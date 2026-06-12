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NEET Re-Exam UG 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! NTA ने वाढवली परीक्षांची वेळ, सुरक्षेचा होणार कडेकोट बंदोबस्त

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

नीट यूजी फेरपरीक्षा २१ जून रोजी घेण्यात येणार असून, त्यासाठी एनटीएने अनेक मोठे बदल केले आहेत, ज्यामध्ये परीक्षेचा कालावधी वाढवणे आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

NEET पुनर्परीक्षा (फोटो सौजन्य - ChatGPT/social Media)

NEET पुनर्परीक्षा (फोटो सौजन्य - ChatGPT/social Media)

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विस्तार
  • NEET परिक्षेसाठी NTA चे मोठे पाऊल 
  • २१ जून रोजी होणार पुनर्परीक्षा 
  • सुरक्षेचा असणार कडेकोट बंदोबस्त 
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET UG २०२६ परीक्षेमध्ये काही मोठे बदल जाहीर केले आहेत. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, उमेदवारांसाठी एक निष्पक्ष, सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर परीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उमेदवारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार संस्थेने परीक्षेचा कालावधी वाढवला आहे आणि सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत केले आहेत. NEET परीक्षेतील अनेक प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे, संस्था यावेळी अधिक कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू करत आहे. NTA ने आगामी NEET परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी काही माहिती देणारी एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे.

NTA च्या मते, परीक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे आणि या बदलाचा उद्देश हा आहे की प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्न सोडवण्यासाठी मिळणाऱ्या वेळेवर परिणाम होऊ नये आणि त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा. वास्तविक, विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे व्यक्त केले आहे की त्यांना प्रश्नपत्रिका वाचणे आणि समजणे शक्य होत नाही.

NEET परीक्षा आता १९५ मिनिटांची असेल

NTA ने एक सूचना जारी करून सांगितले आहे की NEET परीक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. यावेळी नीट यूजी परीक्षेचा एकूण कालावधी १९५ मिनिटे असेल. रविवार, २१ जून २०२६ रोजी होणारी नीट पुनर्परीक्षा दुपारी २:०० ते सायंकाळी ५:१५ पर्यंत असेल. या कालावधीत हजेरी पत्रकावर सही करणे आणि परीक्षेसंबंधित इतर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ समाविष्ट असेल. एजन्सीच्या मते, यामुळे उमेदवारांना प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे कोणताही व्यत्यय न येता प्रश्नपत्रिका पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

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रफ वर्कसाठी वाढीव जागा

एनटीएने केवळ नीट पुनर्परीक्षेचा कालावधी वाढवला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी रफ वर्कसाठी अधिक जागा देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेत पूर्वीपेक्षा रफ वर्कसाठी अधिक जागा मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना गणिते आणि इतर कामांसाठी कच्च्या कामाच्या जागेचा वापर करणे सोपे जाईल.

सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली जाईल

एनटीएने म्हटले आहे की, पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट यूजी परीक्षेसाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या जातील. कोणताही गैरप्रकार टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवरील देखरेख यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाईल.

विद्यार्थ्यांच्या सूचनांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एनटीएच्या (NTA) मते, गेल्या काही वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या सूचना आणि अभिप्रायांच्या आधारे हे बदल करण्यात आले आहेत. उमेदवारांना परीक्षेचा चांगला अनुभव मिळावा आणि ते कोणत्याही अतिरिक्त तणावाशिवाय नीट (NEET) परीक्षा देऊ शकतील, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.

माहितीसाठी, पेपरफुटीच्या घटनेनंतर ३ मे रोजी रद्द करण्यात आलेली नीट (NEET) परीक्षा आता २१ जून २०२६ रोजी पुन्हा आयोजित केली जाईल. परीक्षेसंबंधित सर्व महत्त्वाच्या सूचना आणि अद्यतनांची माहिती मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी एनटीएच्या (NTA) अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी, असा सल्ला देण्यात येत आहे.

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Web Title: Neet ug re exam 2026 good news for the students nta extended exam duration with strict security in centres

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:16 PM

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