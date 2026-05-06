या व्हिडिओमध्ये एक विद्यार्थिनीने सांगितले कि, जेव्हा तिने या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला तेव्हा परीक्षेला बसू देण्याची संधी नाकारण्यात आली. या विद्यार्थिनीचा असा आरोप आहे की जे पैसे देतात त्यांना विशेष सवलती दिल्या जातात. त्यांना परीक्षा केंद्रात सहजपणे प्रवेश दिला जातो. तसेच काहीना तर मोबाईल फोनसह परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला जातो. जे पैसे देत नाहीत त्यांचा छळ केला जातो.
काही विद्यार्थिनी असेही म्हणाल्या की तपासणीच्या नावाखाली त्यांना अयोग्यरित्या स्पर्श केला जातो.ज्यामुळे त्यांना असुरक्षित वाटते. त्यांच्या मते, ही केवळ त्यांची तपासणी नसून त्यांचा छळ आहे. यामुळे विद्यार्थी भीती आणि दबावाखाली परीक्षेला येतात. व्हिडिओमध्ये मुली या संपूर्ण प्रकरणासाठी न्यायाची मागणी करत आहेत.
जेव्हा विद्यार्थिनी इतरांसोबत परीक्षा केंद्रात शिरल्या. तेव्हा परिस्थिती आणखी चिघळली. त्यांनी एका शिक्षकावर थेट आरोप केले पण त्या शिक्षकाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. त्या शिक्षकाने सांगितले की त्यांनी कोणाकडूनही पैसे घेतले नाहीत.
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोक सोशल मीडियावर चर्चा करत आहेत. जर विद्यार्थिनींचे आरोप खरे असतील तर व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आणि दोषी आढळल्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यासोबत असे घडू नये.