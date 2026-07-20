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Amitabh Bachchan: FIFA मधील पराभवानंतर मेस्सी भावूक; अमिताभ बच्चन यांच्या एका ट्विटने जिंकली चाहत्यांची मनं

Updated On: Jul 20, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

Amitabh Bachchan: अंतिम सामन्याची चर्चा अजूनही चाहत्यांमध्ये रंगत आहे. दोन्ही संघांनी चुरशीची लढत दिल्याचे बोलले जात असून, शेवटपर्यंत निकालाबाबत उत्सुकता कायम होती. विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाच्या खेळाचेही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.

Messi lost bollywood superstar amitabh bachchan reaction (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Messi lost bollywood superstar amitabh bachchan reaction (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • फुटबॉलची मोठी स्पर्धा संपल्यानंतर सोशल मीडियावर एका पोस्टची जोरदार चर्चा
  • ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी लिओनेल मेस्सीबद्दल केलेली भावनिक प्रतिक्रिया
  • अंतिम सामन्यानंतर मेस्सी निराश
फुटबॉलची मोठी स्पर्धा संपल्यानंतर सोशल मीडियावर एका पोस्टची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यांनी लिओनेल मेस्सीबद्दल केलेली भावनिक प्रतिक्रिया चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. अंतिम सामन्यानंतर मेस्सी निराश झाल्याच्या चर्चांदरम्यान बिग बी यांनी केलेल्या शब्दांनी अनेक फुटबॉलप्रेमींना भावनिक केले.

सोशल मीडियावर एक छोटासा पण अर्थपूर्ण संदेश शेअर

अमिताभ बच्चन हे चित्रपटांइतकेच खेळांबद्दलही आपली आवड लपवत नाहीत. क्रिकेट आणि फुटबॉल हे दोन्ही खेळ त्यांना आवडतात. मात्र फुटबॉलचे सामने ते विशेष उत्साहाने पाहतात. अंतिम सामना पाहिल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर एक छोटासा पण अर्थपूर्ण संदेश शेअर केला. त्यामध्ये त्यांनी विजय आणि पराभव हे दोन्ही खेळाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत मेस्सीच्या चाहत्यांनाही सकारात्मक राहण्याचा संदेश दिला.

खेळाडूला चाहत्यांकडून मिळणारे प्रेम

त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी महान खेळाडूंच्या प्रवासात यशाबरोबर अपयशही येत असते, याची आठवण करून दिली. प्रत्येक दिवस आपला असतोच असे नाही. कधी विजय मिळतो, तर कधी पराभव स्वीकारावा लागतो. पण खेळाडूला चाहत्यांकडून मिळणारे प्रेम आणि सन्मान हीच त्याची खरी कमाई असते, असे त्यांनी आपल्या संदेशातून सुचवले.

ही पोस्ट समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी अमिताभ बच्चन यांच्या विचारांचे कौतुक केले, तर अनेक फुटबॉल चाहत्यांनीही मेस्सीला पाठिंबा दर्शवला. काहींनी खेळातील भावनिक क्षणांवर भाष्य केले, तर काहींनी मोठ्या खेळाडूंची खरी ओळख संकटाच्या काळातच दिसून येते, असे मत व्यक्त केले.

विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाच्या खेळाचेही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक

अंतिम सामन्याची चर्चा अजूनही चाहत्यांमध्ये रंगत आहे. दोन्ही संघांनी चुरशीची लढत दिल्याचे बोलले जात असून, शेवटपर्यंत निकालाबाबत उत्सुकता कायम होती. विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाच्या खेळाचेही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे. दुसरीकडे, अंतिम टप्प्यात पराभव झाल्यामुळे मेस्सी आणि त्याच्या संघाबद्दल चाहत्यांमध्ये सहानुभूतीची भावना दिसून आली. लिओनेल मेस्सी हे नाव आजही जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी मानले जाते. अनेक विक्रम, असंख्य पुरस्कार आणि मैदानावरील अप्रतिम कामगिरीमुळे त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे एखाद्या सामन्यातील निकालामुळे त्यांच्या कारकिर्दीचे महत्त्व कमी होत नाही, असे अनेक क्रीडाप्रेमी मानतात.

दरम्यान, अमिताभ बच्चनही पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यांच्या लोकप्रिय प्रश्नमंजुषा कार्यक्रमाच्या नव्या पर्वाची तयारी सुरू असून, चाहत्यांमध्ये त्याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. अनेक वर्षांपासून हा कार्यक्रम प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे आणि यंदाच्या पर्वाकडूनही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

विजयाचा आनंद जितका महत्त्वाचा

खेळात जिंकणारा आणि हारणारा असतोच, पण प्रत्येक मोठा खेळाडू आपल्या जिद्दीमुळे लोकांच्या मनात कायम राहतो. अमिताभ बच्चन यांच्या संदेशातूनही हाच विचार पुढे आला. विजयाचा आनंद जितका महत्त्वाचा असतो, तितक्याच धैर्याने पराभव स्वीकारणेही खेळाडूचे मोठेपण ठरते, असा अर्थ अनेकांनी त्यांच्या पोस्टमधून घेतला.

Web Title: Fifa world cup 2026 final messi lost bollywood superstar amitabh bachchan reaction

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Published On: Jul 20, 2026 | 06:03 PM

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