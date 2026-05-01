Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Sunrisers Hyderabad Singed R S Ambrish Replacement For Shivam Mavi

Under – 19 वर्ल्ड कपमध्ये ‘या’ खेळाडूने भल्याभल्यांना पाजलं पाणी, SRH ने केली निवड; आता IPL 2026 गाजवणार

सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएल २०२६ हंगामातील उर्वरित सामन्यांसाठी दुखापतग्रस्त खेळाडू शिवम मावीच्या जागी आर. एस. अंबरीशची निवड केली आहे, जो १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचा भाग होता

Updated On: May 01, 2026 | 06:27 PM
SRH मध्ये अंडर १९ वर्ल्ड कपमधील खेळाडू झाला रुजू (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

SRH मध्ये अंडर १९ वर्ल्ड कपमधील खेळाडू झाला रुजू (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • सनराझर्स हैदराबादच्या ताफ्यात अजून एक खेळाडूची भर 
  • शिवम वामीच्या जागी येणार 
  • ३० लाखाला घेतले विकत 
इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामादरम्यान, सनरायझर्स हैदराबादने १ मे रोजी वेगवान गोलंदाज शिवम मावीच्या स्पर्धेतून माघार घेतल्याची घोषणा केली आणि त्याच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा केली. शिवम मावी मांडीच्या दुखापतीने त्रस्त आहे, ज्यामुळे तो आयपीएल २०२६ मधून बाहेर पडला आहे. सनरायझर्स हैदराबादने मावीच्या जागी वेगवान गोलंदाज आर.एस. अंबरीशची निवड केली आहे, जो आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता. अंबरीशने स्पर्धेत गोलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि तो खालच्या फळीत फलंदाजीनेही चांगली कामगिरी करू शकतो.

IPL 2026: शुभमनने 9 शब्दात दिले सोशल मीडियावर विराटला उत्तर, लोक म्हणाले, ‘याला म्हणतात Attitude’

आर.एस. अंबरीश कोण आहे?

आर.एस. अंबरीशचा जन्म २८ मे २००७ रोजी तामिळनाडूमध्ये झाला. तो सध्या १८ वर्षे आणि ३३८ दिवसांचा आहे. अंबरीश डावखुरा फलंदाज आहे आणि उजव्या हाताने मध्यम-वेगवान गोलंदाजी करतो. तो संघात अष्टपैलू म्हणून खेळतो. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तामिळनाडूसाठी खेळताना दिसतो. अंडर १९ वर्ल्डकपमध्येही आर एस अंबरीशने चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळेच त्याला सनराझर्सस हैदराबादने संघात घेतले असल्याचे म्हटले जात आहे. 

अंबरीशने विश्वचषकात एकूण ११ बळी घेतले

उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाज असलेल्या आर.एस. अंबरीशने आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषकात एकूण ११ बळी घेतले, ज्यामुळे तो या स्पर्धेत भारतीय संघासाठी संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. अंबरिशने तमिळनाडू संघाकडून दोन सामने खेळून प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले असून, त्याने दोन बळी घेतले आहेत आणि फलंदाजी करताना ४३ धावा केल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने आर.एस. अंबरिशला २०२६ च्या आयपीएल हंगामासाठी ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात घेतले आहे.

IPL 2026: ‘हा’ कारनामा करणारा भुवनेश्वर कुमार हा पहिला भारतीय बॉलर, मिळवले मोठे यश

या हंगामात आतापर्यंत SRH ची प्रभावी कामगिरी

सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएलच्या १९ व्या हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, त्यांनी खेळलेल्या नऊ सामन्यांपैकी सहा सामने जिंकले आहेत. सध्या, एसआरएच १२ गुणांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि लीग टप्प्यातील उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. सनरायझर्स हैदराबाद या हंगामातील आपला पुढील सामना ३ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळेल, ज्यांना त्यांनी या हंगामातील शेवटच्या सामन्यात ६५ धावांनी एकतर्फी पराभूत केले होते.

Web Title: Ipl 2026 sunrisers hyderabad singed r s ambrish replacement for shivam mavi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM