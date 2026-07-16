UGC NET 2026: यूजीसी नेट उत्तरतालिकेला विलंब का होतोय? हरकती नोंदवण्याबाबत एनटीएचे नियम काय? वाचा सविस्तर

UGC NET Answer Key Delay: यूजीसी नेट जून २०२६ (UGC NET June 2026) परीक्षा संपून साधारण १५ दिवस झाले आहेत, परंतु राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) अजूनही तात्पुरती उत्तरतालिका जारी केलेली नाही. यामुळे उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढत असून, सोशल मीडियावर पारदर्शकतेची मागणीही तीव्र झाली आहे.
लाखो उमेदवारांना त्यांच्या संभाव्य गुणांचा अंदाज लावता येत नसल्याने निकालाची प्रतीक्षा आणखी लांबत चालली आहे. दरम्यान, एनटीएने आन्सर-की किंवा निकाल जाहीर करण्याची कोणतीही अधिकृत तारीख अद्याप घोषित केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, या वेळी प्रक्रियेला उशीर का होत आहे? असा प्रश्न उमेदवारांमधून सातत्याने विचारला जात आहे. मात्र, तात्पुरती उत्तरतालिका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उमेदवारांना निश्चित शुल्क भरून हरकती नोंदवण्याची संधी मिळेल. सर्व हरकतींच्या पुनरावलोकनानंतर अंतिम उत्तरतालिका (Final Answer Key) आणि त्यानंतर निकाल घोषित केला जाईल.
एनटीएने या विलंबाबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तथापि, परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित तज्ज्ञांच्या मते, वेगवेगळ्या शिफ्ट्समध्ये आयोजित केलेल्या परीक्षेच्या प्रश्नांचे आणि उत्तरांचे पडताळणी करणे, तांत्रिक तपासणी आणि तात्पुरती उत्तरतालिका तयार करणे या प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो. याशिवाय, उत्तरतालिकेत कोणत्याही प्रकारच्या चुका राहू नयेत, याची खात्रीही एजन्सीला करावी लागते.
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तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना विहित शुल्कासह हरकत नोंदवण्याची संधी दिली जाईल. तज्ज्ञांची समिती या हरकतींची समीक्षा करेल आणि त्यानंतर अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाईल. या अंतिम आन्सर-कीच्या आधारावरच निकाल घोषित केला जाईल.
या परीक्षेचा मागील वर्षांमधील ट्रेंड पाहिल्यास, परीक्षा संपल्यानंतर काही आठवड्यांतच तात्पुरती उत्तरतालिका जारी केली जाते. त्यानंतर हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निकाल घोषित केला जातो. अशा परिस्थितीत, उमेदवारांनी केवळ एनटीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर येणाऱ्या अपडेट्सवरच विश्वास ठेवावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
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