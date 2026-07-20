JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा

आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्व आंदोलकांना त्यांचे धरणे आंदोलन थांबवण्याची आणि परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. मात्र, CJP ने म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस आश्वासने मिळालेली नाहीत. जोपर्यंत अशी आश्वासने दिली जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया
भेटीनंतर, CJP चे प्रतिनिधी सौरभ दास यांनी सांगितले की, त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत; यामध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा त्वरित राजीनामा किंवा त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी समाविष्ट आहे. त्यांनी नमूद केले की, मंत्र्यांनी या विषयावर योग्य स्तरावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; तरीही, अद्याप कोणतेही पक्के वचन देण्यात आलेले नाही. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते थांबणार नाहीत.
CJP ने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी ही संघटना ६ जूनपासून देशभरात शांततापूर्ण आंदोलन करत आहे. २० जूनपासून जंतरमंतर येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे आणि यात शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक हे देखील सहभागी झाले आहेत. संघटनेचा दावा आहे की, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सोनम वांगचुक यांनी २८ जून रोजी उपोषण सुरू केले, जे २० जुलैपर्यंत सुरू आहे.
निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रमुख परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा संशय, तांत्रिक बिघाड आणि प्रशासकीय गैरव्यवस्थापन यांसारख्या घटना घडल्या आहेत. संघटनेने असाही आरोप केला की, त्यांच्या नोंदीनुसार, NEET २०२६ ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर २१ उमेदवारांनी आत्महत्या केली.
1) सोनम वांगचुक यांची त्वरित सुटका करावी
2) धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा
3) आत्महत्या केलेल्या सर्व NEET परीक्षार्थींच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी
सरकारने आपल्या मागण्यांवर ठोस कारवाई करेपर्यंत आपले शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील, असे CJP ने स्पष्ट केले आहे.
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