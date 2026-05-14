दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, सरकारी वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, अधिकाऱ्यांना दरमहा २०० लिटर पेट्रोलचे वाटप केले जात असे; आता या कोट्यात २० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यांनी अशीही घोषणा केली की, दर सोमवारी ‘मेट्रो सोमवार’ पाळला जाईल; या दिवशी मंत्री आणि सर्व अधिकारी केवळ मेट्रोनेच प्रवास करतील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विद्यापीठांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी प्रात्यक्षिक नसलेले वर्ग ऑनलाइन घ्यावेत. त्याचप्रमाणे, न्यायालयांनाही सुनावण्या ऑनलाइन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी परदेश प्रवास करणे टाळावे.
VIDEO | During a press conference, Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, "Keeping in mind the appeal made to every citizen in the national interest and understanding the current circumstances, the Delhi Government has prepared certain plans to maintain stability in the… — Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2026
दिल्लीच्या रस्त्यांवर सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कार्यालयाच्या वेळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारसाठी कामाच्या अधिकृत वेळा सकाळी १०:३० ते संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत असतील, तर MCD ची कार्यालये सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत उघडी राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आठवड्यातून एक दिवस ‘वाहनमुक्त दिवस’ (No Vehicle Day) म्हणून पाळावा. दिल्ली सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन वाहने खरेदी न करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्ली सरकारने वाहतूक भत्त्यामध्ये १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, मालाच्या वाहतुकीसाठी त्यांनी ट्रकऐवजी रेल्वेचा वापर करावा.