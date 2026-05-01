Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

SAVWIPL : पुण्यातील बाणेर येथे नवीन टेक्नॉलॉजी सेंटर विंग! विकास क्षेत्रात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने पुण्यातील बाणेर येथे नवीन टेक्नॉलॉजी सेंटर विंगचे उद्घाटन केले. या विस्तारामुळे संशोधन व विकास क्षेत्रात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 06:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एसएव्हीडब्ल्यूआयपीएल) ने पुण्यातील बाणेर येथे टेक्नॉलॉजी सेंटर पुणे (टीसीपी) च्या नवीन विंगचे उद्घाटन करत संशोधन आणि विकास क्षेत्रात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत केली आहे. या विस्तारामुळे स्थानिक अभियंता प्रतिभेला चालना मिळणार असून भारतीय बाजारपेठेतील बदलत्या गरजांना अधिक वेगाने प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे. तसेच जागतिक स्तरावर स्केलेबिलिटी साधण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जात आहे. कंपनीच्या ‘मेड इन इंडिया फॉर इंडिया अँड द वर्ल्ड’ या धोरणाला यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.

“मिसिंग लिंक नव्हे, ही तर…”; नव्या मार्गिकेच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्र्यांचा जुन्या सरकारवर टोला, प्रवाशांची माफीही मागितली

बाणेर येथील ही अत्याधुनिक सुविधा सुमारे ३३,००० चौरस फूट क्षेत्रफळावर उभारण्यात आली असून पुणे शहरातील प्रमुख आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या भागात स्थित आहे. या केंद्रामध्ये प्रगत वाहन विकास, प्लॅटफॉर्म इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स तसेच शाश्वत मोबिलिटी इनोव्हेशन्सवर विशेष भर दिला जाणार आहे. ही नवीन विंग चाकण येथील उत्पादन प्रकल्पाला पूरक ठरणार असून कंपनीच्या एकूण अभियंता संख्येत वाढ होऊन ती ४५० पेक्षा अधिक होणार आहे. हे अभियंते देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये सक्रियपणे सहभागी असतील.

फॉक्सवैगन ग्रुपच्या जागतिक संशोधन आणि विकास नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ही सुविधा ‘व्हॉईस ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेनुसार कार्य करणार आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करून जागतिक दर्जाचे नवोन्मेष विकसित करण्यावर कंपनीचा भर राहणार आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिकीकरणाला चालना मिळेल, निर्यात बाजारपेठांना बळकटी मिळेल आणि गुणवत्ता, सुरक्षा तसेच तांत्रिक मानदंडांचे पालन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.

या घोषणेबाबत बोलताना कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियूष अरोरा यांनी सांगितले की, पुण्यातील आरअँडडी विस्तार हा भारतातील कंपनीच्या वाढीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बाणेरमधील नवीन विंगमुळे शहरी भागात अतिरिक्त क्षमता निर्माण होत असून चाकणमधील टेक्नॉलॉजी सेंटरच्या भक्कम पायावर कंपनी पुढे जात आहे. डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य वाढवण्यावर कंपनी विशेष भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra Politics: सहाही प्रभाग सभापतीपद महायुतीकडे; ठाकरे गट, काँग्रेसची माघार: भाजपचे पाच, शिंदे सेनेचा एक सभापती

२०१९ मध्ये स्थापन झाल्यापासून चाकणमधील टेक्नॉलॉजी सेंटर पुणे भारतीय ग्राहकांसाठी वाहन विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या केंद्राने फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक आणि ग्रुपच्या सब-४ मीटर एसयूव्ही मॉडेल्सच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या नव्या विस्तारामुळे कंपनी स्थानिक प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवत आहे. एकूणच, बाणेर येथील नवीन टेक्नॉलॉजी सेंटरमुळे भारतातील ऑटोमोबाईल संशोधन आणि विकास क्षेत्राला नवी चालना मिळणार असून कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि किफायतशीर इंजिनिअरिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Web Title: Savwipl new technology center wing in baner pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM