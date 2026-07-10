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Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:49 PM IST
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सारांश

मिरा-भाईंदरमधील सरदार वल्लभभाई पटेल शाळेबाहेर हेरॉईन विकणाऱ्या फिरोज नूरशेख उर्फ मुन्नाला पोलिसांनी अटक केली आहे. सोशल मीडियावरील एका व्हायरल व्हिडिओनंतर नार्कोटिक्स सेलने ही मोठी कारवाई केली.

Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई
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विस्तार
  • धक्कादायक!
  • शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री
  • व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई
Mira Bhayandar News: मिरा-भाईंदरमधील सरदार वल्लभभाई पटेल शाळेबाहेर अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अमली पदार्थ विक्रेते झाडाच्या संरक्षक जाळीवर प्लास्टिकच्या पिशवीत हेरॉईन ठेवून त्याची खुलेआम विक्री करत असल्याचा आरोप आहे.

8 जुलै रोजी एका जागरूक नागरिकाने या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकडे तक्रार नोंदवली आणि कारवाईची मागणी केली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये ही घटना १८ जून रोजीची असल्याचे दिसून येत आहे.

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व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस आयुक्तालयाच्या नार्कोटिक्स विभागाने या प्रकरणाची दखल घेत तपास सुरू केला. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी फिरोज नूरशेख उर्फ मुन्ना याला अटक केली असून त्याच्या ताब्यातून सुमारे ११ ग्रॅम हेरॉईन जप्त करण्यात आले.

शाळेबाहेर अशा प्रकारे खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचे समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरात सुरू असलेल्या अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवसायावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची पोलीस कसून चौकशी करत असून त्याच्या मागे कार्यरत असलेल्या अमली पदार्थांच्या रॅकेटचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचाही तपास सुरू आहे. या कारवाईनंतर शाळांच्या परिसरात सुरू असलेल्या अमली पदार्थांच्या अवैध विक्रीवर कितपत प्रभावी आळा बसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

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Web Title: Open sale of drugs outside school major police crackdown following viral video

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:49 PM

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