JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा

हा जेएनयूचा विद्यार्थी कोण आहे?
खरं तर, ही व्यक्ती डॉ. खलीलुर रहमान आहे, ज्यांनी बांगलादेशच्या नवीन सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्रीपद स्वीकारले आहे. त्यांच्याकडे एक खोलवरचा आणि राजनैतिकदृष्ट्या हुशार नेता म्हणून पाहिले जाते. ते भारताशी दीर्घकालीन संबंध असलेले अनुभवी राजकारणी आहेत. तारिक रहमान यांच्या मंत्रिमंडळात भारत आणि बांगलादेशमधील एक पूल म्हणून खलीलुर रहमान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
युनूस सरकारमधील NSA
शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर स्थापन झालेल्या मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारमध्ये, त्यांना रोहिंग्या संकट आणि इतर मुद्द्यांवर मुख्य सल्लागाराचे उच्च प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) म्हणूनही काम केले. या काळात त्यांनी त्यांचे भारतीय समकक्ष, NSA अजित डोवाल यांची भेट घेतली आणि सुरक्षा आणि गुप्तचर क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली.
JNU विद्यार्थी
रहमानचे भारताशी असलेले संबंध त्यांच्या विद्यार्थीदशेपासूनचे आहेत. त्यांनी दिल्लीच्या प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (JNU) सार्वजनिक आरोग्यात पीएचडी केली. त्यांच्या JNU शिक्षणामुळे त्यांना भारतीय प्रशासकीय आणि बौद्धिक व्यवस्थेची सखोल समज येते.
कॅनडामध्ये भारताचा पाठिंबा
निज्जर प्रकरणावरून भारत आणि कॅनडामधील राजनैतिक वादाच्या शिखरावर असताना, कॅनडामधील बांगलादेशचे उच्चायुक्त म्हणून डॉ. खलीलुर रहमान यांनी कॅनेडियन पोलिसांवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की कॅनडा गुन्हेगार आणि फरार लोकांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनत आहे, जे भारताच्या भूमिकेला समर्थन देते.
भारत-समर्थक प्रतिमा
त्यांना भारताप्रती बांगलादेशी राजनैतिकतेचा संतुलित आणि सकारात्मक चेहरा मानले जाते. ते एक करिअर राजनयिक आहेत आणि त्यांनी भारतातील बांगलादेश उच्चायुक्तालयातही काम केले आहे.
खलीलुर रहमान हे १९८५ च्या बॅचचे परराष्ट्र सेवा अधिकारी आहेत. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रे (UN), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि कॅनडा येथे उच्चायुक्त म्हणून काम केले आहे. वैद्यकीय डॉक्टर (MBBS) असण्यासोबतच त्यांच्याकडे अर्थशास्त्र आणि राजनैतिक पदव्या देखील आहेत.
तारिक रहमान यांचे भारत धोरण काय आहे?
परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करून, तारिक रहमान यांनी संकेत दिला आहे की BNP सरकार भारताशी संघर्ष करण्याऐवजी संवाद आणि सहकार्य शोधते. खलीलुर रहमान यांची रणनीती आणि दीर्घकालीन संबंध भारतासोबतच्या प्रलंबित समस्या जसे की तिस्ता पाणी करार आणि सीमा सुरक्षा सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.