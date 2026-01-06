Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Only In This Village Is The Study Siren Being Sounded It Ranks Second In The State And First In The District

ना टीव्ही, ना मोबाईल… फक्त ‘या’ गावात वाजतोय ‘अभ्यासाचा भोंगा’; राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक

सिल्लोड तालुक्यातील सावखेडा बु. ग्रामपंचायतीने 'अभ्यासाचा भोंगा' या अभिनव उपक्रमाद्वारे राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी भोंगा वाजताच गावातील टीव्ही-मोबाईल बंद होतात आणि मुले अभ्यासाला बसतात.

Updated On: Jan 06, 2026 | 04:01 PM
फक्त 'या' गावात वाजतोय 'अभ्यासाचा भोंगा'; राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक (Photo Credit - AI)

फक्त 'या' गावात वाजतोय 'अभ्यासाचा भोंगा'; राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक (Photo Credit - AI)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मोबाईल-टीव्हीला फाटा!
  • सिल्लोडच्या सावखेडा गावात वाजतोय ‘अभ्यासाचा भोंगा’
  • राज्यात दुसरा तर जिल्ह्यात पहिला क्रमांक
Savkheda Gram Panchayat Sillod: सध्याच्या काळात टीव्ही आणि मोबाईलच्या अतिवापरामुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत असताना, सिल्लोड तालुक्यातील सावखेडा बु. ग्रामपंचायतीने एक आदर्श पायंडा घालून दिला आहे. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ उपक्रमांतर्गत या गावाने ‘अभ्यासाचा भोंगा’ ही संकल्पना यशस्वीपणे राबवली असून, या उपक्रमात सावखेडा ग्रामपंचायतीने राज्यात दुसरा, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

नेमका काय आहे ‘अभ्यासाचा भोंगा’?

गावातील टॉवरवर एक विशेष भोंगा बसवण्यात आला आहे. हा भोंगा दररोज सायंकाळी ७ वाजता आणि सकाळी ५ वाजता वाजतो. भोंगा वाजल्यानंतर पुढील दोन तास घरातील टीव्ही आणि मोबाईल पूर्णपणे बंद ठेवले जातात. या चार तासांच्या काळात गावातील सर्व विद्यार्थी एकाग्रतेने अभ्यास करतातपालकांचाही याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, ते स्वतः पाल्यांच्या अभ्यासावर लक्ष देत आहेत.

“… अशा शिक्षणाचा उपयोग काय?” विद्यार्थ्यांनी परत केल्या B.Com च्या पदव्या; शासकीय नोकरीवरून पेटले वातावरण

गावाचा कायापालट: सीसीटीव्ही ते शाळा सुशोभीकरण

केवळ अभ्यासाचा भोंगाच नव्हे, तर सावखेडा बु. आणि खुर्द या ग्रुप ग्रामपंचायतीने विकासाची अनेक कामे मार्गी लावली आहेत. गावात कायमस्वरूपी स्वच्छता मोहीम आणि शाळांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. गावांतील मुख्य चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. वनराई बंधारे बांधून पाणी पातळी वाढवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. महिला बचत गटांना बळ देऊन रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे.

प्रशासनाकडून कौतुक

सिल्लोडचे गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना म्हटले की, “मोबाईलमुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होत आहे. सावखेडा ग्रामपंचायतीने राबवलेला हा उपक्रम आदर्श आहे. तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींनीही असे उपक्रम राबवावेत, यासाठी आम्ही सर्वतोपरी मदत करू.” या यशासाठी सरपंच काशिनाथ गोरे, उपसरपंच प्रभाकर गोंगे, ग्रामसेवक व्ही. एस. ढोंगे आणि सर्व ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले आहेत.

‘या’ सरकारच्या राज्यात नोकरीला नाही कमतरता; तब्बल 1200 रिक्त जागा, सरकारी Medical College मध्ये संधी

Web Title: Only in this village is the study siren being sounded it ranks second in the state and first in the district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी
1

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान
2

पद्मभूषण इलयाराजांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सन्मान

भाजपची राज्यात मोठी ‘लाट’! ९०० हून अधिक जागांवर सर्वात मोठ्या पक्षाची झेप; ठाकरेंचा बालेकिल्ला ढासळला
3

भाजपची राज्यात मोठी ‘लाट’! ९०० हून अधिक जागांवर सर्वात मोठ्या पक्षाची झेप; ठाकरेंचा बालेकिल्ला ढासळला

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या
4

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील तिसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Jan 19, 2026 | 07:05 AM
Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

Jan 19, 2026 | 06:23 AM
फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

Jan 19, 2026 | 06:15 AM
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM