‘वीरा राजा वीरा’ वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; AR Rahman ज्युनियर डागर ब्रदर्सना श्रेय देण्यास सहमत

प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर “वीरा राजा वीरा” या गाण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर “पोन्नियिन सेल्वन २” चित्रपटातील “वीरा राजा वीरा” या गाण्याचे श्रेय डागर ब्रदर्सना देण्यास सहमती दर्शविली आहे. ध्रुपद गायक फैयाज वसिफुद्दीन डागर यांनी कॉपीराइट उल्लंघनाचा आरोप केल्याने हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून कायदेशीर गोंधळात अडकले होते. शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी, रहमान यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि त्यांच्या खंडपीठाला सांगितले की ते ज्युनियर डागर ब्रदर्सच्या “डगरवाणी परंपरेला” अधिकृतपणे मान्यता देण्यास तयार आहेत. न्यायालयाने पाच आठवड्यांच्या आत सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील गाण्याचे श्रेय स्पष्टपणे सांगावे की ते ध्रुपद रचना “शिव स्तुती” पासून प्रेरित आहे, जे प्रथम दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर आणि उस्ताद नासिर जहिरुद्दीन डागर (ज्युनियर डागर ब्रदर्स) यांनी रेकॉर्ड केले होते.

न्यायालयाचा असा विश्वास होता की ही लढाई केवळ कायदेशीर कागदपत्रे किंवा पैशांबद्दल नाही तर संगीताच्या प्राचीन परंपरांचा आदर करण्याबद्दल आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ए.आर. रहमान यांना सल्ला दिला की संगीताचे हित आणि शास्त्रीय घराण्याचा वारसा जपण्यासाठी त्यांनी डागर कुटुंबाचे योगदान मान्य करावे. न्यायालयाने एक अत्यंत भावनिक टिप्पणी केली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की हे घराणे शास्त्रीय संगीताचे पारंपारिक भक्त आहेत आणि जर त्यांनी योगदान दिले नसते तर कदाचित आजच्या आधुनिक गायकांकडे देण्यासारखे काही नसते. ते व्यवसायाच्या शर्यतीत नाहीत, परंतु त्यांना फक्त मान्यता आणि आदर हवा आहे. ए.आर. रहमान यांनी ही सूचना स्वीकारली आहे, ज्यामुळे आता ध्रुपद शैलीला त्याचे पात्र श्रेय मिळेल.

‘TOXIC ‘ च्या टीझरवर चाहत्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव, सात तासांत मिळाले ९ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज ; ‘या’ भाषेने जिंकली मनं

ए.आर. रहमान यांच्या टीमने न्यायालयात असेही स्पष्ट केले आहे की श्रेय देण्याच्या या कराराचा दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कॉपीराइट प्रकरणावर थेट परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ कायदेशीर लढाई सुरूच राहील, परंतु आता जनतेला हे स्पष्ट होईल की या सुपरहिट गाण्याचे मूळ डागर कुटुंबाच्या पारंपारिक ध्रुपद गायनात आहे. लोकसंगीत किंवा शास्त्रीय संगीतातून प्रेरणा घेणाऱ्या सर्व कलाकारांसाठी हा निर्णय एक आदर्श आहे. आधुनिक संगीत कितीही आकर्षक बनले तरी, त्याने नेहमीच आपल्या वारशाचा आणि मुळांचा आदर केला पाहिजे असा संदेश यातून मिळतो.

लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

Published On: Feb 20, 2026 | 06:50 PM

'वीरा राजा वीरा' वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; AR Rahman ज्युनियर डागर ब्रदर्सना श्रेय देण्यास सहमत

