Akola News : सरस्वती मंदिर शाळेत गोमाता सन्मान दिन! माजी विद्यार्थी संघाचा पुढाकार; प्रचार रथाद्वारे केली जनजागृती

अकोला येथील टिळक राष्ट्रीय सरस्वती मंदिर शाळेत ‘गोमाता सन्मान दिन’ अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. या उपक्रमाचे आयोजन शाळेच्या माजी विद्यार्थी संघाच्या पुढाकारातून करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते गोमातेचे पूजन करून करण्यात आली. पूजनानंतर गोरक्षणासाठी उपयुक्त साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमामुळे कार्यक्रमाला सामाजिक बांधिलकीची ठळक जोड मिळाली आणि उपस्थितांमध्ये गोरक्षणाबाबत सकारात्मक संदेश पोहोचला.
या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्ह्याचे अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या भाषणात भारतीय संस्कृतीत गायीचे महत्त्व अधोरेखित केले. गाय ही ‘कामधेनू’ असल्याचे सांगत त्यांनी तिचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले. गायीमुळे शेती, पर्यावरण आणि आरोग्य या सर्व क्षेत्रांना लाभ होतो, त्यामुळे गोरक्षण ही केवळ परंपरा नसून ती एक सामाजिक कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष दिगंबर वनारे होते. तसेच शाळेच्या मुख्याध्यापिका संध्या भटकर यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. सर्व मान्यवरांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत विद्यार्थ्यांनी अशा सामाजिक कार्यात सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यसंस्कार रुजवण्यासाठी अशा कार्यक्रमांची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाचा एक विशेष आकर्षण ठरला तो म्हणजे गोरक्षणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी काढण्यात आलेला प्रचार रथ. ‘गाय वाचवा, देश वाचवा’ असा प्रभावी संदेश देणारा हा रथ गावातील विविध भागातून फिरवण्यात आला. या रथाला प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला. रथाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये गायीच्या संवर्धनाचे महत्त्व पोहोचवण्यात आले. तसेच गायीचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक महत्त्व समजावून सांगण्यात आले.
प्रचार रथामुळे गावातील नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले आणि अनेकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले. काही ठिकाणी नागरिकांनी रथाचे स्वागत करत गोरक्षणासाठी आपले समर्थन दर्शवले. या उपक्रमामुळे गोरक्षणाबाबत जागरूकता वाढवण्याचा उद्देश साध्य होत असल्याचे दिसून आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी माजी विद्यार्थी संघाचे पदाधिकारी, सदस्य आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी यामध्ये सर्वांनी एकत्रितपणे काम केले. त्यामुळे कार्यक्रम अत्यंत सुरळीत आणि यशस्वीपणे पार पडला.
एकूणच, ‘गोमाता सन्मान दिन’ हा कार्यक्रम केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उपक्रम न राहता सामाजिक संदेश देणारा ठरला. या माध्यमातून गोरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले तसेच परंपरा आणि संस्कृती जपण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. समाजात एकता, जागरूकता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले.