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NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:04 PM IST
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सारांश

NEET-UG 2026 च्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर टेलिग्रामवर लावण्यात आलेल्या तात्पुरत्या बंदीमागील कारणे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केली आहेत. तसेच व्हॉट्सॲप वर ही कारवाई न करण्याचे कारणही सांगितले आहे.

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का?
  • व्हॉट्सॲपवर का नाही?
  • सरकारने दिले स्पष्टीकरण
NEET Paper leak Case news in Marathi : NEET-UG 2026 च्या पेपर फुटी प्रकरणानंतर टेलिग्रामवर घालण्यात आलेल्या बंदीची सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे.  अनेकजण फक्त टेलिग्रामवरच का कारवाई करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर का नाही अशा चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरु आहेत. याबाबत सरकारने न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले आहे.

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सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार टेलिग्रामची रचना क्लाउड आधारित आहे. यामुळेच ही कारवाई करण्यात आली. टेलिग्रामवरील ग्रुप्स, चॅनेल आणि सार्वजनिक माहिती समुदायांमधून माहिती जास्त वेगाने पसरते. यामुळे पेपर लीक होण्याची शक्यता अधिक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. शिवाय ही माहिती मोठ्या प्रमाणात असल्याने रोखणे किंवा हटवने आव्हानात्मक आहे.

टेलिग्रामवर चॅट, फोटो, व्हिडिओ आणि इतर माहिती कंपनीच्या क्लाउड सर्व्हरवर सेव्ह होते. सरकारच्या मते, यामुळे नवीन मोबाईल किंवा संगणकावर लॉगीन करून लोकांना डेटा सहज मिळतो. यामुळे बेकायदेशीर माहितीचा प्रसार रोखणे अधिक कठीण होते.

दुसरीकडे, व्हॉट्सॲपवर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असल्यामुळे पाठवलेला मेसेज केवळ पाठवणारा आणि प्राप्त करणाराच वाचू शकतो. कंपनीला देखील हा संदेश पाहता येत नाही. डेटा ही वापरकर्त्याच्या मोबाईलमध्येच सेव्ह होतो. यामुळे टेलिग्रामच्या तुलनेत व्हॉट्सॲप वर माहिती प्रसारित होण्याची शक्यता कमी असते.

यामुळे पेपर लीक प्रकरणानंतर टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. २१ जून रोजी होणाऱ्या NEET च्या फेरपरीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि चुकीची माहिती पसरणे रोखणे असल्याने ही तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी तात्पुरती असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, ३० जूनपर्यंत ‘मेसेज एडिट’ (संदेशात बदल करण्याचे) करण्याचे फिचर बंद करण्याचे निर्देशही टेलिग्रामला देण्यात आले आहे.

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Web Title: Neet ug 2026 paper leak case why only telegram banned

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:04 PM

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