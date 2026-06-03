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SPJIMR च्या अभ्युदय उपक्रमातील विद्यार्थ्यांची SSC-HSC परीक्षेत उल्लेखनीय कामगिरी! समुदायाधारित शिक्षण मॉडेलची पुन्हा एकदा सिद्धता

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:30 PM IST
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सारांश

एसपीजेआयएमआरच्या अभ्युदय उपक्रमातील विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या एसएससी आणि एचएससी परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. दहावीच्या सर्व ३७ विद्यार्थ्यांनी उत्तीर्ण होत ७४.२८ टक्के सरासरी गुण मिळवले, तर बारावीतील ३४ पैकी ३३ विद्यार्थी यशस्वी ठरले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

एसपी जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च (एसपीजेआयएमआर)च्या सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या अभ्युदय (Abhyudaya) उपक्रमाने यंदाच्या महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या एसएससी आणि एचएससी परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या उत्कृष्ट निकालांची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या यशामागे त्यांची मेहनत, मार्गदर्शकांचे सातत्यपूर्ण सहकार्य, कुटुंबीयांचा पाठिंबा आणि संपूर्ण एसपीजेआयएमआर समुदायाचे योगदान असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे.

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यंदा दहावीच्या परीक्षेला बसलेल्या अभ्युदयच्या सर्व ३७ विद्यार्थ्यांनी यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण होत ७४.२८ टक्के सरासरी गुणांची नोंद केली. बारावीच्या परीक्षेत ३४ पैकी ३३ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असून उर्वरित दोन विद्यार्थी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआयओएस)च्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बारावीच्या परीक्षेत हुस्ना अन्सारी हिने ९५.१७ टक्के गुण मिळवत अभ्युदयच्या इतिहासातील सर्वोच्च गुणांची नोंद केली आहे. विलेपार्ले येथील नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्समध्ये शिक्षण घेणाऱ्या हुस्नाने अकाउंटन्सी आणि गणित या दोन्ही विषयांत शंभर पैकी शंभर गुण मिळवले. तिची प्रतिष्ठित वहानी शिष्यवृत्तीसाठी देखील निवड झाली आहे. याशिवाय, साकिब पटेल यानेही महत्त्वपूर्ण यश मिळवत एसपीजेआयएमआरचे माजी डीन डॉ. रंजन बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील नयांता युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.

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एसएससी परीक्षेत इंग्रजी, मराठी, हिंदी आणि उर्दू या चार माध्यमांतील १५ शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. यामुळे मुंबईतील के-वेस्ट वॉर्ड (अंधेरी पश्चिम) परिसरात अभ्युदय उपक्रमाची व्यापक पोहोच आणि विविधता अधोरेखित झाली आहे. मोहम्मद ताहिर आमीर शेख, पूर्वा पोवार आणि ऋतुजा सातपुते यांनी आपल्या-आपल्या शाळांमध्ये अव्वल स्थान मिळवत विशेष यश संपादन केले. अभ्युदय हा एसपीजेआयएमआरचा पुरस्कारप्राप्त सामाजिक उपक्रम असून, मुंबईच्या के-वेस्ट वॉर्डमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि सर्वांगीण विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करतो. शालेय शिक्षणाबरोबरच जीवनकौशल्य विकास, करिअर मार्गदर्शन आणि एसपीजेआयएमआरच्या विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, भावनिक आणि नेतृत्वक्षमतेचा विकास घडवून आणण्यावर या उपक्रमाचा भर असतो.

Web Title: Remarkable performance by students from spjimrs abhyudaya initiative in ssc and hsc examinations

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:30 PM

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