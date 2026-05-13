अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं...

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट
गुजरातच्या सौराष्ट्र भागात अरबी समुद्राच्या किनारी वसलेले हे मंदिर भगवान शिवाच्या १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मानले जाते. मंदिर परिसरात पोहोचताच समुद्राकडून येणारी थंड हवा आणि मंदिराची भव्य रचना मनाला शांतता देते. त्यामुळे दरवर्षी लाखो भाविक आणि पर्यटक येथे दर्शनासाठी येतात. सोमनाथ हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर मन:शांती देणारे खास पर्यटनस्थळ म्हणूनही ओळखले जाते. जर तुम्हीही सोमनाथ यात्रेचा विचार करत असाल, तर तेथे कसे पोहोचायचे, कोणती ठिकाणे पाहावीत आणि कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
सोमनाथ मंदिराचे महत्त्व काय?
सोमनाथ मंदिर भारतातील अत्यंत प्राचीन शिवमंदिरांपैकी एक मानले जाते. इतिहासात अनेक वेळा या मंदिराचे नुकसान झाले, तरी प्रत्येक वेळी ते नव्या भव्य स्वरूपात उभारण्यात आले. त्यामुळे हे मंदिर श्रद्धा आणि अढळ विश्वासाचे प्रतीक मानले जाते. मंदिराची वास्तुकला देखील पर्यटकांना विशेष आकर्षित करते. समुद्रकिनारी उभे असलेले हे मंदिर दूरूनही अतिशय देखणे दिसते. विशेषतः संध्याकाळच्या आरतीवेळी येथे निर्माण होणारे वातावरण भाविकांना वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव देते.
सोमनाथला कसे पोहोचाल?
सोमनाथला जाणे तुलनेने सोपे आहे. येथील सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन वेरावल असून ते मंदिरापासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे. स्टेशनबाहेरून ऑटो आणि टॅक्सी सहज उपलब्ध होतात. हवाई मार्गाने जाणाऱ्यांसाठी दीव विमानतळ सर्वात जवळचा पर्याय आहे. तसेच अहमदाबाद, राजकोट आणि जुनागढसारख्या शहरांतून रस्तेमार्गेही सोमनाथला पोहोचता येते. गुजरातमधील अनेक शहरांतून नियमित बससेवाही उपलब्ध आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावरील निसर्ग अनुभव
सोमनाथ मंदिराची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे त्याचे समुद्रकिनाऱ्यावरील स्थान. मंदिर परिसरातून अरबी समुद्राचे सुंदर दृश्य पाहायला मिळते. सकाळी आणि संध्याकाळी येथे अत्यंत शांत आणि प्रसन्न वातावरण असते. अनेक जण येथे केवळ दर्शनासाठीच नाही, तर मानसिक शांततेसाठीही येतात. समुद्राच्या लाटा आणि मंदिरातील घंटानाद यामुळे तयार होणारा अनुभव पर्यटकांच्या कायम लक्षात राहतो.
Summer Vacation : कोणत्याही झंझटशिवाय प्लॅन करा आयलँड ट्रिप, लक्षद्वीप जाणं झालं सोप; महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या
आसपासची प्रसिद्ध ठिकाणे
सोमनाथला गेल्यानंतर जवळील काही प्रसिद्ध स्थळांनाही भेट देता येते. त्रिवेणी संगम हे येथील अत्यंत लोकप्रिय ठिकाण आहे. याशिवाय भालका तीर्थ आणि गीता मंदिरालाही भाविक मोठ्या संख्येने भेट देतात. वेळ असल्यास दीव बीचलाही भेट देता येते. शांत समुद्रकिनारा आणि निसर्गरम्य वातावरणामुळे हा अनुभव अधिक संस्मरणीय ठरतो.
सोमनाथला जाण्यासाठी उत्तम काळ
ऑक्टोबर ते मार्च हा कालावधी सोमनाथला भेट देण्यासाठी सर्वात योग्य मानला जातो. या काळात हवामान आल्हाददायक असल्यामुळे मंदिरदर्शन आणि पर्यटनाचा आनंद अधिक चांगल्या प्रकारे घेता येतो. उन्हाळ्यात येथे तापमान जास्त असते, त्यामुळे हिवाळी हंगामात प्रवास करणे अधिक सोयीचे ठरते.