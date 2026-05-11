  Neet Ug 2026 Paper Leak Controversy Rajasthan Sog Investigation

NEET UG 2026 पेपरफुटीच्या संशयाने विद्यार्थ्यांची झोप का उडाली? पहा एका क्लिकवर…

NEET UG 2026 परीक्षेपूर्वी सॅम्पल पेपरमधून १४० प्रश्न आल्याचा धक्कादायक दावा! राजस्थान SOG कडून तपास सुरू. NEET UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणाचे केरळ कनेक्शन काय आहे? सविस्तर वाचा.

Updated On: May 11, 2026 | 01:13 PM
NEET

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • सॅम्पल पेपर आणि मुख्य परीक्षेतील अनेक प्रश्नामध्ये साम्य
  • केरळ ते सीकरपर्यंत पोहोचला सॅम्पल पेपर
  • NTA कडून स्पष्टीकरण
NEET UG 2026 Paper Leak : मेडिकलच्या शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आता चिंता वाढली आहे, कारण राजस्थानमधील एका प्रकरणात असा दावा केला जात आहे की NEET परीक्षेपूर्वी लाखो रुपयांना एक सॅम्पल पेपर विकला गेला होता. ज्यातील १४० प्रश्न थेट NEET UG 2026 च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्नाशी थेट मिळतेजुळते होते. या पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे राजस्थानमधील विशेष ऑपरेशन ग्रुपने (SOG) आणि तपास यंत्रणांनी तपासणी सुरु केला आहे.

राजस्थान आणि उत्तराखंडमधून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला अशी माहिती मिळाली आहे कि, परीक्षेपूर्वी काही विद्यार्थ्यांमध्ये एक सॅम्पल पेपर (गेस पेपर) वाटण्यात आला. ज्यातील ३०० प्रश्नांपैकी १४० प्रश्न मुख्य परीक्षेशी मिळतेजुळते होते.

या प्रकरणाचा (NTA) ने तपास केला असून या तपासादरम्यान असे दिसले की, हा सॅम्पल पेपर केरळमधून राजस्थानमधील सीकर येथे आणण्यात आला होता. तसेच नंतर मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, विद्यार्थी आणि पालकांकडून मोठी रक्कम घेऊन त्यांना खात्रीशीर पेपर देण्याचा दावा केला होता. मात्र अजूनही अधिकृतरीत्या पेपर फुटला होता की जुन्या पॅटर्नवर आधारित गेस पेपर होता हे अजूनही स्पष्ट झाले नाही.

या मुद्द्यावर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आपले स्पष्टीकरण दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार,  परीक्षा पूर्ण सुरक्षित वातावरणात पार पडली आहे. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षांवर पोहचण्यापूर्वी पूर्ण तपासाची वाट पाहणे सोयीस्कर राहील. आता लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष तपास यंत्रणांच्या अहवालावर लागून राहिले आहे. जर तपासात हे आरोप खरे ठरले तर हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित मोठा मुद्दा बनू शकतो.

नागपूर विमानतळाचा चेहरामोहरा आता बदलणार; नूतनीकरण होणार अन्…

