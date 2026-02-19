Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Su-35 ऐवजी F-35?भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; रशिया-अमेरिकेत तणाव वाढणार, चीनची खेळी काय?

जागतिक महासत्तांमधील वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची 5व्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमान खरेदी केवळ संरक्षण गरज नसून मोठा रणनीतिक निर्णय ठरत आहे. रशियाचा Su-57 ,अमेरिकेचा F-35A यामधील संभाव्य निवड महत्त्वाची ठरेल.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:26 PM
india 5th generation fighter jet
  • भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; Su-35 ऐवजी F-35?
  • दक्षिण आशियातील बदलती सामरिक समीकरणं
  • चीनच्या खेळीचा भारतावर होऊ शकतो परिणाम
India 5th Generation Fighter Jet : जगभरातील धोरणात्मक परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहेत. कोणता देश कोणच्या बाजूने उभा आहे यावरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या महासत्ता इतर मोठ्या आणि प्रभावशाली देशांना आपल्या बाजूने करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कोणता देश कोणाच्या बाजूने आहे हे ठरवण्याचा सर्वात मोठा मार्ग म्हणजे संरक्षण करार. सध्या जागतिक स्तरावर भारत एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जागतिक महासत्ता बनायचं असेल तर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असणं आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण करण्यासाठी एकीकडे भारत स्वदेशी तंत्रज्ञानाने शस्त्रे विकसित करत आहेत तर दुसरीकडे शस्त्रास्त्रांची आयातही करत आहे.

भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट?

भारतीय हवाई दल फ्रान्सकडून 114 राफेल विमाने खरेदी करणार असल्याचे वृत्त समोर आलं आहे. सरकारनेही या कराराला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यासोबतच 5 व्या जनरेशन स्टील्थ जेट खरेदीची प्रक्रियाही वेग धरत आहे. वृतांनुसार भारताचा यासाठी रशियाच्या Su-57 कडे अधिक कल आहे. या वृत्तामुळे सध्या अमेरिकेत अस्वस्थता वाढली आहे. अमेरिकन तज्ज्ञांनीही सांगितलं की, वॉशिंग्टनने भारताच्या चिंतेकडे लक्ष दिले पाहिजे, नाहीतर मोठं सामरिक नुकसान होऊ शकतं.

भारतासाठी 5व्या पिढीची विमानं का आवश्यक?

भारतासाठी पाचव्या पिढीची विमानं असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण चीनकडे अशी विमाने आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत आणि आता चीन पाकिस्तानला पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने विकण्याच्या नियोजनावर काम करत आहे. या सर्व गोष्टींबाबत अमेरिकन विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे.

अमेरिकन विश्लेषकांकडून कोणता इशारा?

अमेरिकन विश्लेषकांच्या मते.दक्षिण आशियातील बदलत्या सामरिक समीकरणांमध्ये भारताला रशियाच्या अत्याधुनिक स्टेल्थ लढाऊ विमानांपासून दूर ठेवण्यासाठी अमेरिका मोठा संरक्षण प्रस्ताव देऊ शकते.
वॉशिंग्टनमधील इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक एअर स्टडीजचे वरिष्ठ सहकारी आणि रणनीतिक तज्ज्ञ डॉ. मार्कस हेल यांच्या मते, अमेरिका भारताला रशियाच्या Su-57E ऐवजी लॉकहीड मार्टिनच्या F-35A स्टेल्थ फायटरचा पर्याय देऊन एक नवीन धोरणात्मक दिशा ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे.

चीनकडून खेळली जातेय खेळी?

‘इंडियन डिफेन्स रिसर्च विंग’च्या अहवालानुसार, हा संपूर्ण घटनाक्रम दक्षिण आशियातील बदलत्या हवाई शक्तीच्या संतुलनाशी निगडीत आहे. विश्लेषकांचे म्हणणं आहे की, चीनची J-35A स्टेल्थ विमाने घेण्याची पाकिस्तानची योजना आणि चीनच्या J-20 फायटर फ्लीटचा विस्तार यामुळे प्रादेशिक शक्ती संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. चीनचा जर हा डाव असेल तर त्याचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. कारण या दिशेने वेगाने प्रगती झाल्यास भारतावरही पाचव्या पिढीतील लढाऊ क्षमता विकसित करण्याचा दबाव वाढणार आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 02:24 PM

