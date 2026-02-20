Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nanded News : दहा दिवसाच्या चिमुकल्याला घेऊन मातेने दिली परीक्षा; पीपल्स कॉलेजमध्ये हृदयस्पर्शी घटना

पीपल्स महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर एका आईने आपल्या दहा दिवसाच्या तान्हुल्या बाळाला घेऊन बुधवारी (दि १८) राज्यशास्त्राचा पेपर दिला. बाळ दोन दिवसांचे असताना तिने पेपर दिला.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:36 PM
Nanded, Sheetal Chandrakat Chite took a 10-day-old baby and gave HSC paper

नांदेडमध्ये शितल चंद्रकात चिते यांनी 10 दिवसांच्या बाळाला घेऊन HSC चे पेपर दिला (फोटो - सोशल मीडिया)

Nanded News: नांदेड : राज्यामध्ये बोर्डाच्या परिक्षा सुरु झाल्या आहेत. मागील आठवड्यात बारावीच्या तर आजपासून दहावीच्या परिक्षा सुरु झाल्या आहेत. यामध्ये नांदेडमध्ये अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना घडली आहे. विद्यार्थी जीवनातील महत्वाचा टप्पा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बारावी बोर्डाच्या परीक्षेला (HSC Exam) मंगळवारपासून (दि.१०) सुरुवात झाली आहे. नांदेड येथील पीपल्स महाविद्यालयात बारावी बोर्ड परीक्षा शांततेत व सुरळीत सुरू आहे. केंद्रावर एकूण ८६१ परीक्षार्थी आहेत. प्रशासनाच्या वतीने परीक्षा केंद्रांवर बैठे पथकांमार्फत झूम वेबकास्टद्वारे संपूर्ण वेळ परीक्षेचे नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी भरारी पथके बैठकी पथके नेमण्यात आली आहेत. परीक्षा केंद्र परिसरात अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या असून आवश्यक ती दक्षता घेण्यात येत आहे. (Nanded News)

श्री बसवेश्वर महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी

पीपल्स महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर एका आईने आपल्या दहा दिवसाच्या तान्हुल्या बाळाला घेऊन बुधवारी (दि १८) राज्यशास्त्राचा पेपर दिला. बाळ दोन दिवसांचे असताना ती आपल्या बाळाला घेऊन बहिणीसोबत पीपल्स महाविद्यालय परीक्षा केंद्रावर पोहचली होती.
तिची शिक्षणाची धडपड पाहून पीपल्स महाविद्यालय परीक्षा केंद्राद्वारे मातृ स्नेही कक्षाची स्थापना केली व या कक्षात बाळासाठी झुल्याची व्यवस्था करण्यात आली. बाळाला झोळीत झोपवून ती आता पेपर देत आहे. या घटनेमुळे परीक्षा केंद्राचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

हे देखील वाचा : ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

शितल चंद्रकात चिते (वय वर्षे २१) असे या मातेचे नाव आहे. नांदेड शहरातील श्री बसवेश्वर महाविद्यालयाची ती विद्यार्थिनी आहे. पती ड्युटीला जात असल्याने बाळाचा सांभाळ करायला घरी कुणीच नाही. दुसरीकडे, बारावी बोर्ड पेपरही महत्त्वाचा आहे. आईची माया आणि तिला शिक्षणाची असणारी गोडी पाहून परीक्षा केंद्रावर उपस्थित भारावून गेले. शितल चित्ते नांदेड येथील रहिवासी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यांचा विवाह झाला. त्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे. तिने बारावीची परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. 

हे देखील वाचा : आता शिळफाट्याची वाहतूक कोंडी फुटणार! मेट्रो १२ च्या विस्तारीकरणाची घोषणा

केंद्राचे केले कौतुक

घरचेही तिला साथ देत प्रोत्साहन देतात. परीक्षा केंद्राला शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, डायटचे प्राचार्य डॉ अमोल निळेकर, गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांनी भेटी दिल्या असून परीक्षा केंद्रावरील परीक्षेचा आढावा घेऊन झूम वेबकास्टिंग व सीसीटीव्ही नियंत्रणाखाली परीक्षा शिस्तबद्ध व शांततेत सुरू असल्याचे समाधान करून कौतुक केले आहे. केंद्रप्रमुख प्रा विजय कदम, सह केंद्रप्रमुख प्रा.जी. डी. ताडोड, प्रा. विनोद चव्हाण, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शिवशंकर भानेगावकर यांच्या मार्गदर्शनातून आणि सहकार्यातून परीक्षा अत्यंत सुरळीत चालू आहे.

Published On: Feb 20, 2026 | 06:35 PM

