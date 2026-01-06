Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अभ्यासात सातत्य आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी उपयुक्त टिप्स! कराल फॉलो तर, घडवाल भवितव्य

अभ्यासासाठी एक निश्चित, शांत आणि प्रकाशमान जागा निवडावी, जिथे कोणताही व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घ्यावी.

Updated On: Jan 06, 2026 | 06:17 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अभ्यास करताना अनेक विद्यार्थ्यांना लक्ष न लागणे, कंटाळा येणे किंवा वेळेचे योग्य नियोजन न होणे अशा अडचणी येतात. मात्र काही सोप्या सवयी अंगीकारल्या, तर अभ्यास अधिक परिणामकारक आणि आनंददायी होऊ शकतो. चला तर मग, अभ्यासासाठी उपयुक्त अशा काही महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घेऊया.

अभ्यास प्रभावी होण्यासाठी योग्य वातावरण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अभ्यासासाठी घरात एक ठराविक जागा निवडा. त्या ठिकाणी बसण्यासाठी टेबल-खुर्ची असावी आणि पुस्तके, वही ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असावी. शक्य असल्यास अभ्यासाच्या खोलीच्या बाहेर “Do Not Disturb” असा फलक लावा, जेणेकरून घरातील इतर सदस्य तुम्हाला वारंवार व्यत्यय आणणार नाहीत. स्वच्छ, शांत आणि प्रकाशमान जागा अभ्यासासाठी नेहमीच उपयुक्त ठरते. अभ्यासाला योग्य दिशा देण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. रोजचा अभ्यासाचा वेळापत्रक तयार करा. प्रत्येक विषयाला ठराविक वेळ द्या आणि त्या वेळेत तो विषय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. अभ्यासाला दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनवा. सुरुवातीला फार मोठी उद्दिष्टे ठेवू नका, तर हळूहळू अभ्यासाचा वेळ वाढवा. एकावेळी ४५ मिनिटांपेक्षा जास्त सलग अभ्यास करू नका. मध्ये थोडा ब्रेक घेणे आवश्यक आहे.

ना टीव्ही, ना मोबाईल… फक्त ‘या’ गावात वाजतोय ‘अभ्यासाचा भोंगा’; राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक

अभ्यासाला बसण्यापूर्वी मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीव्ही, गेम्स अशा लक्ष विचलित करणाऱ्या गोष्टी स्वतःपासून दूर ठेवा. एकदा अभ्यासात व्यत्यय आला की पुन्हा एकाग्रता मिळवणे कठीण जाते. मोबाइल सायलेंट मोडवर ठेवा किंवा शक्य असल्यास दुसऱ्या खोलीत ठेवा. त्यामुळे तुमचा वेळ वाया जाण्यापासून वाचेल आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित होईल.

दीर्घकाळ अभ्यास करण्यासाठी स्वयंशिस्त हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मन भरकटू लागले की स्वतःलाच समज देऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळवा. ठरवलेले वेळापत्रक पाळण्याचा प्रयत्न करा. सुरुवातीला कठीण वाटेल, पण सवय लागल्यानंतर अभ्यास आपोआप होऊ लागतो. स्वतःशी प्रामाणिक राहणे आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.

‘बीटेक इन इन्फॉर्मेशन सायन्स अॅण्ड इंजिनिअरिंग’ पात्रता निकष काय आहेत? सखोल माहिती जाणून घ्या

सतत ब्रेक न घेता अभ्यास केल्यास कंटाळा येतो आणि अभ्यासाचे ओझे वाटू लागते. त्यामुळे दर ४५ ते ६० मिनिटांनंतर ५ ते १० मिनिटांचा ब्रेक घ्या. या वेळेत हलका व्यायाम, चालणे, पाणी पिणे किंवा डोळ्यांना आराम देणारी एखादी कृती करा. यामुळे मेंदू ताजातवाना राहतो आणि केलेला अभ्यास दीर्घकाळ लक्षात राहतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याची अभ्यास करण्याची वेळ वेगवेगळी असते. काही जण सकाळी लवकर उठून उत्तम अभ्यास करू शकतात, तर काहींना रात्री शांततेत अभ्यास करणे सोयीचे वाटते. तुम्ही कोणत्या वेळी अधिक फ्रेश आणि एकाग्र असता हे ओळखा. तीच तुमची अभ्यासाची योग्य वेळ आहे. त्या वेळेत केलेला थोडासाही अभ्यास जास्त परिणामकारक ठरतो. या सोप्या पण महत्त्वाच्या सवयी अंगीकारल्यास अभ्यासातील अडचणी कमी होतील आणि यशाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.

Web Title: Study tips for children in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका
1

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० देशाच्या भविष्यासाठी पूरक! मंत्री चंद्रकांत पाटलांची भूमिका

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
2

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा
3

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती
4

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 05:45 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Jan 18, 2026 | 05:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Jan 18, 2026 | 05:34 PM
Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 05:33 PM
जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

Jan 18, 2026 | 05:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM