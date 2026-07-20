Video : धावत्या लोकलच्या दारात लटकणाऱ्या महिलेचा थरार; पुलाच्या खांबाला साडी अडकली अन्…, रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

Mumbai News: लोकल प्रवासावर हिंसाचाराचे सावट! किरकोळ संभाषणही सहन होईना, समाज पोहोचला ‘टिपिंग पॉइंट’ वर
या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रेल्वे प्रशासनाने वारंवार लोकलच्या दारात उभे राहून किंवा लटकून प्रवास करू नये, असे आवाहन केले आहे. मात्र गर्दीमुळे अनेक प्रवासी जीव धोक्यात घालून प्रवास करण्यास मजबूर असल्याची भावना प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत लोकलमधून पडून मृत्यू किंवा गंभीर जखमी होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. त्यामुळे लोकल फेऱ्या वाढवणे, गर्दी कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलणे, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ रेल्वे प्रशासन आणि प्रवाशांसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे.
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याआधी चर्चगेट ते नालासोपारा दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहारची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. अंधेरी आणि बोरिवली स्टेशनच्या दरम्यान, मयंक आणि आरोपी रोशन सुवर्णा यांच्यात ट्रेनचा दरवाजा उघडा ठेवण्यावरून वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि सहप्रवाशांनी मारहाण केल्यानंतर, रोशनने आपल्या बॅगेतून एक धारदार शस्त्र काढून मयंकवर प्राणघातक हल्ला केला. शताब्दी रुग्णालयात मयंकला मृत घोषित करण्यात आले. बोरिवली जीआरपीने आरोपीला अटक केली आहे. पीडित कुटुंब आता आरोपीला फाशीची शिक्षा आणि कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची मागणी करत आहे.
तसेच बुधवारी रात्री सुमारे १२:०० वाजता, परळ ते अंबरनाथ दरम्यान धावणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या जनरल डब्यात दोन प्रवाशांमध्ये सीटवरून वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि एका व्यक्तीने दुसऱ्या प्रवाशावर जड धातूच्या ब्रेसलेटने हल्ला केला. या हल्ल्यात एक प्रवासी गंभीर जखमी झाला असून त्याला सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला यांनी स्पष्ट केले आहे की, धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याच्या सोशल मीडियावरील बातम्या खोट्या आहेत. हा हल्ला केवळ एका ब्रेसलेटने करण्यात आला असून, आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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