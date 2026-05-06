Viral Video :परीक्षा केंद्रात विद्यार्थिनींचा विनयभंग? पाकिस्तानातील ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल!

Viral Video पाकिस्तानच्या पंजाबमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, यामध्ये विद्यार्थिनींनी परीक्षा केंद्रावर पैसे घेऊन मोबाईलला परवानगी देणे आणि तपासणीच्या नावाखाली अयोग्य स्पर्श होत असल्याचे गंभीर आरोप केले आह

Updated On: May 06, 2026 | 09:57 AM
pakistan viral video

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोनसह प्रवेश
  • अयोग्यरित्या स्पर्शामुळे विद्यार्थिनीमध्ये भीतीचे वातावरण
  • लोकांची सोशल मीडियावर चर्चा
Examination Center Harassment Viral Video: पाकिस्तानच्या पंजाबमधील एक व्हिडिओ सध्या वेगाने वायरल होत आहे. सुमारे ६ मिनटे १९ सेकंदाच्या या व्हिडिओमध्ये काही विद्यार्थिनी त्यांच्या परीक्षेसंदर्भात येणाऱ्या समस्या सांगत आहेत. परीक्षा वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांना पैसे मागितल्याचे त्या सांगत आहेत.

 

परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोनसह प्रवेश

या व्हिडिओमध्ये एक विद्यार्थिनीने सांगितले कि, जेव्हा तिने या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला तेव्हा परीक्षेला बसू देण्याची संधी नाकारण्यात आली. या विद्यार्थिनीचा असा आरोप आहे की जे पैसे देतात त्यांना विशेष सवलती दिल्या जातात. त्यांना परीक्षा केंद्रात सहजपणे प्रवेश दिला जातो. तसेच काहीना तर मोबाईल फोनसह परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला जातो. जे पैसे देत नाहीत त्यांचा छळ केला जातो.

अयोग्यरित्या स्पर्शामुळे दबावाचे वातावरण

काही विद्यार्थिनी असेही म्हणाल्या की तपासणीच्या नावाखाली त्यांना अयोग्यरित्या स्पर्श केला जातो.ज्यामुळे त्यांना असुरक्षित वाटते. त्यांच्या मते, ही केवळ त्यांची तपासणी नसून त्यांचा छळ आहे. यामुळे विद्यार्थी भीती आणि दबावाखाली परीक्षेला येतात. व्हिडिओमध्ये मुली या संपूर्ण प्रकरणासाठी न्यायाची मागणी करत आहेत.

जेव्हा विद्यार्थिनी इतरांसोबत परीक्षा केंद्रात शिरल्या. तेव्हा परिस्थिती आणखी चिघळली. त्यांनी एका शिक्षकावर थेट आरोप केले पण त्या शिक्षकाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. त्या शिक्षकाने  सांगितले की त्यांनी कोणाकडूनही पैसे घेतले नाहीत.

शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोक सोशल मीडियावर चर्चा करत आहेत. जर विद्यार्थिनींचे आरोप खरे असतील तर व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आणि दोषी आढळल्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत असे घडू नये.

Published On: May 06, 2026 | 09:56 AM

