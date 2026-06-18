‘नीट’ परीक्षेसाठी ड्रोनचा पहारा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त; १७,७३४ विद्यार्थी देणार परीक्षा, कोचिंग क्लासेसचे पेपर्सही तपासणार

याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नीट परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात समन्वय समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. जी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात परीक्षेचे नियोजन आणि सुरक्षेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतरजिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. जिल्हाधिकारी म्हणाले, परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासन, पोलिस विभाग आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी यांनी पूर्ण तयारी केली आहे.
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जिल्ह्यात एकूण ५० परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील १७ हजार ७३४ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहे. परीक्षा दुपारी २ ते ५.१५ वाजता होणार आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी स्वतंत्र केंद्र निरीक्षक, पोलीस बंदोबस्त अधिकारी आणि परीक्षा कार्यरत दंडाधिकारी यांच्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्राच्या परिसरात सुरक्षेसाठी पोलीस प्रशासनाकडून ड्रोनद्वारे निरीक्षण केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टॅन्ड येथे महानगर पालिकेच्या विशेष बसची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. तर दिव्यांग परीक्षार्थीसाठी केंद्रावर मदत आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
परीक्षा केंद्राच्या बाहेर विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने तपासणी आणि उपस्थिती घेतली जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेवर उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. १. ३० नंतर केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. दुपारी ५. १५ पर्यंत परीक्षेची वेळ असेल तर दिव्यांगांसाठी ६. १५ अशी वेळ असेल. परीक्षा देणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी प्रवेशपत्रावर दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. याबाबत २० जून रोजी प्रशासकीय पूर्वतयारी घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सर्व नियुक्त अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला आपापसात समन्वय ठेवून परीक्षा शांततेत होणार आहे.
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