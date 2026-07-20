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दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली

Updated On: Jul 20, 2026 | 05:52 PM IST
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सारांश

Habits Damages Kidney and Liver: किडनी आणि लिव्हर हे शरीरातील अत्यंत महत्त्वाचे अवयव असून, त्यांचे निरोगी कार्य संपूर्ण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, रोजच्या काही चुकीच्या सवयी या अवयवांना नकळत नुकसान पोहोचवू शकतात

दररोजच्या ‘या’ सवयी किडनी आणि लिव्हरसाठी ठरू शकतात घातक; वेळेत बदला जीवनशैली
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विस्तार
  • या’ सवयी लिव्हर-किडनीला करत आहेत नुकसान
  • पेनकिलर औषधांचा अतिरेक टाळा
  • निरोगी सवयींचा करा स्वीकार
किडनी आणि लिव्हर हे शरीरातील अत्यंत महत्त्वाचे अवयव आहेत. किडनी रक्तातील विषारी द्रव्ये फिल्टर करून शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखते, तर लिव्हर अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर करणे, चयापचय, पोषक तत्वांचा साठा करणे आणि शरीरातील हानिकारक पदार्थांना निष्प्रभ करणे यांसारखी महत्त्वाची कार्ये पार पाडते. या दोन अवयवांशिवाय त्यांचे सामान्य कार्य अशक्य आहे. मात्र, दैनंदिन जीवनातील काही चुकीच्या सवयी या दोन्ही अवयवांच्या कार्यक्षमतेवर हळूहळू परिणाम करू शकतात. त्यामुळे निरोगी जीवनासाठी योग्य आहार, पुरेसे पाणी आणि संतुलित जीवनशैली अंगीकारणे आवश्यक आहे.

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पुरेसे पाणी न पिण्याची सवय

शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास किडनीवर अतिरिक्त ताण येतो. त्यामुळे शरीरातील विषारी द्रव्ये योग्य प्रकारे बाहेर टाकण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. दिवसभर पुरेसे पाणी पिण्याची सवय किडनीच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

पेनकिलर औषधांचा अतिरेक टाळा

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार पेनकिलर औषधे घेणे किडनी आणि लिव्हर दोन्हींसाठी हानिकारक ठरू शकते. कोणतेही औषध दीर्घकाळ किंवा गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात घेणे टाळावे.

जंक फूड आणि जास्त मीठाचे सेवन

प्रक्रिया केलेले अन्न, जास्त मीठ, साखर आणि तेलकट पदार्थांचे नियमित सेवन केल्यास रक्तदाब वाढू शकतो तसेच लिव्हरमध्ये चरबी साचण्याचा धोका निर्माण होतो. संतुलित आणि पौष्टिक आहारावर भर देणे अधिक योग्य ठरते.

धूम्रपान आणि मद्यपानाचा परिणाम

धूम्रपान व मद्यपानामुळे शरीरातील अनेक अवयवांवर विपरीत परिणाम होतो. विशेषतः लिव्हरवर अतिरिक्त ताण येतो आणि किडनीच्या कार्यक्षमतेतही घट होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे या सवयींपासून दूर राहणे फायदेशीर आहे.

व्यायामाचा अभाव आणि वाढते वजन

बैठी जीवनशैली, लठ्ठपणा आणि नियमित व्यायामाचा अभाव यामुळे मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. या समस्या पुढे किडनी आणि लिव्हरच्या आरोग्यावरही परिणाम करू शकतात. दररोज किमान ३० ते ४० मिनिटे शारीरिक हालचाल करण्याचा प्रयत्न करावा.

आरोग्य तपासणीकडे दुर्लक्ष करू नका

किडनी किंवा लिव्हरचे आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा स्पष्ट लक्षणे दाखवत नाहीत. त्यामुळे नियमित आरोग्य तपासणी, रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची तपासणी करून कोणतीही समस्या वेळेत ओळखणे महत्त्वाचे आहे.

निरोगी सवयींचा करा स्वीकार

संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि व्यसनांपासून दूर राहणे या साध्या सवयी किडनी आणि लिव्हरचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राखण्यास मदत करतात. दैनंदिन जीवनातील छोटे बदल भविष्यात गंभीर आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Habits damaging kidney and liver health tips prevention healthy lifestyle

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Published On: Jul 20, 2026 | 05:52 PM

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