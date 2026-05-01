Under – 19 वर्ल्ड कपमध्ये ‘या’ खेळाडूने भल्याभल्यांना पाजलं पाणी, SRH ने केली निवड; आता IPL 2026 गाजवणार

IPL 2026: शुभमनने 9 शब्दात दिले सोशल मीडियावर विराटला उत्तर, लोक म्हणाले, ‘याला म्हणतात Attitude’
आर.एस. अंबरीश कोण आहे?
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 RS Ambrish, the ICC Under-19 Cricket World Cup 2026 winner, joins our squad as Shivam Mavi’s replacement. Go well, Ambrish 🧡 pic.twitter.com/nherHX6l3N — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 1, 2026
आर.एस. अंबरीशचा जन्म २८ मे २००७ रोजी तामिळनाडूमध्ये झाला. तो सध्या १८ वर्षे आणि ३३८ दिवसांचा आहे. अंबरीश डावखुरा फलंदाज आहे आणि उजव्या हाताने मध्यम-वेगवान गोलंदाजी करतो. तो संघात अष्टपैलू म्हणून खेळतो. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तामिळनाडूसाठी खेळताना दिसतो. अंडर १९ वर्ल्डकपमध्येही आर एस अंबरीशने चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळेच त्याला सनराझर्सस हैदराबादने संघात घेतले असल्याचे म्हटले जात आहे.
अंबरीशने विश्वचषकात एकूण ११ बळी घेतले
उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाज असलेल्या आर.एस. अंबरीशने आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषकात एकूण ११ बळी घेतले, ज्यामुळे तो या स्पर्धेत भारतीय संघासाठी संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. अंबरिशने तमिळनाडू संघाकडून दोन सामने खेळून प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले असून, त्याने दोन बळी घेतले आहेत आणि फलंदाजी करताना ४३ धावा केल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने आर.एस. अंबरिशला २०२६ च्या आयपीएल हंगामासाठी ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात घेतले आहे.
IPL 2026: ‘हा’ कारनामा करणारा भुवनेश्वर कुमार हा पहिला भारतीय बॉलर, मिळवले मोठे यश
या हंगामात आतापर्यंत SRH ची प्रभावी कामगिरी
सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएलच्या १९ व्या हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, त्यांनी खेळलेल्या नऊ सामन्यांपैकी सहा सामने जिंकले आहेत. सध्या, एसआरएच १२ गुणांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि लीग टप्प्यातील उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. सनरायझर्स हैदराबाद या हंगामातील आपला पुढील सामना ३ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळेल, ज्यांना त्यांनी या हंगामातील शेवटच्या सामन्यात ६५ धावांनी एकतर्फी पराभूत केले होते.