गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Exam In Chhatrapati Sambhajinagar Strict Security Drone Surveillance At 50 Centers

‘नीट’ परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त; १७,७३४ विद्यार्थी देणार परीक्षा, कोचिंग क्लासेसचे पेपर्सही तपासणार

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगर शहर व जिल्ह्यात २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट (NEET) परीक्षेसाठी १७,७३४ विद्यार्थी सज्ज आहेत. पेपर लीकच्या पार्श्वभूमीवर ५० केंद्रांवर ड्रोनचा पहारा आणि कडक बायोमेट्रिक तपासणी केली जाईल.

'नीट' परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त

'नीट' परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘नीट’ परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त
  • १७,७३४ विद्यार्थी देणार परीक्षा
  • कोचिंग क्लासेसचे पेपर्सही तपासणार
छत्रपती संभाजीनगर: शहर व जिल्ह्यात २१ जून रोजी मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या नीट परीक्षेत झालेल्या पेपर लीक प्रकरणामुळे यंदा प्रशासनाने सावध पावले उचलले असून, कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. शहरात ४७ तर ग्रामीण भागातील ३ अशा ५० केंद्रांवर ही परीक्षा होईल. यावर्षी प्रथमच कोचिंग क्लासेसने विद्याथ्यांना दिलेल्या जे पेपर्सचीही पडताळणी प्रशासनामार्फत केली जाणार आहे.

याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नीट परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात समन्वय समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. जी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात परीक्षेचे नियोजन आणि सुरक्षेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतरजिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. जिल्हाधिकारी म्हणाले, परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासन, पोलिस विभाग आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी यांनी पूर्ण तयारी केली आहे.

NEET Exam Stress: नीट परीक्षेच्या तणावातून ‘या’ राज्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या; एकदा वाचाच धक्कादायक रिपोर्ट

१७ हजार ७३४ विद्यार्थी देणार नीट परीक्षा

जिल्ह्यात एकूण ५० परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील १७ हजार ७३४ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहे. परीक्षा दुपारी २ ते ५.१५ वाजता होणार आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी स्वतंत्र केंद्र निरीक्षक, पोलीस बंदोबस्त अधिकारी आणि परीक्षा कार्यरत दंडाधिकारी यांच्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्राच्या परिसरात सुरक्षेसाठी पोलीस प्रशासनाकडून ड्रोनद्वारे निरीक्षण केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टॅन्ड येथे महानगर पालिकेच्या विशेष बसची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. तर दिव्यांग परीक्षार्थीसाठी केंद्रावर मदत आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

परीक्षा केंद्राच्या बाहेर विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने तपासणी आणि उपस्थिती घेतली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेवर उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. १. ३० नंतर केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. दुपारी ५. १५ पर्यंत परीक्षेची वेळ असेल तर दिव्यांगांसाठी ६. १५ अशी वेळ असेल. परीक्षा देणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी प्रवेशपत्रावर दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. याबाबत २० जून रोजी प्रशासकीय पूर्वतयारी घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सर्व नियुक्त अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला आपापसात समन्वय ठेवून परीक्षा शांततेत होणार आहे.

NEET UG Re-Exam: नीट परीक्षेसाठी भारतात Telegram बॅन; पण बंदीनंतरही ॲप कसं चालतंय? सायबर तज्ज्ञाचा खळबळजनक दावा

Web Title: Neet exam in chhatrapati sambhajinagar strict security drone surveillance at 50 centers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा
1

संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम; २ दिवसांत १.४१ लाख स्मार्ट मीटर फिट, ‘भाकप’चा आंदोलनाचा इशारा

Zagnelis Protect : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडियाचे ‘झॅगनेलीस प्रोटेक्ट’ लाँच! ऑटो उद्योगासाठी आयातीला देशी पर्याय
2

Zagnelis Protect : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडियाचे ‘झॅगनेलीस प्रोटेक्ट’ लाँच! ऑटो उद्योगासाठी आयातीला देशी पर्याय

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ
3

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे
4

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘नीट’ परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त; १७,७३४ विद्यार्थी देणार परीक्षा, कोचिंग क्लासेसचे पेपर्सही तपासणार

‘नीट’ परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त; १७,७३४ विद्यार्थी देणार परीक्षा, कोचिंग क्लासेसचे पेपर्सही तपासणार

Jun 18, 2026 | 04:07 PM
‘श्रीमंत’ Dagdusheth बाप्पा ‘प्रेम मंदिरात’ विराजमान होणार; १०० फूट उंच अन्…, काय असणार खास?

‘श्रीमंत’ Dagdusheth बाप्पा ‘प्रेम मंदिरात’ विराजमान होणार; १०० फूट उंच अन्…, काय असणार खास?

Jun 18, 2026 | 04:05 PM
Easy Tips: सफेद कपड्यांना लागलाय दुसऱ्या कपड्यांचा रंग, मिनिटात काढा डाग; पहा Video

Easy Tips: सफेद कपड्यांना लागलाय दुसऱ्या कपड्यांचा रंग, मिनिटात काढा डाग; पहा Video

Jun 18, 2026 | 04:02 PM
US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?

US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?

Jun 18, 2026 | 04:00 PM
Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Operation Tiger : उज्ज्वल निकम यांचे मोठे भाष्य; ठाकरे गटातील 6 खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

Jun 18, 2026 | 03:59 PM
महिंद्राच्या ‘या’ ५ आगामी SUV ची चाहूल! ३ पेट्रोल/डिझेल आणि २ इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची होणार एंट्री! आताच जाणून घ्या

महिंद्राच्या ‘या’ ५ आगामी SUV ची चाहूल! ३ पेट्रोल/डिझेल आणि २ इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची होणार एंट्री! आताच जाणून घ्या

Jun 18, 2026 | 03:56 PM
TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

Jun 18, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा