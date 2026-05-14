Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Delhi Cm Rekha Gupta Announces 2 Days Wfh And Metro Monday Policy Updates

Delhi News: दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….; मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय

Delhi Work From Home: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर राजधानीत 'वर्क फ्रॉम होम' आणि 'मेट्रो सोमवार'सह अनेक ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 05:08 PM
दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम (Photo Credit- X)

दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • दिल्लीत वारे बदलले!
  • आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….;
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय
Delhi Work From News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरणाची घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, देशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कृतीचे आवाहन केले होते. परिणामी, दिल्लीमध्ये ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ ही मोहीम सुरू केली जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापराबाबत दोन स्तरांवर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत: सरकारी क्षेत्रात दर आठवड्याला दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ पाळले जातील, तर खाजगी क्षेत्रासाठीही एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे निर्णय १५ मे (शुक्रवार) पासून अंमलात येतील आणि ही मोहीम पुढील ९० दिवस सुरू राहील.

सरकारी वाहनांची संख्या कमी

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, सरकारी वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, अधिकाऱ्यांना दरमहा २०० लिटर पेट्रोलचे वाटप केले जात असे; आता या कोट्यात २० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यांनी अशीही घोषणा केली की, दर सोमवारी ‘मेट्रो सोमवार’ पाळला जाईल; या दिवशी मंत्री आणि सर्व अधिकारी केवळ मेट्रोनेच प्रवास करतील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विद्यापीठांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी प्रात्यक्षिक नसलेले वर्ग ऑनलाइन घ्यावेत. त्याचप्रमाणे, न्यायालयांनाही सुनावण्या ऑनलाइन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी परदेश प्रवास करणे टाळावे.

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

कार्यालयाच्या वेळांमध्ये मोठा बदल

दिल्लीच्या रस्त्यांवर सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कार्यालयाच्या वेळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारसाठी कामाच्या अधिकृत वेळा सकाळी १०:३० ते संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत असतील, तर MCD ची कार्यालये सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत उघडी राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आठवड्यातून एक दिवस ‘वाहनमुक्त दिवस’ (No Vehicle Day) म्हणून पाळावा. दिल्ली सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन वाहने खरेदी न करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्ली सरकारने वाहतूक भत्त्यामध्ये १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, मालाच्या वाहतुकीसाठी त्यांनी ट्रकऐवजी रेल्वेचा वापर करावा.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख निर्णय:

  • ५० टक्के बैठका ऑनलाइन घेतल्या जातील.
  • कामगार विभागात ‘सिंगल-विंडो हेल्प डेस्क’ स्थापन केला जाईल.
  • परदेश प्रवास करणे टाळावे. दिल्ली सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी पुढील एका वर्षासाठी परदेश प्रवास करणार नाही.
  • पुढील तीन महिन्यांसाठी कोणतेही मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत.
  • दिल्लीसाठी एक विशेष प्रवास योजना तयार केली जाईल.
  • ‘Made in India’ ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्व शॉपिंग मॉल्समध्ये ‘Made in India’ साठी समर्पित विशेष विभाग उभारले जातील.
  • दिल्ली सरकार भारतात उत्पादित वस्तूंना प्राधान्य देईल.
  • सर्व सरकारी कार्यालयांमधील वातानुकूलन यंत्रे (ACs) २४ ते २६ अंश सेल्सिअस तापमानावर चालवली जातील.
  • विजेचा अपव्यय रोखण्यासाठी ‘मास्टर स्विच’ प्रणाली बसवण्यात येईल.
PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय! स्वतःचा ताफा केला अर्धा, SPG ला दिले विशेष आदेश

Web Title: Delhi cm rekha gupta announces 2 days wfh and metro monday policy updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष
1

BRICS 2026: ‘आता अमेरिका दादागिरी करत आहे…’ भारत भूमीवर पोहोचताच इराणच्या संतापाचा स्फोट; अराघची यांनी व्यक्त केला रोष

PM Modi: पंतप्रधान मोदींचे 5 दिवस, 5 देश अन् भारताचा ‘ऊर्जा’ विजय; UAEमध्ये होणार LPG साठी ‘हा’ ऐतिहासिक करार
2

PM Modi: पंतप्रधान मोदींचे 5 दिवस, 5 देश अन् भारताचा ‘ऊर्जा’ विजय; UAEमध्ये होणार LPG साठी ‘हा’ ऐतिहासिक करार

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर
3

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
4

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 संपताच मोठा भूकंप! ‘या’ संघांचे कर्णधार बदलले जाणार? वाचा सविस्तर…

IPL 2026 संपताच मोठा भूकंप! ‘या’ संघांचे कर्णधार बदलले जाणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 07:23 PM
Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Navi Mumbai Cidco : नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास होणार सुखकर; मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 07:22 PM
PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

May 15, 2026 | 07:20 PM
LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

May 15, 2026 | 07:02 PM
Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

May 15, 2026 | 07:01 PM
“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

May 15, 2026 | 06:59 PM
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM