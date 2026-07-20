सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Video : धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्…, रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Updated On: Jul 20, 2026 | 05:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai Local News : दिवा–सीएसएमटी लोकलच्या दारात लटकून प्रवास करणाऱ्या महिलेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. धावत्या लोकलमध्ये तिची साडी रेल्वे पुलाच्या खांबाला घासल्याने काही क्षणांसाठी जीव धोक्यात आला. या घटनेनंतर रेल्वे सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्..., रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्..., रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार
  • पुलाच्या खांबाला साडी अडकली
  • रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित
Mumbai Local Viral Video News Marathi : मुंबईच्या जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये गर्दीमुळे जीव धोक्यात घालून प्रवास करण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अशातच दिवा–सीएसएमटी लोकलमधील एका महिलेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित महिला धावत्या लोकलच्या दारात लटकून प्रवास करताना दिसते. याचवेळी तिची साडी रेल्वे पुलाच्या खांबाला घासते, त्यामुळे काही क्षणांसाठी अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते. काही सेकंदांचा फरक पडला असता तर मोठी दुर्घटना घडली असती. सुदैवाने महिला बचावली आणि अनर्थ टळला.

Mumbai News: लोकल प्रवासावर हिंसाचाराचे सावट! किरकोळ संभाषणही सहन होईना, समाज पोहोचला ‘टिपिंग पॉइंट’ वर

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रेल्वे प्रशासनाने वारंवार लोकलच्या दारात उभे राहून किंवा लटकून प्रवास करू नये, असे आवाहन केले आहे. मात्र गर्दीमुळे अनेक प्रवासी जीव धोक्यात घालून प्रवास करण्यास मजबूर असल्याची भावना प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत लोकलमधून पडून मृत्यू किंवा गंभीर जखमी होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. त्यामुळे लोकल फेऱ्या वाढवणे, गर्दी कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलणे, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ रेल्वे प्रशासन आणि प्रवाशांसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

याआधी चर्चगेट ते नालासोपारा दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहारची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. अंधेरी आणि बोरिवली स्टेशनच्या दरम्यान, मयंक आणि आरोपी रोशन सुवर्णा यांच्यात ट्रेनचा दरवाजा उघडा ठेवण्यावरून वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि सहप्रवाशांनी मारहाण केल्यानंतर, रोशनने आपल्या बॅगेतून एक धारदार शस्त्र काढून मयंकवर प्राणघातक हल्ला केला. शताब्दी रुग्णालयात मयंकला मृत घोषित करण्यात आले. बोरिवली जीआरपीने आरोपीला अटक केली आहे. पीडित कुटुंब आता आरोपीला फाशीची शिक्षा आणि कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची मागणी करत आहे.

सीटच्या वादातून कड्याने प्राणघातक हल्ला

तसेच बुधवारी रात्री सुमारे १२:०० वाजता, परळ ते अंबरनाथ दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या जनरल डब्यात दोन प्रवाशांमध्ये सीटवरून वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि एका व्यक्तीने दुसऱ्या प्रवाशावर जड धातूच्या ब्रेसलेटने हल्ला केला. या हल्ल्यात एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्याला सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला यांनी स्पष्ट केले आहे की, धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याच्या सोशल मीडियावरील बातम्या खोट्या आहेत. हा हल्ला केवळ एका ब्रेसलेटने करण्यात आला असून, आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Mumbai News: तिकीट तपासताना कोणतेही गैरवर्तन नाही! अंधेरी एसी लोकलमधील वादावर पश्चिम रेल्वेचे स्पष्टीकरण

Web Title: Diva csmt local woman hanging at door narrow escape viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 05:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संतापजनक! स्टेजवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत; पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL
1

संतापजनक! स्टेजवर डान्स करत असतानात नराधमांनी तरुणीला नेलं ओढत; पुढं जे घडलं पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, VIDEO VIRAL

पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त
2

पालकांनो वेळीच सावध व्हा! मोबाईलसाठी पोटच्या मुलानेच आईला घातल्या बुक्क्या? VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक
3

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral
4

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

Jul 20, 2026 | 07:22 PM
‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

Jul 20, 2026 | 07:16 PM
Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Jul 20, 2026 | 07:15 PM
Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Jul 20, 2026 | 07:14 PM
मराठी भाषा जतनासाठी प्रभावी कृती आराखडा राबवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश, जागतिक मराठी केंद्रालाही गती

मराठी भाषा जतनासाठी प्रभावी कृती आराखडा राबवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश, जागतिक मराठी केंद्रालाही गती

Jul 20, 2026 | 06:56 PM
New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

Jul 20, 2026 | 06:42 PM
Dengue Vaccine: डेंग्यूविरुद्ध ‘ब्रह्मास्त्र’ तयार! भारतात पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना मिळणार कवच

Dengue Vaccine: डेंग्यूविरुद्ध ‘ब्रह्मास्त्र’ तयार! भारतात पहिल्या लसीला मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना मिळणार कवच

Jul 20, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा