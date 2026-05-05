  • Neet 2026 Exam Success Story Ashok Bahar 70 Year Old Candidate Lucknow News

NEET 2026 Exam Success Story: ७० व्या वर्षी डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न! नीट परीक्षा देणाऱ्या ‘या’ तरुण उमेदवाराची गोष्ट वाचली का?

NEET 2026 Exam Success Story Ashok Bahar: लखनौच्या ७० वर्षीय अशोक बहार यांनी आपल्या आईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी नीट २०२६ परीक्षा दिली. त्यांच्या या थक्क करणाऱ्या संघर्षाची सविस्तर माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 05, 2026 | 02:50 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • दिवंगत आईची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
  • कडक तपासणी आणि बायोमेट्रीक पडताळणीनंतर परीक्षा केंद्रांत प्रवेश
  • बीकेटी केंद्राजवळ घडली एक हृद्यद्रावक घटना
NEET 2026 Exam Success Story Ashok Bahar : नुकत्याच नीट २०२६ च्या परीक्षा झाल्या असून परीक्षेदरम्यान एक अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी दृश्य पहायला मिळाले. हजारो तरूण डॉक्टर बनण्यासाठी स्पर्धा करत असताना ७० वर्षीय अशोक बहार यांनी आपल्या उपस्थितीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी स्पष्ट केले, परीक्षा देणे त्यांच्यासाठी पर्याय नसून त्यांच्या दिवंगत आईची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. पण त्यांची अढळ जिद्द त्यांना या वयात वैद्यकीय जगाची पायरी ओलांडण्यास मदत करेल का?

दिवंगत आईची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

लखनौचे रहिवासी असलेले ७० वर्षीय अशोक बहार यांनी नीट परीक्षेला बसून शिक्षणाला वयोमर्यादा नसते, हे सिद्ध केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्राचे सखोल ज्ञान असणारे अशोक बहर सांगतात कि, त्यांनी त्यांच्या आईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, औपचारिक पदवी मिळवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या या प्रवासात त्यांच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांची पत्नी स्त्रीरोगतज्ञ आहे, तर त्यांचे नातेवाईकही डॉक्टर आहेत. ज्यांनी त्यांना हे ध्येय गाठण्यासाठी प्रेरणा दिली.

 कडक तपासणी आणि बायोमेट्रीक पडताळणीनंतर परीक्षा केंद्रांत प्रवेश

लखनौमध्ये NEET-UG 2026 परीक्षा अत्यंत कडक सुरक्षेत पार पडली. शहरातील ७६ केंद्रांवर अंदाजे ३७,१७६ उमेद्वार परीक्षेला बसले होते. उमेद्वारांना कडक तपासणी आणि बायोमेट्रीक पडताळणीनंतर परीक्षा केंद्रांत प्रवेश दिला जात होता. देशभरातील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही परीक्षा २ ते सायंकाळी ५ या वेळेत घेण्यात आली.

बीकेटी केंद्राजवळ घडली एक हृद्यद्रावक घटना

या परीक्षेदरम्यान बीकेटी (बक्षी का तलाब)  केंद्राजवळ एक हृद्यद्रावक घटना घडली. लखनौच्या औरैया जिल्ह्यातील ४६ वर्षीय अरूण कुमार, यांचा रेल्वे दुर्घटनेत मृत्यू झाला. याचा मुलगा नीटची परीक्षा देत असताना हा अपघात घडला असून पोलिसांनी त्याच्याजवळ सापडलेल्या आधार कार्ड आणि मोबाईल फोनच्या आधारे ओळख पटवून त्यांच्या अपघाताची कुटुंबीयांना माहिती दिली.

Published On: May 05, 2026 | 02:50 PM

