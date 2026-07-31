युद्धाचे बिगुल वाजले! तब्बल 24 वर्षांनी आफ्रिकेत ICC World Cup 2027 चा महाकुंभ; ३ देश, १२ मैदाने अन्…

एकूण १२ मैदानांपैकी दक्षिण आफ्रिकेत ८, जिम्बाब्वेमध्ये ३ आणि नामिबियात 1 अशी ही वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. ती ठिकाणे कोणती आहेत त्याबाबत जाणून घेऊयात.
WTC 2027 चे महायुद्ध कधी होणार? कोण मारणार बाजी? ICC ने केली जाहीर केली तारीख अन्…
दक्षिण आफ्रिका
वांडरर्स स्टेडियम – जोहान्सबर्ग
सुपरस्पोर्ट पार्क – सेंच्युरियन
न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंड – केपटाऊन
किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड – डर्बन
सेंट जॉर्जेस पार्क – गेकेबेरा
मंगांग ओव्हल – ब्लोमफॉन्टेन
बोलँड पार्क – पार्ल
बफेलो पार्क
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦 Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆 For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN — ICC (@ICC) July 30, 2026
झिम्बाब्वे
हरारे स्पोर्ट्स क्लब – हरारे
क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब – बुलावायो
फाले मोसी-ओ-तुन्या इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम
नामिबिया
नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड – विंडहोक
24 वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेत वर्ल्डकप सामना होणार आहे. 2003 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि केनिया यांनी संयुक्तपणे वर्ल्ड कपचे आयोजन केले होते. आता २०२७ मध्ये २४ वर्षांनंतर ही स्पर्धा पुन्हा आफ्रिकेत खेळवली जाणार आहे. 14 व्या वनडे वर्ल्डकप स्पर्धेत 14 संघ खेळणार असून एकूण 57 सामने खेळवले जाणार आहे.
ICC चा गेमचेंजर निर्णय! 2027 वनडे वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट बदलला; ‘सुपर 7’ मुळे प्रत्येक सामना ठरणार निर्णायक
ICC चा गेमचेंजर निर्णय
क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धांपैकी एक असलेली आयसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वचषक २०२७ (ICC Mens ODI World Cup 2027) आता नव्या स्वरूपात खेळवली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०२७ च्या विश्वचषकाआधी स्पर्धेच्या स्वरूपात अनेक मोठे बदल जाहीर केले आहेत. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे आयोजित होणाऱ्या या स्पर्धेत १४ संघ सहभागी होतील. परंतु विश्वचषकापर्यंतचा मार्ग आता पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.