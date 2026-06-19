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‘बळीचा बकरा बनवायचं असेल तर बनवा, पण…’; मनोज जरांगे पाटलांचा महायुती सरकारला थेट इशारा, पुन्हा उपोषणाची घोषणा!

Updated On: Jun 19, 2026 | 05:30 PM IST
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सारांश

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषण करण्याची घोषणा केली असून, त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

‘बळीचा बकरा बनवायचं असेल तर बनवा, पण…’; मनोज जरांगे पाटलांचा महायुती सरकारला थेट इशारा, पुन्हा उपोषणाची घोषणा!
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विस्तार
  • ‘बळीचा बकरा बनवायचं असेल तर बनवा, पण…’
  • मनोज जरांगे पाटलांचा महायुती सरकारला थेट इशारा
  • पुन्हा उपोषणाची घोषणा!
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग पुन्हा एकदा वाढली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी विद्यमान ‘महायुती’ सरकारवर कडाडून टीका केली असून, पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. जर सरकार आपल्याला राजकीय ‘बळीचा बकरा’ बनवण्याच्या तयारीत असेल, तर त्यासाठीही आपण तयार आहोत, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या नवीन उपोषणासाठी २९ ऑगस्ट २०२६ ही तारीख जाहीर केली आहे; हा दिवस आंदोलनाचा तिसरा वर्धापनदिनही आहे. ही घोषणा करताना सरकारी प्रतिनिधी म्हणून भाजपचे आमदार प्रसाद लाड (Prasad Laad) आणि अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते आणि जरांगे यांनी त्यांच्यासमोरच आपली गाऱ्हाणी मांडली.

सरकारी निर्णयांनंतर प्रशासकीय अडथळे

हे लक्ष्यात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या मे महिन्याच्या अखेरीस, कडक उन्हात मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐतिहासिक उपोषण केले होते. या आंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि अनेक सकारात्मक निर्णय घ्यावे लागले. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती देणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला, कुणबी प्रमाणपत्रे वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आणि आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व एमआयडीसीमध्ये (MIDC) नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, जरांगे यांचा आरोप आहे की, सरकारच्या या घोषणांनंतर प्रशासकीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी मुद्दाम जमिनीस्तरावर अडथळे निर्माण केले; परिणामी, मिळालेला दिलासा अल्पजीवी ठरला आणि मराठा समाजातील लोकांना प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी अजूनही सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

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महसूल मंत्र्यांवर गंभीर आरोप

प्रशासकीय अपयश आकडेवारीसह मांडताना जरांगे पाटील म्हणाले, “पश्चिम महाराष्ट्रातील कराड येथे कुणबी समाजाशी संबंधित ३५,००० ऐतिहासिक नोंदी (कागदपत्रे) उपलब्ध आहेत, परंतु अधिकारी मुद्दाम त्या रोखून धरत आहेत. मराठवाड्यातील लातूरमधील चाकूर आणि इतर भागांतही अशीच परिस्थिती आहे. ही सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे ‘मोडी लिपी’मध्ये आहेत, तरीही तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी त्यांच्या पडताळणीत अडथळे निर्माण करत आहेत.” महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट टीका करताना जरांगे यांनी आरोप केला की, पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कुणबी समाजाच्या अनेक जुन्या नोंदी नष्ट केल्या जात आहेत किंवा गायब केल्या जात आहेत हे कृत्य मराठा समाज कदापि सहन करणार नाही.

‘मराठा-कुणबी मंत्रालया’ची मागणी; २९ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम

ओबीसी आरक्षणात कोणताही फेरफार करण्याची आपली इच्छा नाही, परंतु ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे आहेत त्यांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत, असे स्पष्टीकरण आंदोलक जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिले. मंत्रिमंडळातील दोन ओबीसी मंत्र्यांनी याला विरोध दर्शवल्याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. सरकारने त्वरित स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. ते म्हणाले, “राज्यातील ४० हजारांहून अधिक गावे आणि वस्त्यांवर आमचे ५३,००० मराठा कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि त्यांनी आम्हाला या प्रशासकीय दिरंगाईची त्वरित माहिती दिली आहे. सरकारने या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व प्रलंबित आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. २९ ऑगस्टपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा एका मोठ्या आंदोलनाचा सामना करावा लागेल.” दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेले आमदार प्रसाद लाड यांनी सरकारतर्फे आश्वासन दिले की, ते या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडतील आणि त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतील.

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Web Title: Manoj jarange patil issues a direct warning to the mahayuti government announces a fresh hunger strike

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Published On: Jun 19, 2026 | 05:29 PM

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