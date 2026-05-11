Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?

Electric Car Tips : सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती पाहता ग्राहक ईव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. पण लोकांच्या मनात ईव्ही संबंधित अनेक प्रश्न आहेत. जसे कारची बॅटरी मध्येच संपली तर?...

Updated On: May 11, 2026 | 12:58 PM
EV Battery Turtle Mode

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे?
  • बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?
  • काय आहे हिडन बफर
What Is Turtle Mode in EV : सध्या जगभरात आणि भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींत प्रचंड वाढ होत आहे. यामुळे ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. परंतु इलेक्ट्रिक कार किंवा दुचाकी घेताना लोकांना भीती असते, ती म्हणजे कारची बॅटरी मध्येच संपली तर काय होईल? तुमची गाडीच तिथेच थांबणार की अजून थोडी धावणार? आज आपण या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेणार आहोत. याचे उत्तर टर्टल मोड या तंत्रज्ञानात आहे.

हे देखील वाचा : EV Car Features : इलेक्ट्रिक कार चालवताना बॅटरी आपोआप होणार चार्ज? काय आहे ‘हे’ जादुई फिचर?

बॅटरी संपण्यापूर्वी कारकडून इशारा

इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी जेव्हा कमी होते त्यावेळी कारचे सॉफ्टवेअर ड्रायव्हरला सतर्क करते. कारमधील स्क्रीनवर लो बॅटरीचा मेसेज येतो किंवा कार बीपचा साऊंड देते. अनेक आधुनिक गाड्या आसपास चार्जिंग स्टेशनचा नकाशाही स्क्रीनवर दाखवतात. याशिवाय कारचे काही फिचर्स बॅटरी कमी होऊ लागल्यावर आपली उर्जा वाचवण्यासाठी काही फिचर्स आपोआप बंद करतात.

काय आहे Turtle Mode ?

अशा वेळी हे टर्टल मोड अत्यंत उपयोगी ठरते. जेव्हा कारची बॅटरी अगदीच कमी झाली असेल तेव्हा कार टर्टल मोडमध्ये प्रवेश करते. या तंत्रज्ञानात स्क्रीनवर तुम्हाला कासवाचे चिन्ह दिसू लागले. ज्याप्रमाणे कासव संथ गतीने चालते, त्याचप्रमाणे तुमच्या कारचा वेग कमी होता. एक्सीलरेशन मर्यादा येतात ज्यामुळे उरलेली बॅटरी वापरुन तुम्ही सुरक्षित ठिकाणी किंवा कार चार्जिंग स्टेशनच्या जवळ पोहचू शकाल.

0% रेंजवरीह धावते ईव्ही?

आणखी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे अनेकदा 0% रेंजवरही ईव्ही कार काही किलोमीटर अंतरापर्यंत धावू शकतात. ऑटो कंपन्यांनी बॅटरीमध्ये एक हिडन बफर तंत्रज्ञान अॅड केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे तुम्ही कार हवामान, रस्ते, आणि ड्रायव्हिंग स्टाईलनुसार साधारण ८ ते २४ किलोमीटर अंतरापर्यंत धावू शकते.

बॅटरी पूर्ण संपल्यावर काय करावे?

आता जर तुम्ही चार्जिंग स्टेशनवर पोहोचण्याआधीच ईव्हीची बॅटरी पूर्णपणे संपली तर कार हळूहळू थांबते. यामुळे कारला साखळीने बांधून नेणे धोकादायक ठरु शकते.  अशी परिस्थितीत इलेक्ट्रिक मोटर खराब होऊ शकते. यामुळे फ्लॅटबेड ट्रक बोलावून कारला उचलून नेणे सुरक्षित ठरेल. यामुळे ईव्ही चालवताना बॅटरी १० टक्क्यांच्या खाली जाण्यापूर्वीच चार्जिंग करणे केव्हाही सुरक्षित ठरेल.

हे देखील वाचा : EV की पेट्रोल कार? ५०० किमी प्रवासासाठी कोणता पर्याय स्वस्त? पाहा खर्चाचे संपूर्ण गणित

Web Title: What is ev turtle mode car battery zero percent explained

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
1

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?
2

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा
3

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax
4

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

May 16, 2026 | 06:33 PM
Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

May 16, 2026 | 06:27 PM
Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

May 16, 2026 | 06:22 PM
Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

May 16, 2026 | 06:20 PM
विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

May 16, 2026 | 06:19 PM
T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

May 16, 2026 | 06:18 PM
Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

May 16, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM