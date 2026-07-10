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मधुमेहाच्या रुग्णांनी सकाळी रिकाम्या पोटी खावेत ‘हे’ पदार्थ; ब्लड शुगर दिवसभर राहील नियंत्रणात

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:55 PM IST
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सारांश

Healthy Breakfast For Diabetic Patients to Control Blood sugar: मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सकाळचा आहार अत्यंत महत्त्वाचा असून, योग्य पदार्थांची निवड केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे सकाळच्या नाशत्यामध्ये कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, जाणून घ्या.

मधुमेहाच्या रुग्णांनी सकाळी रिकाम्या पोटी खावेत ‘हे’ पदार्थ; ब्लड शुगर दिवसभर राहील नियंत्रणात
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विस्तार
  • सकाळी रिकाम्या पोटी खा ‘हे’ पदार्थ
  • ब्लड शुगर दिवसभर राहील नियंत्रणात
  • मधुमेहींनी या गोष्टी लक्षात ठेवावे
मधुमेहाच्या रुग्णांनी सकाळच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. रात्री झोपेतून उठल्यानंतर शरीराला ऊर्जा आणि पोषणाची गरज असते. अशावेळी फायबर, प्रथिने आणि कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या पदार्थांचा समावेश केल्यास रक्तातील साखरेत अचानक वाढ होण्याची शक्यता कमी होते. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ रिकाम्या पोटी काय खावे हेच नव्हे, तर संतुलित आणि नियमित नाश्ता करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणताही आहार आपल्या आरोग्यस्थितीनुसार आणि डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच निवडावा.

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मोड आलेले मूग हा उत्तम पर्याय

मोड आलेले मूग प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध असतात. सकाळी याचे मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास पोट अधिक वेळ भरलेले राहते आणि रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत मिळू शकते.

मेथीचे पाणी फायदेशीर ठरू शकते

रात्री पाण्यात भिजवलेले मेथीदाणे आणि त्याचे पाणी अनेकजण सकाळी घेतात. मेथीतील नैसर्गिक घटक कार्बोहायड्रेटचे शोषण मंदावण्यास मदत करू शकतात. मात्र, याचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच करावा.

दालचिनीचा मर्यादित वापर

दालचिनीचे पाणी किंवा हर्बल चहामध्ये दालचिनीचा मर्यादित वापर काही लोकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, याला औषधांचा पर्याय समजू नये आणि त्याचे अतिसेवन टाळावे.

ड्राय फ्रुट्स आणि बिया

बदाम, अक्रोड, जवस किंवा चिया बिया यांसारख्या पदार्थांमध्ये आरोग्यदायी फॅट, फायबर आणि प्रथिने असतात. योग्य प्रमाणात त्यांचा आहारात समावेश केल्यास सकाळचा नाश्ता अधिक पोषक बनू शकतो.

संतुलित नाश्ता

ओट्स, भाज्यांचा उपमा, बेसन चिल्ला, डाळी, कमी फॅटचे दही किंवा इतर प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश असलेला संतुलित नाश्ता दिवसभर ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. सकाळचा नाश्ता टाळणे योग्य नाही.

मधुमेहींनी या गोष्टी लक्षात ठेवावे

  • साखर आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट असलेले पदार्थ टाळा.
  • वेळेवर आणि संतुलित नाश्ता करा.
  • भरपूर फायबर आणि प्रथिनांचा आहार घ्या.
  • नियमित व्यायाम आणि रक्तातील साखरेची तपासणी करा.
  • आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Diabetic breakfast foods to control blood sugar marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:55 PM

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