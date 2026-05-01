Modi Govt: माफियांची उलटगणती सुरू! सलीम डोलाचे प्रत्यार्पण; ‘Operation Global Hunt’ने उडवली आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांची झोप

Operation Global Hunt : 'ऑपरेशन ग्लोबल हंट'च्या माध्यमातून, भारतीय यंत्रणा परदेशात लपून बसलेल्या फरार माफिया, अमली पदार्थ तस्कर आणि गुंडांना पकडण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवत आहेत.

Updated On: May 01, 2026 | 06:33 PM
गुन्हेगारांची उलटगणती सुरू! भारताच्या ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ने उडवली आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांची झोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सलीम डोलाचे प्रत्यार्पण
  • १०० पेक्षा जास्त ड्रग सिंडिकेट्सवर निशाणा
  • ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

Mohammad Salim Dola arrested Turkey 2026 : भारतात गुन्हे करून परदेशात लपून बसलेले गुन्हेगार, माफिया आणि अंमली पदार्थ तस्कर यांच्याविरोधात भारतीय तपास यंत्रणांनी आतापर्यंतची सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय मोहीम उघडली आहे. ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ (Operation Global-Hunt) असे या मोहिमेचे नाव असून, याद्वारे परदेशात बसून भारतातील तरुणाईला विळखा घालणाऱ्या ड्रग सिंडिकेट्सच्या मुळावर घाव घातला जात आहे. या मोहिमेमुळे आता फरार गुन्हेगारांना त्यांची गुन्हेगारी कृत्ये लपवणे अशक्य होणार आहे.

सलीम डोलाचे यशस्वी प्रत्यार्पण: एक ऐतिहासिक यश

या मोहिमेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे दाऊद इब्राहिमचा अत्यंत जवळचा सहकारी आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया मोहम्मद सलीम डोला याचे प्रत्यार्पण होय. ५९ वर्षीय सलीम डोला याला तुर्कीमधील इस्तंबूल येथून विशेष मोहिमेद्वारे भारतात आणण्यात आले. डोला याच्यावर भारतात अनेक अमली पदार्थ तस्करीचे गुन्हे दाखल होते आणि तो गेल्या अनेक वर्षांपासून फरार होता. मार्च २०२४ मध्ये इंटरपोलने त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस (Red Notice) जारी केली होती. डोलाच्या अटकेमुळे हे स्पष्ट होते की, भारतीय यंत्रणा आता केवळ भारतात बसून तपासाची वाट पाहणार नाही, तर सातासमुद्रापार जाऊन गुन्हेगारांना पकडण्यात येईल.

काय आहे ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ची रणनीती?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने एक ३ वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत एनआयए (NIA), ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि एनसीबी या सर्व केंद्रीय यंत्रणा इंटरपोल आणि इतर जागतिक गुप्तचर संस्थांच्या समन्वयाने काम करत आहेत. परदेशात बसून भारतात अमली पदार्थ, सायबर गुन्हे, आणि आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या सुमारे १०० मोस्ट वाँटेड गुन्हेगारांना टार्गेट केले जात आहे.

या मोहिमेत केवळ प्रत्यार्पण प्रक्रियेवर अवलंबून न राहता, गुन्हेगारांची परदेशातील संपत्ती गोठवणे आणि त्यांना विशेष विमानांद्वारे थेट भारतात आणून खटला चालवणे यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये सिल्व्हर नोटीसचा वापर करून संशयितांवर बारीक नजर ठेवली जात आहे.

कुख्यात गुन्हेगारांची यादी आणि अमली पदार्थांचा विळखा

तपास यंत्रणांच्या रडारवर अनेक मोठी नावे आहेत, ज्यामध्ये आसिफ इक्बाल मेमन, हाजरा इक्बाल मेमन, जुनेद इक्बाल मेमन, हरमीत सिंग, प्रदीप सिंग, परमजीत धालीवाल, सनी गोसाल्विस, जसविंदर सिंग, टिसन बिश्नोई, हाजी सलीम आणि संदीप धुनिया यांसारख्या गुन्हेगारांचा समावेश आहे. या गुन्हेगारांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर दुबई, कॅनडा आणि युरोपमध्ये आपले जाळे पसरवले होते.

सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या एका वर्षात सुमारे १,३३,००० किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून, त्यांचे बाजारमूल्य २,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ‘ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ सुरू झाल्यापासून अमली पदार्थांच्या तस्करीला मोठा आळा बसला आहे.

  • Que: ऑपरेशन ग्लोबल हंट कशाशी संबंधित आहे?

    Ans: ही मोहीम प्रामुख्याने परदेशात लपून बसलेल्या १०० हून अधिक भारतीय अंमली पदार्थ तस्कर आणि गुन्हेगारांना भारतात आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

    Ans: तो दाऊद इब्राहिमचा जवळचा साथीदार आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया आहे, ज्याला तुर्कीमधून भारतात आणले गेले आहे.

  • Que: या मोहिमेत कोणकोणत्या संस्था सहभागी आहेत?

    Ans: यामध्ये एनसीबी, सीबीआय, ईडी, एनआयए आणि इंटरपोल यांचा संयुक्त सहभाग आहे.

Published On: May 01, 2026 | 06:33 PM

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला 'विनाशकारी' खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या 'त्या' पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

