US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

नेमकं घडलं तरी काय ?
विशाखा सुभेदारचा मुलगा अभिनय सुभेदार हा लंडनला पुढील शिक्षणासाठी निघाला होता. प्रवासादरम्यान कुवेतमध्ये विमानाचा ‘ले-ओव्हर’ (Layover) होता. मात्र, मध्य पूर्वेतील म्हणजेच इराण आणि इस्रायलमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एअरस्पेस बंद करण्यात आले आणि सर्व विमान उड्डाणे रद्द झाली. यामुळे अभिनय गेले चार दिवस कुवेतमध्ये अडकून आहे.
सध्या अभिनयला एअरलाईन्स सर्व्हिसद्वारे एका हॉटेलमध्ये त्याच्या राहण्याची सोय करण्यात आली. कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने अभिनयला मदत केली असल्याचं विशाखाने सांगितलं. मात्र तेथील परिस्थिती गंभीर होत असल्याने विशाखाने शासनाकडे मदतीचे आवाहन केलं. सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत विशाखा म्हणाली की, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली.
विशाखा म्हणाली की, ज्याप्रमाणे दुबईतील भारतीयांना परत आणले जात आहे, तसेच कुवेतमध्ये अडकलेल्या अभिनयसह इतर भारतीयांनाही मायदेशी परत आणण्याची व्यवस्था करावी. अभिनय लंडनच्या प्लायमाउथ (Plymouth) शहरात ‘एम.ए. इन फिल्म मेकिंग’चे शिक्षण घेत आहे. विशाखाच्या या भावनिक पोस्टवर मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी कमेंट्स करत त्यांना धीर दिला आहे.
सध्या इस्त्रायल आणि इराणच्या या संघर्षात जागतिक पातळीवर देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याचा फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत असल्याने दिवसेंदिवस ही अत्यंत चितेंची बाब होत आहे.