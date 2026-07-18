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क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् ‘या’ खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

रोहित शर्मा उद्याचा सामना खेळून झाल्यावर निवृत्ती घेणार अशी चर्चा सुरू झाली. त्याचे 2027 चा वर्ल्डकप खेळण्याचे स्वप्न अधुरे राहणार की काय असे वाटत होते. मात्र आता यावर बीसीसीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे.

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् 'या' खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत

रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार? (फोटो- ians)

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विस्तार
  • उद्या रोहित शर्माचा शेवटचा सामना असल्याची चर्चा 
  • भारत अन् इंग्लंड यांच्यात शेवटचा सामना 
  • रोहितच्या निवृत्तीवर बीसीसीआयचे स्पष्टीकरण 
Rohit Sharma Retirement: उद्या भारत अन् इंग्लंड यांच्यात लॉर्डसच्या मैदानावर तिसरा म्हणजेच अखेरचा वनडे सामना खेळवला जाणार आहे. त्याआधी सोशल मिडियावर रोहित शर्मा उद्या शेवटचा सामना खेळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर तो निवृत्ती घेणार असे म्हटले जात होते. त्याचे आई-वडील देखील इंग्लंडमध्ये दाखल झाल्याचे म्हटले जात होते. मात्र आता रोहित निवृत्त झाल्यास अन्य तीन खेळाडू देखील निवृत्ती घेऊ शकतात किंवा त्यांचे करियर धोक्यात येऊ शकते असे म्हटले जात आहे.

रोहित शर्मा उद्याचा सामना खेळून झाल्यावर निवृत्ती घेणार अशी चर्चा सुरू झाली. त्याचे 2027 चा वर्ल्डकप खेळण्याचे स्वप्न अधुरे राहणार की काय असे वाटत होते. मात्र आता यावर बीसीसीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. रोहित शर्मा वर निवृत्तीसाठी कसलाही दबाव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र आता रोहित शर्माने खरेच निवृत्ती घेतली किंवा तसा निर्णय जाहीर केला तर अन्य तीन खेळाडू देखील निवृत्ती घेऊ शकतात किंवा त्यांचे करियर धोक्यात येऊ शकते का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

विराट कोहली

विराट कोहली हा भारतीय संघाचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. चेस मास्टर म्हणून त्याची ओळख आहे. संघ अडचणीत असताना नेहमी कोहली संघाला सांभाळत असतो. तसेच त्याच्या नावावर अनेक विश्वविक्रम आहेत. क्रिकेट जगतातील अव्वल फलंदाज, कर्णधार आणि खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. विराट कोहली देखील रोहित शर्मानंतर निवृत्ती घेऊ शकतो अशी चर्चा सुरू झाली आहे. युवा खेळाडू संघात घेण्यासाठी वरिष्ठ खेळाडूंवर काही प्रमाणात दबाव आणला जाऊ शकतो अशी चर्चा आहे.

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मोहम्मद शामी

मोहम्मद शामीचे करियर जवळपास संपत आले. रोहित शर्माबाबत चर्चा सुरू असतानाच मोहम्मद शमीचे कमबॅक होण्याची शक्यता मावळली आहे. शमी भारतासाठी शेवटचा सामना 2025 मध्ये खेळला होता. शामी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. मात्र कोणत्याच सिरिजसाठी टिम मॅनेजमेंट त्याचा विचार करतांना दिसून येत नाहीये. त्यामुळे रोहित पाठोपाठ तो देखील निवृत्त होणार का अशी चर्चा सुरू आहे.

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रवींद्र जाडेजा

रवींद्र जाडेजाला देखील आता भारतीय संघात प्रवेश करणे अशक्य समजले जात आहे. मॅनेजमेंट जाडेजाचा विचार करत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. 2024 च्या तटी 20 वर्ल्डकप नंतर जाडेजाने निवृत्ती घेतली होती. मात्र कसोटी आणि वनडे सामन्यांत त्याला संधि दिली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: After rohit sharma retirement virat kohli shami and jadeja take break for cricket bcci team management

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:17 PM

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