात काही राज्यांमध्ये उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण अर्जदारांपैकी मोठा वाटा काही निवडक राज्यांमधून आला आहे, जे दर्शवते की वैद्यकीय शिक्षणासाठीची स्पर्धा देशभरात एकसमान नाही. किंबहुना, त्याचा परिणाम काही विशिष्ट प्रदेशांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो.

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या राज्यांनी आघाडी घेतली

Re-NEET 2026 साठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश आघाडीवर होते. या राज्यातील ३,५६,२९१ उमेदवारांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

महाराष्ट्र आणि राजस्थान हीदेखील प्रमुख केंद्रे मानली जात आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर, महाराष्ट्रातून २,२२,९०५ आणि राजस्थानातून २,०३,४७० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. या दोन राज्यांनीही लक्षणीय योगदान दिले आहे. राजस्थान हे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पूर्वीपासूनच ओळखले जाते. दरम्यान, महाराष्ट्रात वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षणाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे, अर्जदारांमध्ये या तीन राज्यांचा वाटा सर्वाधिक होता. या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की भविष्यात वैद्यकीय जागांची मागणी आणखी वाढू शकते असंही सध्या चित्र दिसून येत आहे. 

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इतर राज्यांमधील स्थिती

याव्यतिरिक्त, बिहारमधून १,५६,०६१, कर्नाटकातून १,४५,४६६ आणि तामिळनाडूतून १,४२,४८९ अर्ज आले. या सहा राज्यांचा मिळून एकूण नोंदणीमध्ये निम्म्याहून अधिक वाटा आहे. इतर राज्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे – 

  • मध्य प्रदेशातून –  ११८,१६२
  • केरळमधून – ११३,६०९
  • पश्चिम बंगालमधून  – १०९,५२७
  • गुजरातमधून – ७९,४११
  • तेलंगणातून – ७३,०५८
  • आंध्र प्रदेशातून –  ६५,७९०
  • हरियाणातून – ६५,७०६
  • दिल्लीमधून – ५८,६४३
प्रादेशिक स्तरावर, उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक राज्यांचा सहभाग सर्वाधिक होता, तर दक्षिण भारतातील राज्यांचीही लक्षणीय उपस्थिती नोंदवली गेली. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनीही नोंदणीमध्ये आपली मजबूत उपस्थिती दर्शवली. यावरून हे स्पष्ट होते की, देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण ही पहिली पसंती बनत आहे.

Web Title: Neet ug 2026 full details about which state dominates registrations most

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Published On: Jun 19, 2026 | 05:42 PM

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