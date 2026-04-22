VIRAL VIDEO: इराणचा ‘खोरमशहर’ प्रहार! क्षेपणास्त्रे घेऊन रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स रस्त्यावर; ट्रम्पचा इशारा अन् अनपेक्षित सीझफायर

Iran ballistic missile rally video : पश्चिम आशियातील भू-राजकीय स्थिती आता एका अशा वळणावर आली आहे, जिथून परतीचा मार्ग धूसर झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) तणाव आता केवळ समुद्रापुरता मर्यादित न राहता इराणच्या राजधानीपर्यंत पोहोचला आहे. इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण दरम्यान सुरू असलेली दुसरी शांतता चर्चा कोणत्याही ठोस निर्णयाविना फिस्कटल्यानंतर इराणमध्ये कट्टरपंथीयांनी आणि लष्करी दलाने शक्तीप्रदर्शनाचा मार्ग निवडला आहे. मंगळवारी रात्री इराणच्या रस्त्यांवर जे दृश्य पाहायला मिळाले, त्याने संपूर्ण जगाचे धाबे दणाणले आहेत.
इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या सैनिकांनी मंगळवारी रात्री मोबाईल लाँचरवर बसवलेली महाकाय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे घेऊन सार्वजनिक रॅली काढली. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये इराणचे सर्वात विध्वंसक मानले जाणारे ‘खोरमशहर-४’ हे क्षेपणास्त्र स्पष्टपणे दिसत आहे. हे क्षेपणास्त्र क्लस्टर बॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम असून, काही सेकंदात मोठ्या परिसराचे राखरांगोळी करू शकते. या रॅलीमध्ये हजारो समर्थकांनी अमेरिकेविरोधात घोषणाबाजी करत इराणच्या लष्करी ताकदीचा जल्लोष केला. हे केवळ आंदोलन नसून अमेरिकेला दिलेले थेट लष्करी आव्हान असल्याचे मानले जात आहे.
या सर्व घडामोडींवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या चिरपरिचित शैलीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे परवडणारे नाही, कारण त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला तेल महसूल त्यावर अवलंबून आहे. त्यांनी इराणला परिणामांचा इशारा दिला असला, तरी एक अनपेक्षित पाऊलही उचलले आहे. पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या आग्रहाखातर ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी काही काळासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांची ही मवाळ भूमिका सध्याचा मोठा संघर्ष टाळण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न मानला जात आहे.
🇮🇷🚀 IRGC SHOW OF FORCE IN PUBLIC SQUARES Iran’s Revolutionary Guard rolls out heavy missiles among crowds, sending a powerful message of strength and readiness. pic.twitter.com/k9s3X7xsNh — WAR (@warsurv) April 22, 2026
credit – social media and Twitter
एकीकडे इराण आपली क्षेपणास्त्रे रस्त्यावर आणून युद्धाची तयारी करत आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका शस्त्रसंधी वाढवून चर्चेसाठी जागा शिल्लक ठेवत आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते ‘खोरमशहर-४’ आणि ‘कद्र’ सारख्या क्षेपणास्त्रांचे प्रदर्शन केल्याने चर्चेच्या वातावरणात विष पेरले गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी अमेरिकेच्या संयमी भूमिकेची प्रशंसा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ही तणाव कमी करण्याची शेवटची संधी असू शकते. पाकिस्तानने या संपूर्ण प्रकरणात बजावलेली मध्यस्थीची भूमिका जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
इराणने प्रदर्शित केलेले खोरमशहर-४ हे क्षेपणास्त्र २००० किमीपर्यंत मारा करू शकते. यात १५०० किलो स्फोटक वाहून नेण्याची क्षमता आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे क्षेपणास्त्र रडारला चकवा देण्यात सक्षम आहे. इराणने अशा प्रकारे आपली शक्ती रस्त्यावर आणणे, हे सूचित करते की ते अमेरिकेच्या कोणत्याही लष्करी दबावाखाली वाकण्यास तयार नाहीत. आता जगाचे लक्ष पुढच्या काही तासांकडे लागले आहे ही शस्त्रसंधी शांततेकडे नेणार की महाविनाशाची नांदी ठरणार?
Ans: इराणच्या रॅलीमध्ये 'खोरमशहर-४' हे सर्वात धोकादायक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र दिसले, जे क्लस्टर बॉम्ब डागण्यास सक्षम आहे.
Ans: पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या विशेष विनंतीवरून आणि सध्याचा थेट लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
Ans: संयुक्त राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून दोन्ही पक्षांना संयम बाळगून संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.