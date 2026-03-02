सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

EDCIL (इंडिया) लिमिटेड २०२६ साठी 7 यंग प्रोफेशनल पदांसाठी भरती करत आहे. ही पदे कंत्राटी पद्धतीने आहेत, म्हणजेच तुम्हाला सुरुवातीला एका निश्चित कालावधीसाठी नियुक्त केले जाईल. आणि जर तुमची कामगिरी चांगली प्रगत असेल तर तुमची पुढे निवड केली जाईल.
या भरती अंतर्गत, खालील क्षेत्रांमध्ये तरुण व्यावसायिकांची आवश्यकता आहे:
तरुण व्यावसायिक (सामान्य) यासाठी ४ रिक्त जागा आहेत. एम.टेक किंवा मास्टर्स डिग्री किंवा बीई किंवा एलएलबी किंवा एलएलएम यापैकी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.
तरुण व्यावसायिक (सांख्यिकी) यासाठी 1 रिक्त जागा आहेत. ऑपरेशनल रिसर्च मध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी यापैकी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.
तरुण व्यावसायिक (अर्थशास्त्र) अर्थशास्त्र यासाठी 1 रिक्त जागा आहेत. अर्थशास्त्र/सार्वजनिक धोरण/विकास अभ्यासात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी यापैकी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.
तरुण व्यावसायिक (कायदेशीर)०१ अर्थशास्त्र यासाठी 1 रिक्त जागा आहेत. कायद्यात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीयापैकी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे
जर तुम्हाला या सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करायचा असेल तर या तारखा लक्षात ठेवा:
ऑनलाइन अर्ज २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु झाले आहेत. अर्ज १७ मार्च २०२६ तारखेच्या संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत भरता येतील.
उमेदवारांनी EdCIL च्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करावी. कृपया लक्षात ठेवा की १७ मार्चच्या अंतिम मुदतीनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अधिकृत वेबसाइट www.edcilindia.co.in किंवाऑनलाइन.cbexams.com/edpsu/MOERegयेथे भेट द्या. तिथल्या ‘करिअर’ विभागात जा आणि अर्ज भरण्याची लिंक शोधा. मिळालेल्या लिंकवर स्वतःची नोंदणी करा आणि आवश्यक माहिती योग्यरित्या भरा. त्यानंतर तुमचा फोटो, स्वाक्षरी आणि आवश्यक गुणपत्रिका अपलोड करा. फॉर्म सबमिट करा आणि त्याची एक प्रत तुमच्याकडे ठेवा.