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IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

Updated On: Jul 28, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

IIM Admissions 2026: IIM द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या कॅट परीक्षेसाठी ३ ऑगस्टपासून अर्ज सुरू होत आहेत. परीक्षा २९ नोव्हेंबरला होईल. पात्रता, महत्त्वाच्या तारखा आणि भारतातील टॉप १० B-Schools बद्दल सविस्तर वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

IIM Admissions 2026: तुम्हाला तुमचे करिअर मॅनेजमेंट क्षेत्रात करायचे आहे का? जर होय, तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) द्वारे आयोजित केली जाणारी कॅट परीक्षा २०२६ (CAT 2026) या वर्षी २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली जाईल. अशा परिस्थितीत पात्र उमेदवारांना अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज करावा लागेल. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ऑनलाईन अर्जाची विंडो ओपन केली जाईल तर उमेदवारांना ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. या परीक्षेचे ॲडमिट कार्ड ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केले जाईल, तर निकाल जानेवारी २०२७ मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी परीक्षेच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी अधिकृत वेबसाईटवर लक्ष ठेवावे.

ही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा IIM द्वारे कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट मोडमध्ये घेतली जाईल. यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना देशातील २१ IIM सह इतर मोठ्या बिझनेस स्कूल्समध्ये प्रवेश मिळू शकतो. चला तर मग, देशातील टॉप १० बिझनेस स्कूल्सबद्दल जाणून घेऊया.

हे आहेत भारतातील टॉप १० IIM आणि IIT संस्था

इन्स्टिट्यूटचे नाव शहर
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद
Cell 2-1 बंगळुरू
Cell 3-1 कोझिकोड
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली
Cell 5-1 लखनऊ
Cell 6-1 मुंबई
Cell 7-1 कोलकाता
Cell 8-1 इंदूर
मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (MDI) गुरुग्राम
झेविअर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट (XLRI) जमशेदपूर

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कोण करू शकतो अर्ज? (पात्रता)

या परीक्षेसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ५० टक्के गुणांसह पदवी प्राप्त केलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात तर राखीव प्रवर्गासाठी उमेदवारांना किमान ४५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. तसेच पदवीच्या अंतिम वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थीही या परीक्षेसाठी पात्र ठरतील. या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी वेळेत अधिकृत वेबसाईट iimcat.ac.in वर जाऊन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Iim cat 2026 exam date registration top 10 management institutes

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Published On: Jul 28, 2026 | 12:08 PM

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