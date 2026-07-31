RRB Group D Admit Card 2026 आजच येणार? अपेक्षित तारीख, वेळ आणि Downloadची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या…

रेल्वे भरती मंडळ दरवेळी परीक्षेच्या काही दिवस आधी प्रवेशपत्र उपलब्ध करून देते. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराचे प्रवेशपत्र एकाच दिवशी प्रसिद्ध होणार नाही. ज्या उमेदवारांची परीक्षा पुढील तारखांना आहे, त्यांना त्यांच्या परीक्षेच्या जवळच्या कालावधीत प्रवेशपत्र मिळेल.
यंदाची ग्रुप डी भरती ही रेल्वेच्या मोठ्या भरतींपैकी एक मानली जात आहे. देशभरातून जवळपास 87 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या भरतीद्वारे लेव्हल-1 मधील 22 हजारांहून अधिक पदे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे स्पर्धा मोठी असून या परीत्रेमधील प्रत्येक गुण महत्त्वाचा ठरणार आहे.
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रेल्वेकडून प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याची निश्चित वेळ जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी दिवसभर अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी भेट देत अपडेट तपासणे आवश्यक आहे. वेबसाइटवर प्रवेशपत्राची लिंक सक्रिय होताच ती डाउनलोड करता येईल.
प्रवेशपत्र डाउनलोड केल्यानंतर त्यावरील नाव, फोटो, परीक्षा दिनांक, वेळ, केंद्राचा पत्ता आणि इतर तपशील काळजीपूर्वक तपासा. कोणतीही चूक आढळल्यास तातडीने संबंधित रेल्वे भरती मंडळाशी संपर्क साधावा. परीक्षेच्या दिवशी प्रवेशपत्रासोबत वैध फोटो ओळखपत्र नेणेही आवश्यक असते. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे एक दिवस आधीच तयार ठेवावीत.
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आता परीक्षा अगदी जवळ आल्याने नवीन विषय शिकण्यापेक्षा आधी केलेल्या अभ्यासाची उजळणी करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. मागील प्रश्नपत्रिकांचा सराव करा, वेळेचे नियोजन सांभाळा आणि आत्मविश्वास कायम ठेवा.
ज्या उमेदवारांची परीक्षा 3 ऑगस्ट रोजी आहे, त्यांनी प्रवेशपत्रासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नियमित लक्ष ठेवावे. इतर उमेदवारांनीही घाई न करता आपल्या परीक्षेच्या तारखेच्या आधी हॉल तिकीट उपलब्ध होईल, याची नोंद घ्यावी. योग्य तयारी, वेळेवर उपस्थिती आणि शांत मन या तीन गोष्टी यश मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या ठरतील.