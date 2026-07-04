CA Foundation Result मध्ये महाराष्ट्राचा डंका! देशात दुसरा क्रमांक मिळवणाऱ्या अयानच्या यशाचा सीक्रेट फॉर्म्युला एकदा वाचाच..

CA Foundation Result 2026: जर मेहनत करण्याची जिद्द असेल तर यशासाठी महागड्या कोचिंगची गरज नसते. चंद्रपूरचा रहिवासी असलेल्या अयान अब्बास अली अजानी याने हे सिद्ध करून दाखवले आहे. त्याने कोणत्याही कोचिंग क्लासची मदत न घेता, केवळ सेल्फ स्टडीच्या जोरावर सीए फाउंडेशन मे २०२६ च्या परीक्षेत संपूर्ण देशात दुसरा क्रमांक (AIR 2) पटकावला आहे. अयानचे हे यश अशा लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे जे मर्यादित संसाधने असूनही मोठी स्वप्ने पाहतात.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जाहीर केलेल्या निकालांनुसार, अयान अब्बास अली अजानी याने ४०० पैकी ३६७ गुण मिळवले आहेत. या परीक्षेत ९१.७५% गुणांसह उत्कृष्ट कामगिरी करत त्याने ऑल इंडिया रँकिंगमध्ये दुसरे स्थान मिळवले आहे. सीए फाउंडेशन परीक्षेत नाशिकच्या साक्षी जैनने ३७१ गुणांसह पहिला क्रमांक पटकावला, तर पुण्याच्या राधा उन्मेश मुळे हिने तिसरा क्रमांक मिळवला. विशेष बाब म्हणजे, यंदाचे पहिले तिन्ही क्रमांक महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनीच आपल्या नावावर केले आहेत.
आजच्या काळात जिथे बहुतांश विद्यार्थी सीए सारख्या कठीण परीक्षेच्या तयारीसाठी कोचिंगचा सहारा घेतात, तिथे देशात दुसरा क्रमांक मिळवणाऱ्या अयानने घरीच राहून स्वतः अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. अभ्यासात सुरुवातीपासून हुशार असणाऱ्या अयानने नियमित अभ्यास, योग्य वेळेचे नियोजन (Time Management) आणि सातत्यपूर्ण सराव यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले. याच शिस्तीचे आणि मेहनतीचे फळ म्हणजे त्याने देशभरात दुसरा क्रमांक मिळवला.
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सीए फाउंडेशन परीक्षेत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर अयान आता सीए इंटरमीडिएटच्या (CA Intermediate) तयारीला लागला आहे. एक यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटंट बनून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आपले योगदान देण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. पुढेही तो आपल्या ठरवलेल्या स्टडी प्लॅनिंगनुसारच अभ्यास करणार आहे.
अयान अब्बास अली अजानीची ही यशोगाथा सांगते की, कोणतेही ध्येय गाठण्यासाठी केवळ कोचिंग किंवा महागड्या संसाधनांची नव्हे, तर योग्य दिशेने केलेली सातत्यपूर्ण मेहनत, शिस्त आणि आत्मविश्वासाची गरज असते. त्याची ही कथा स्वतःच्या बळावर मोठ्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक खंबीर संदेश आहे.
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