“मिसिंग लिंक नव्हे, ही तर…”; नव्या मार्गिकेच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्र्यांचा जुन्या सरकारवर टोला, प्रवाशांची माफीही मागितली

CM Devendra Fadnavis: १ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक'चे उद्घाटन केले. २४० किमी वेगाच्या वाऱ्यांना सोसणारा हा पूल आता 'कनेक्टिंग लिंक' म्हणून ओळखला जाणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 04:24 PM
नव्या मार्गिकेच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्र्यांचा जुन्या सरकारवर टोला (Photo Credit - X)

Mumbai-Pune Missing Link: महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतीक्षित ‘मिसिंग लिंक’ (Mumbai Pune Missing Link) प्रकल्पाचे दिमाखदार उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प जागतिक अभियांत्रिकीचा एक अद्भूत नमुना ठरला असून, त्याची नोंद थेट ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये करण्यात आली आहे.

‘मिसिंग लिंक’ नाही, आता म्हणा…’

उद्घाटनानंतर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे नाव बदलण्याचे निर्देश दिले. “नथिंग इज मिसिंग, त्यामुळे याला मिसिंग लिंक न म्हणता ‘कनेक्टिंग लिंक’ म्हणा,” असे त्यांनी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांना सुचवले. हा प्रकल्प मुंबई-पुणे प्रवासातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी फोडण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

प्रवाशांची माफी आणि सुप्रिया सुळेंना टोला

उद्घाटनाच्या दिवशी झालेल्या प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर माफी मागितली. “आज एक्सप्रेसवेवर जे नागरिक ट्रॅफिकमध्ये अडकले, त्यांची मी क्षमा मागतो,” असे ते म्हणाले. तसेच, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या एका व्हिडिओचा संदर्भ देत त्यांनी टोला लगावला की, “सुप्रियाताई, आज तुम्ही शेवटचं ट्रॅफिकमध्ये अडकला आहात. तुमच्या सरकारने जे काम थांबवलं होतं, ते आमच्या सरकारने पूर्ण केलंय. आता तुम्ही पुण्याला जाताना कधीच अडकणार नाही”.

७ देशांचे योगदान आणि सुरक्षिततेचा ‘कवच’

हा केबल-स्टे पूल आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून साकारला असून यात सात देशांचे तांत्रिक योगदान आहे. डिझाइन कॅनडा आणि आलेखन तैवानमध्ये करण्यात आले. तर चाचण्या डेन्मार्कमध्ये महत्त्वाच्या चाचण्या तर स्पेनमध्ये अग्निशमन सुरक्षा चाचण्या पार पडल्या. तसेच साहित्य व तज्ञ मलेशियातून केबल्स आणि सिंगापूरमधून तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले. हा पूल ताशी २४० किमी वेगाच्या चक्रीवादळालाही तोंड देण्यास सक्षम आहे, ज्यामुळे निसर्ग वादळासारख्या संकटातही तो पूर्णतः सुरक्षित राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा

पुलाच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. २४ तास सीसीटीव्ही देखरेख, विशेष व्हेंटिलेशन प्रणाली यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच लेन शिस्त पाळणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास चलान आकारले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना काळातील आव्हाने पेलत हा प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या मजूर आणि इंजिनीअर्सच्या श्रमाचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.

मिसिंग लिंक प्रकल्प काय आहे?

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खोपोली आणि सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान बांधण्यात येणारा हा नवीन मार्ग आधुनिक बोगदे आणि उड्डाणपूल वापरून तयार केला जाईल. अवघड घाट विभागाला वळसा घालून प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पात अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. डोंगरांमधून खोदलेले लांब बोगदे आणि खोल दऱ्यांवर बांधलेले भव्य पूल या प्रकल्पाला देशातील सर्वात आव्हानात्मक रस्ते बांधकाम प्रकल्पांपैकी एक बनवतात.

Published On: May 01, 2026 | 04:24 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM