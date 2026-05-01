Matheran News : आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश, डोंगरातून रस्ता करण्यासाठी वनखात्याची मंजूरी

कर्जत कल्याण राज्य मार्ग 76 ते जुम्मापट्टी हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर आहे. हा रस्ता तीन ग्रामपंचायत मधून जात असून रस्त्याच्या कामाला किरवली पासून सुरुवात झालेली आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 06:33 PM
कर्जत/संतोष पेरणे : तालुक्यातील माथेरान डोंगरात असलेल्या 12 आदिवासी वाड्या यांना जोडणारा रस्ता माणगाव ग्रामपंचायतमधील रस्ता वन जमिनीची परवानगी मिळाली नसल्याने रखडला होता.वन जमिनीतून रस्ता वन विभाग होऊ देत नसल्याने दोन आदिवासी तरुणांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता.त्यावेळी 30 एप्रिल रोजी अखेरची मुदत या दोन्ही कार्यकर्त्यांनी वन विभागाला दिली होती.दरम्यान,वन विभागाने 22 एप्रिल रोजी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले असून वन विभागाने पाच टप्प्यात रस्ता बनविण्यास परवानगी दिली आहे.

कर्जत तालुक्यातील माथेरानचे डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याला वन विभागाने परवानगी द्यावी या मागणीसाठी आदिवासी कार्यकर्त्यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. 22 एप्रिल रोजी जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे वन विभागाच्या कार्यालयाच्या बाहेर आत्मदहन करणार होते.माणगाव ग्रामपंचायत मधील वन जमिनीतून रस्ता बनविण्याचा प्रस्ताव वन विभागाने मंजूर केला नव्हता.

त्यामुळे हे दोन्ही कार्यकर्ते आत्मदहन करणार असल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता आणि शेवटी वन विभागाने 5मे पर्यंत रस्त्याला परवानगी देण्यात येईल असे वन विभागाने लेखी आश्वासन दिले होते.मात्र आदिवासी कार्यकर्त्यांनी 30 एप्रिल ही डेडलाइन देत वन विभागाने परवानगी दिली नाही तर 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी प्रशासनाला कोणतीही पूर्व कल्पना न देता आत्मदहन केले जाईल असा इशारा दिला होता.

आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या आत्मदहन आंदोलन आणि प्रशासनाला न सांगता आत्मदहन करण्याचा दिलेला इशारा यामुळे वन विभाग जागे झाले.वन विभागाचे रायगड जिल्हा उपवन संरक्षक राहुल पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पोहचल्यावर त्यांच्या कडून माथेरान डोंगरातील माणगाव ग्रामपंचायत मधील वन जमिनीचा प्रस्तावाला मंजुरी दिले.हा प्रस्ताव 22 एप्रिल रोजी कर्जत येथून पनवेल आणि पनवेल येथून पुढे अलिबाग असा प्रवास करीत उपवन संरक्षक यांच्या कार्यालयात पोहचला होता.हा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यकतेखाली असलेल्या समिती पुढे ठेवण्यात आल्यानंतर मंजूर झाला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून काम मंजूर..
कर्जत कल्याण राज्य मार्ग 76 ते जुम्मापट्टी हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर आहे. हा रस्ता तीन ग्रामपंचायत मधून जात असून रस्त्याच्या कामाला किरवली पासून सुरुवात झालेली आहे.वन विभागाने या रस्त्यातील काही भागाला अद्याप परवानगी दिलेली नाही. माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील रस्त्यासाठी वनविभागाकडून परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.कर्जत तालुक्यातील ग्रामपंचायत माणगांव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत हद्दीत जाणीपूर्वक वनविभागाकडून 3/2 चा दावा मंजूरी देण्यात आली नव्हती.

आत्मदहन आंदोलन
30 एप्रिल पूर्वी माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायतमधील वन जमिनीमध्ये रस्ता बनविण्यास जमीन देण्याचा प्रस्ताव वन विभागाने मंजूर केला नाही तर जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे आदिवासी कार्यकर्ते आत्मदहन करणार होते.

30 एप्रिल रोजी आली मंजुरी
माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील मौजे बेकरे गाव हद्दीतील वन जमिनीचे कंपार्टमेंट नंबर 51 मधील सर्वे नंबर 102,101,97 मधील पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.त्यात 1686 मीटर वन जमीन रस्त्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.हा रस्ता तीन मीटर रुंद राहणार असून 0.5058 हेक्टर जमीन वन जमीन रस्ता बनविण्यासाठी दिली आहे.

Published On: May 01, 2026 | 06:30 PM

