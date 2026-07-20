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JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा

Updated On: Jul 20, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

JP Nadda Meet CJP Leader: जंतर-मंतरवर आंदोलनाला बसलेल्या सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. नड्डा यांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले असले तरी, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय सीजेपीने घेतला आहे.

JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा
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विस्तार
  • कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार?
  • जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा
  • वाचा सविस्तर बातमी!
नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करत असलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) शिष्टमंडळाने सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीचा फोटो शेअर करताना जे.पी. नड्डा यांनी सांगितले की, चर्चा सुरू आहे आणि त्यांनी आंदोलकांना त्यांचे धरणे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना जे.पी. नड्डा यांनी नमूद केले की, सरकारशी चर्चेचा प्रस्ताव आज सकाळी खुद्द आंदोलकांकडूनच आला होता आणि सकाळी ११:५० पासून ही चर्चा सुरू आहे. ही भेट सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली; शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा झाली आणि सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास त्यांना एक लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.


त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्व आंदोलकांना त्यांचे धरणे आंदोलन थांबवण्याची आणि परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. मात्र, CJP ने म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस आश्वासने मिळालेली नाहीत. जोपर्यंत अशी आश्वासने दिली जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

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सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास काय म्हणाले?

भेटीनंतर, CJP चे प्रतिनिधी सौरभ दास यांनी सांगितले की, त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत; यामध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा त्वरित राजीनामा किंवा त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी समाविष्ट आहे. त्यांनी नमूद केले की, मंत्र्यांनी या विषयावर योग्य स्तरावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; तरीही, अद्याप कोणतेही पक्के वचन देण्यात आलेले नाही. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते थांबणार नाहीत.

CJP ने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी ही संघटना ६ जूनपासून देशभरात शांततापूर्ण आंदोलन करत आहे. २० जूनपासून जंतरमंतर येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे आणि यात शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक हे देखील सहभागी झाले आहेत. संघटनेचा दावा आहे की, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सोनम वांगचुक यांनी २८ जून रोजी उपोषण सुरू केले, जे २० जुलैपर्यंत सुरू आहे.

निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रमुख परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा संशय, तांत्रिक बिघाड आणि प्रशासकीय गैरव्यवस्थापन यांसारख्या घटना घडल्या आहेत. संघटनेने असाही आरोप केला की, त्यांच्या नोंदीनुसार, NEET २०२६ ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर २१ उमेदवारांनी आत्महत्या केली.

आपल्या निवेदनात CJP ने सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

1) सोनम वांगचुक यांची त्वरित सुटका करावी
2) धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा
3) आत्महत्या केलेल्या सर्व NEET परीक्षार्थींच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी

सरकारने आपल्या मागण्यांवर ठोस कारवाई करेपर्यंत आपले शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील, असे CJP ने स्पष्ट केले आहे.

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Web Title: Will the cockroach janata partys agitation be withdrawn j p naddas statement sparks political speculation

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Published On: Jul 20, 2026 | 06:14 PM

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