SAVWIPL : पुण्यातील बाणेर येथे नवीन टेक्नॉलॉजी सेंटर विंग! विकास क्षेत्रात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एसएव्हीडब्ल्यूआयपीएल) ने पुण्यातील बाणेर येथे टेक्नॉलॉजी सेंटर पुणे (टीसीपी) च्या नवीन विंगचे उद्घाटन करत संशोधन आणि विकास क्षेत्रात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत केली आहे. या विस्तारामुळे स्थानिक अभियंता प्रतिभेला चालना मिळणार असून भारतीय बाजारपेठेतील बदलत्या गरजांना अधिक वेगाने प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे. तसेच जागतिक स्तरावर स्केलेबिलिटी साधण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जात आहे. कंपनीच्या ‘मेड इन इंडिया फॉर इंडिया अँड द वर्ल्ड’ या धोरणाला यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.
बाणेर येथील ही अत्याधुनिक सुविधा सुमारे ३३,००० चौरस फूट क्षेत्रफळावर उभारण्यात आली असून पुणे शहरातील प्रमुख आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या भागात स्थित आहे. या केंद्रामध्ये प्रगत वाहन विकास, प्लॅटफॉर्म इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स तसेच शाश्वत मोबिलिटी इनोव्हेशन्सवर विशेष भर दिला जाणार आहे. ही नवीन विंग चाकण येथील उत्पादन प्रकल्पाला पूरक ठरणार असून कंपनीच्या एकूण अभियंता संख्येत वाढ होऊन ती ४५० पेक्षा अधिक होणार आहे. हे अभियंते देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये सक्रियपणे सहभागी असतील.
फॉक्सवैगन ग्रुपच्या जागतिक संशोधन आणि विकास नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ही सुविधा ‘व्हॉईस ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेनुसार कार्य करणार आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करून जागतिक दर्जाचे नवोन्मेष विकसित करण्यावर कंपनीचा भर राहणार आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिकीकरणाला चालना मिळेल, निर्यात बाजारपेठांना बळकटी मिळेल आणि गुणवत्ता, सुरक्षा तसेच तांत्रिक मानदंडांचे पालन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
या घोषणेबाबत बोलताना कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियूष अरोरा यांनी सांगितले की, पुण्यातील आरअँडडी विस्तार हा भारतातील कंपनीच्या वाढीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बाणेरमधील नवीन विंगमुळे शहरी भागात अतिरिक्त क्षमता निर्माण होत असून चाकणमधील टेक्नॉलॉजी सेंटरच्या भक्कम पायावर कंपनी पुढे जात आहे. डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य वाढवण्यावर कंपनी विशेष भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०१९ मध्ये स्थापन झाल्यापासून चाकणमधील टेक्नॉलॉजी सेंटर पुणे भारतीय ग्राहकांसाठी वाहन विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या केंद्राने फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक आणि ग्रुपच्या सब-४ मीटर एसयूव्ही मॉडेल्सच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या नव्या विस्तारामुळे कंपनी स्थानिक प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवत आहे. एकूणच, बाणेर येथील नवीन टेक्नॉलॉजी सेंटरमुळे भारतातील ऑटोमोबाईल संशोधन आणि विकास क्षेत्राला नवी चालना मिळणार असून कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि किफायतशीर इंजिनिअरिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.