Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Us Israel Iran War Bring My Son To India Sir Actress Vishakha Subhedar Requests The Pm Modi And Cm Devendra Fadnavis Her Son

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

विशाखाने आपल्या मुलाला सोडवून आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोशल मीडियाद्वारे विनंती केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:12 PM
US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती
Follow Us:
Follow Us:
  • “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”
  • लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती
इराण आणि ईस्रायलच्या युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगभर उमटताना दिसत आहेत. मात्र अशातच काळजात धस्स करणारी बाातमी समोर आली आहे. ज्या अभिनेत्रीने संपूर्ण महाराष्ट्राला पोट धरुन हसायला लावलं ती लाफ्टर क्वीन आज लेकासाठी अहोरात्र रडत आहे. विनोदी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमध्ये अडकल्याने गेले चार दिवस त्याला भारतात परत येण्यासाठी मार्ग मिळत नसल्याचं विशाखा सुभेदारने व्हिडीओमध्ये सांगितलं आहे. विशाखाने आपल्या मुलाला सोडवून आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोशल मीडियाद्वारे विनंती केली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vishakha Subhedar (@subhedarvishakha)

Israel-Iran War: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करणं पडलं महागात, अभिनेत्रीला करावा लागला ट्रोल्सरचा सामना; नेमकं प्रकरण काय?

नेमकं घडलं तरी काय ?

विशाखा सुभेदारचा मुलगा अभिनय सुभेदार हा लंडनला पुढील शिक्षणासाठी निघाला होता. प्रवासादरम्यान कुवेतमध्ये विमानाचा ‘ले-ओव्हर’ (Layover) होता. मात्र, मध्य पूर्वेतील म्हणजेच इराण आणि इस्रायलमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एअरस्पेस बंद करण्यात आले आणि सर्व विमान उड्डाणे रद्द झाली. यामुळे अभिनय गेले चार दिवस कुवेतमध्ये अडकून आहे.

सध्या अभिनयला एअरलाईन्स सर्व्हिसद्वारे एका हॉटेलमध्ये त्याच्या राहण्याची सोय करण्यात आली. कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने अभिनयला मदत केली असल्याचं विशाखाने सांगितलं. मात्र तेथील परिस्थिती गंभीर होत असल्याने विशाखाने शासनाकडे मदतीचे आवाहन केलं. सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत विशाखा म्हणाली की, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली.

Vijay-Rashmika: विजय देवरकोंडा-रश्मिकाने जिंकली चाहत्यांची मनं; तेलंगणातील शाळकरी मुलांसाठी केली मोठी घोषणा

विशाखा म्हणाली की, ज्याप्रमाणे दुबईतील भारतीयांना परत आणले जात आहे, तसेच कुवेतमध्ये अडकलेल्या अभिनयसह इतर भारतीयांनाही मायदेशी परत आणण्याची व्यवस्था करावी. अभिनय लंडनच्या प्लायमाउथ (Plymouth) शहरात ‘एम.ए. इन फिल्म मेकिंग’चे शिक्षण घेत आहे. विशाखाच्या या भावनिक पोस्टवर मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी कमेंट्स करत त्यांना धीर दिला आहे.

सध्या इस्त्रायल आणि इराणच्या या संघर्षात जागतिक पातळीवर देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याचा फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत असल्याने दिवसेंदिवस ही अत्यंत चितेंची बाब होत आहे.

 

Web Title: Us israel iran war bring my son to india sir actress vishakha subhedar requests the pm modi and cm devendra fadnavis her son

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली
1

Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित
2

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार
3

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग
4

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

KP Unnikrishnan passed away : केरळच्या राजकारणातील परखड आवाज हरपला; माजी केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन यांचे निधन

Mar 03, 2026 | 03:11 PM
विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

Mar 03, 2026 | 03:11 PM
Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Chandra Grahan 2026: एकाच महिन्यात 2 ग्रहण, भारतासह जगभरावर होणार अनिष्ट परिणाम; ज्योतिषाचार्यांची भविष्यवाणी

Mar 03, 2026 | 03:08 PM
US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

Mar 03, 2026 | 03:05 PM
Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

Mar 03, 2026 | 02:57 PM
Nitish Kumar son: नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

Nitish Kumar son: नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

Mar 03, 2026 | 02:55 PM
TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

TECNO ने पुन्हा केला धमाका! लेटेस्ट स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश… 6500mAh बॅटरी आणि अनोख्या कॅमेऱ्या फीचर्सने सुसज्ज

Mar 03, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM