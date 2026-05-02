IIT Delhi Recruitment 2026: आयआयटी दिल्लीत नोकरीची संधी! २.५ लाखांपेक्षा जास्त पगार देणारी ‘ही’ पदे माहितीयेत का?

IIT Delhi Recruitment 2026: आयआयटी दिल्लीत प्रकल्प संचालक आणि इतर पदांसाठी भरती सुरू झाली आहे. २.५ लाख रुपयांपर्यंत पगार मिळवण्याची संधी असून अर्ज करण्याची पद्धत आणि पात्रता येथे वाचा.

Updated On: May 02, 2026 | 05:32 PM
IIT DELHI

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • आयआयटी दिल्लीमध्ये नोकरीची आकर्षक संधी
  • परीक्षेच्या तारखा आणि महत्त्वाचा तपशील
  • उमेद्वाराने अर्ज कसा करावा?
IIT Delhi Recruitment 2026 : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT-दिल्ली) मध्ये नोकरी करण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांसाठी एक आकर्षक संधी उपलब्ध झाली आहे. आयआयटी दिल्लीने प्रकल्प संचालक (Project Director) पदासाठी अधिकृत जाहीरात काढली आहे. यामध्ये ४ पदे भरणेबाबत अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक (तांत्रिक), प्रकल्प संचालक, प्रकल्प सल्लागार आणि वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक या प्रत्येकी १ पदासाठी रिक्त जागा भरणे आहे.

परीक्षेच्या तारखा आणि महत्त्वाचा तपशील

या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया २७ एप्रिलपासून सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारिख  १२ मे २०२६  निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पदासाठी जे इच्छुक आणि पात्र उमेद्वार आहेत, त्यांनी अर्ज केल्यास त्यांना गुणवत्तेनुसार आयआयटीमध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकते.

पात्रता आणि शैक्षणिक अट

या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेद्वारांकडे कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातून संबंधित पदानुसार शैक्षणिक अर्हता असणे आवश्यक आहे. उमेद्वार ऑटोमोबाईल इंजिनीयरिंगमध्ये बी.टेक (B.Tech) म्हणजे ग्रॅजुएशन डिग्री किंवा पोस्ट ग्रॅजुएशन डिग्री प्रथम श्रेणीत असणे गरजेचे आहे यासोबतच उमेद्वाराकडे निकषानुसार पात्रता कौशल्य आणि या क्षेत्रातील ठरावीक वर्षाचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.

निवड प्रक्रिया आणि पगार

पात्र उमेद्वारांची निवड ही शॉर्टलिस्टिंग, मुलाखत (Interview)  आणि कागदपत्र पडताळणीद्वारे केली जाईल. निवड झालेल्या उमेद्वारांना पदानुसार दरमहा  ४७,७९० ते २,५३,६४० रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल.

 उमेद्वाराने अर्ज कसा करावा?

  • उमेद्वारानी प्रथम आयआयटी दिल्लीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (वेबसाइट) जावे.
  • होमपेजवर संबंधित पदाचा दिलेला अर्ज (Application Form) डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढावी.
  • फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भऱावी.
  • मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत.
  • नंतर अर्ज आणि कागदपत्रे स्कॅन करून त्याची एकच पीडीएफ फाईल तयार करावी आणि ती अधिकृत मेल आयडीवर सेंड करावी.
  • भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची एक प्रत स्वत:क़डे सुरक्षित ठेवावी.

