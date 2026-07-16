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लज्जास्पद! भर वर्गात शिक्षिकेसोबत रोमान्स गुरुजींना पडला महागात; संशय आल्याने पत्नीने गुपचुप व्हिडिओ रेकॉर्ड केला अन्…

Updated On: Jul 16, 2026 | 01:56 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक धक्कादायक आणि लज्जास्पद घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. विद्येच्या मंदिरात शिक्षकांना रोमान्स करणं चांगलेच महागात पडले आहे. संबंधित पुरुष शिक्षकाच्या पत्नीला संशय आल्याने तिनेच व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर लीक केला आहे. यानंतर...

Teacher Romance Video

लज्जास्पद! भर वर्गात शिक्षिकेसोबत रोमान्स गुरुजींना पडला महागात; संशय आल्याने पत्नीने गुपचुप व्हिडिओ रेकॉर्ड केला अन्... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शिक्षकांना रोमान्स करणं पडलं महागात
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच दोन्ही शिक्षक तात्काळ निलंबित
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कोणी कधी काय अतरंगी दिसले, चुकीचे घडताना दिसले की सोशल मीडियावर शेअर करतात. सध्या असाच लज्जास्पद कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक दोन शिक्षक भर वर्गात प्रेमचाळे करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांना निलंबिक केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तरप्रदेशच्या कन्नौज जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. एका वर्गात दोन शिक्षक चुंबन घेताना दिसत आहेत. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, शिक्षक आजूबाजूला कोणा नसल्याचे पाहत आहेत. यानंतर दोघेही एकमेकांना किस करताना दिसत आहेत. कौटुंबिक वादातून हा प्रकार घडला असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित पुरुष शिक्षक आणि त्याच्या पत्नीमध्ये गेल्या ४ वर्षापासून कोर्टात खटला सुरु होता. पतीचे शाळेतील एका महिला शिक्षिकेसोबत प्रेमसंबंध होते. याच संशयावरुन पुरावे गोळा करण्यासाठी पत्नीने छुप्या पद्धतीने शाळेच्या वर्गात एक हिडन कॅमेरा सेट केला होता. यानंतर तिने व्हिडिओ सोशल मीडियावर लीक केला. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच शिक्षण विभागाने तातडीने दोन्ही शिक्षकांना निलंबित केले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @afzalalamjmi या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर गावकऱ्यांनी देखील संताप व्यक्त केला. शिक्षणाच्या मंदिरात अशा प्रकारचे लज्जास्पद आचरण सहन केले जाणार नाही असे लोकांनी म्हटले. गावकऱ्यांनी यावर कडक कारवाईची मागणी केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Teacher romance in classroom wife secretly records video

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Published On: Jul 16, 2026 | 01:56 PM

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