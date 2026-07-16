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BSNL Low Budget Plan : Jio-Airtel ला BSNLचा मोठा झटका! फक्त 107 मध्ये मिळणार कॉलिंगसोबत डेटा देखील फ्री

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:02 PM IST
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सारांश

BSNL Low Budget Plan : सध्या बाजारात अनेक महागडे रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत कमी किंमतीत आवश्यक सुविधा देणारे पर्याय ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरत आहेत.

BSNL Recharge Plan (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

BSNL Recharge Plan (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

BSNL चा एक कमी किमतीचा प्लॅन

BSNL च्या 107 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 20 दिवसांची वैधता 

या रिचार्जमध्ये मोफत SMS सुविधा दिलेली नाही

मोबाईल रिचार्जचे दर गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या महागड्या प्लॅन्समुळे अनेक ग्राहक आता कमी खर्चात चांगला पर्याय शोधत आहेत. विशेषतः ज्यांना रोज मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट किंवा अनलिमिटेड कॉलिंगची गरज नसते, त्यांच्यासाठी परवडणारा प्लॅन मिळणे कठीण झाले आहे.

अशावेळी सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL चा एक कमी किमतीचा प्लॅन अनेक ग्राहकांना आपल्याकडे घेचतात. कमी खर्चात सिम सक्रिय ठेवण्यासोबतच आवश्यक इंटरनेट आणि कॉलिंगची सुविधाही या प्लॅनमध्ये मिळते. त्यामुळे दुसरे सिम वापरणारे, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी किंवा कमी वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.

BSNL च्या 107 रुपयांच्या प्लॅनची वैधता 20 दिवसांची आहे. या कालावधीत ग्राहकांना एकूण 3GB हाय-स्पीड इंटरनेट मिळते. ठरलेला डेटा संपल्यानंतर इंटरनेट पूर्णपणे बंद होत नाही, मात्र त्याचा वेग कमी होतो. त्यामुळे WhatsApp मेसेज, साधे ब्राउझिंग किंवा इतर हलक्या स्वरूपाची ऑनलाइन कामे सुरू ठेवता येतात.

याशिवाय या प्लॅनमध्ये 200 मिनिटांचे मोफत व्हॉइस कॉलिंगही दिले जाते. ज्यांना दररोज खूप कॉल करावे लागत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा पुरेशी ठरू शकते. कमी खर्चात कॉलिंग आणि डेटा या दोन्ही सुविधा मिळत असल्यामुळे हा प्लॅन वेगळा ठरतो.

या प्लॅनची आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे तो देशातील विविध BSNL नेटवर्क सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहकांना रिचार्ज करण्यासाठी दुकानात जाण्याचीही गरज नाही. BSNL चे अधिकृत मोबाइल अॅप वापरून काही मिनिटांत हा प्लॅन सक्रिय करता येतो. ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया सोपी होते. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या भागात MTNL नेटवर्क वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही या प्लॅनचा फायदा मिळू शकतो. कारण सध्या MTNL च्या अनेक मोबाइल सेवा BSNL च्या व्यवस्थापनाखाली चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे या नेटवर्कवरील ग्राहकांनाही ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.

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तथापि, हा प्लॅन निवडण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या रिचार्जमध्ये मोफत SMS सुविधा दिलेली नाही. त्यामुळे नियमित संदेश पाठवण्याची गरज असल्यास स्वतंत्र टॉकटाइम किंवा दुसरा प्लॅन घ्यावा लागू शकतो. मात्र आवश्यकतेनुसार उपलब्ध बॅलन्सचा वापर करून काही सेवा वापरणे शक्य आहे.

सध्या बाजारात अनेक महागडे रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत कमी किंमतीत आवश्यक सुविधा देणारे पर्याय ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरत आहेत. विशेषतः ज्यांना फक्त सिम सुरू ठेवायचे आहे किंवा अधूनमधून डेटा आणि कॉलिंग वापरायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन योग्य पर्याय ठरू शकतो.

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रिचार्ज करण्यापूर्वी आपल्या भागात BSNL चे नेटवर्क कसे आहे, हे तपासून घेणेही महत्त्वाचे आहे. कारण चांगले नेटवर्क असल्यासच इंटरनेट आणि कॉलिंगचा अनुभव समाधानकारक मिळतो. जर तुमच्या परिसरात BSNL ची सेवा चांगली असेल आणि कमी खर्चात प्लॅन हवा असेल, तर 107 रुपयांचा हा पर्याय नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे.

Web Title: Get a bsnl recharge for just 107includes free data along with calling

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:02 PM

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