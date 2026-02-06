Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pariksha Pe Charcha : “परीक्षा योद्धा व्हा, घोकंपट्टी करणारा होऊ नका…”, परीक्षा पे चर्चामध्ये नरेंद्र मोदींचे विद्यार्थ्यांना का

Narendra Modi advice to students : 'परीक्षा पे चर्चा' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी ताणतणाव, आत्मविश्वास आणि इतर विषयांवर संवाद साधला.

Updated On: Feb 06, 2026 | 12:31 PM
"परीक्षा योद्धा व्हा, घोकंपट्टी करणारा होऊ नका...", परीक्षा पे चर्चामध्ये नरेंद्र मोदींचे विद्यार्थ्यांना कानमंत्र

Narendra Modi on Pariksha Pe Charcha News Marathi: येत्या काही दिवसात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु होत आहे. याच बोर्ड परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ४५ दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसह “परीक्षा पे चर्चा” (पीपीसी) २०२६ आयोजित करण्यात आला. पंतप्रधान मोदींशी संवाद साधण्याचा हा वार्षिक कार्यक्रम ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १०:१५ वाजता सुरू झाला. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक “परीक्षा पे चर्चा” (पीपीसी) २०२६ मध्ये सहभागी झाले आहेत.

“परीक्षा पे चर्चा” २०२६ कार्यक्रमादरम्यान, विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारण्याची संधी असते. परीक्षेचा ताण कसा व्यवस्थापित करायचा, परीक्षेची तयारी कशी करावी, स्व-अभ्यास आणि प्रशिक्षण आणि नवीन शिक्षण तंत्रज्ञान या विषयांचा समावेश आहे. परीक्षेच्या अगदी आधी आयोजित केलेला हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना घाबरून जाण्याऐवजी त्यांच्या परीक्षा उत्सव म्हणून साजरी करण्यास प्रेरित करतो. पंतप्रधान मोदी पालक आणि शिक्षकांसोबत महत्त्वाचे मुद्दे देखील शेअर करतात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना ताण न घेता उच्च गुण मिळवता येतील.

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

पंतप्रधान मोदी मुलांना “परीक्षा योद्धा” बनण्याचा सल्ला देतात, म्हणजेच परीक्षांना घाबरू नका तर त्यांना धैर्याने तोंड द्या. पंतप्रधान मोदींच्या सल्ल्याचे पालन करून तुम्ही परीक्षेत सर्वोत्तम कामगिरी करू शकता. पंतप्रधान मोदींनी आतापर्यंत “परीक्षा पे चर्चा” मध्ये हे पाच मंत्र दिले आहेत:

पंतप्रधान मोदींचे शीर्ष ५ “परीक्षा मंत्र”

परीक्षा एखाद्या उत्सवासारख्या साजरी करा.

इतरांशी नाही तर स्वतःशी स्पर्धा करा.

डिजिटल उपवास: तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर.

कठीण कामे प्रथम हाताळा.

परीक्षा योद्धा व्हा, घोकंपट्टी करणारा होऊ नका

मुलांच्या मनात पंतप्रधान मोदींची नवी प्रतिमा निर्माण झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी आलेले विद्यार्थी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने खूप प्रभावित झाले. या मुलांनी सांगितले की त्यांना सुरुवातीला पंतप्रधान खूप गंभीर वाटायचे. पण त्यांना भेटताच त्यांची प्रतिमा बदलली. मुलांना पंतप्रधान मोदी आनंदी आणि सहजतेने भेटू शकले.

टॉपरचे नाव कोणाला आठवते?

परीक्षा चर्चा दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की गुण आता एक आजार बनले आहेत. गेल्या वर्षीच्या टॉपरचे नाव कोणाला आठवते? लोक काही काळानंतर सर्वकाही विसरतात.

परीक्षा कठीण का वाटते?

परीक्षा तुम्ही अनेकदा १० वर्षांच्या पॅटर्नचे अनुसरण करता. प्रथम, काही सूचना, महत्त्वाचे प्रश्न आणि नंतर १० वर्षांच्या पॅटर्नवर आधारित प्रश्न होते. त्यांनी विनोदाने सांगितले की हा आजार माझ्या काळातही होता. त्यांनी असेही म्हटले की काही शिक्षकांनीही हा आजार पसरवला. त्यांना त्यांच्या वर्गात किंवा शाळेत चांगले निकाल हवे आहेत असे वाटते. म्हणून, ते फक्त तेच शिकवतात जे त्यांना गुण देते. पण चांगले शिक्षक संपूर्ण अभ्यासक्रम सर्वांगीण विकासासाठी शिकवतात, त्यांना संपूर्ण अभ्यासक्रमावर कठोर परिश्रम करायला लावतात आणि त्यांच्या जीवनात त्या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व समजावून सांगतात.

गुणांना ध्येय मानणे चुकीचे

परीक्षा या आत्मपरीक्षणासाठी असतात असे पंतप्रधान मोदी यांनी परीक्षेवरील चर्चेत म्हटले. आपले ध्येय परीक्षेतील गुण असू शकत नाहीत. आपले ध्येय आपल्या संपूर्ण जीवनाचा विकास असावे. आपण स्वतःला मर्यादित ठेवू नये. पंतप्रधानांनी सर्व विद्यार्थ्यांना जीवनात सर्वोत्तम बनण्याचे, जीवन शक्य तितके सर्वोत्तम बनवण्याचे आणि आपले संपूर्ण जीवन अद्भुत बनवण्यासाठी जीवन तयार करण्याचे आवाहन केले. शिक्षण हे एक माध्यम आहे; ते याच आधारावर केले पाहिजे, असा सल्ला नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहेत.

शिक्षण अधिकारी कसे व्हायचे? एकदा वाचाल तर आयुष्य घडवाल, पूर्ण प्रक्रिया

