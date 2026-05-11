सोमनाथ मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला 75 वर्षे ; 101 तोफांच्या सलामीने दुमदुमला इतिहास; मोदींच्या हस्ते पार पडला कुंभाभिषेक सोहळा

सोमनाथ मंदिरातील सोमनाथ अमृत महोत्सवात सहभागी होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी एका रोड शोमध्ये भाग घेतला. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी हेही उपस्थित होते.
Shashi Tharoor: लोकशाहीचा हा कोणता खेळ? BJPचा 30 लाखांनी विजय पण वगळले 34 लाख मतदार; शशी थरूर यांचा बंगाल ‘डाटा’ VIRAL
मंदिराच्या पुनर्बांधणीनंतर झालेल्या उद्घाटनाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.’विशेष महापूजा’, ‘कुंभाभिषेक’ आणि ‘ध्वजारोहण’ समारंभांमध्ये सहभागी होऊन या कार्यक्रमादरम्यान ते एक स्मारक टपाल तिकीट आणि नाणे देखील प्रकाशित केले. हा कार्यक्रम मंदिराच्या पुनर्बांधणी आणि पुनर्प्रतिष्ठापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित ‘सोमनाथ अमृत पर्व-२०२६’ मोहिमेचा एक भाग आहे.
हा कार्यक्रम ८ ते ११ मे दरम्यान आयोजित केला जाईल. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी हा चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सोमनाथ मंदिर हे सनातन वारशाच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रतीक मानले जाते. भारताचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रस्तावानुसार त्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली. आयोजकांच्या मते, पुनर्बांधणी झालेल्या सोमनाथ मंदिराच्या शिखरावर प्रथमच कुंभाभिषेक केला जाईल.
हा विधी विशेषतः दक्षिण भारतातील मंदिरांशी संबंधित आहे आणि शुद्धीकरण सोहळा म्हणून पारंपरिकरित्या दर १० ते १२ वर्षांनी केला जातो. या विधीसाठी १,१०० लिटर क्षमतेचा एक विशेष कलश तयार करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या कलशाचे वजन ७६० किलोग्रॅम असून, पाण्याने भरल्यावर त्याचे वजन अंदाजे १.८६ मेट्रिक टन होईल. हा कलश आठ फूट उंच असून, त्यात ११ तीर्थक्षेत्रांतून आणलेले पवित्र पाणी ठेवले जाईल. मंदिर परिसराबाहेर तैनात असलेल्या ३५० टन क्षमतेच्या ऑल-टेरेन क्रेनच्या साहाय्याने हा कलश मंदिराच्या शिखरावर उचलला जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिखराच्या ९० मीटर उंचीपर्यंत पोहोचण्यासाठी क्रेनचा बूम विशेषतः वाढवण्यात आला आहे.
PM Narendra Modi: “घरून काम करा, पेट्रोल-डिझेल वाचवा”; भारताकडे तेलाच्या मोठ्या विहिरी नाहीत, मोदींचं स्पष्ट वक्तव्य