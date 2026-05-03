Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Union Bank Of India Recruitment 2026 Apprentice Bharti Online Apply

Union Bank of India Recruitment 2026: युनियन बँकेत १,८६५ पदांची महाभरती! पदवीधरांसाठी सुवर्णसंधी; तुम्ही अर्ज केला का?

Union Bank of India Recruitment 2026: युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये १,८६५ अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. पात्रता, निवड प्रक्रिया आणि अर्जाची लिंक येथे पहा.

Updated On: May 03, 2026 | 04:51 PM
union bank of india

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • युनियन बँक ऑफ इंडियात १,८६५ पदांची भरती
  • कामाच्या क्षेत्रानुसार विद्यावेतनाची विभागणी
  • अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १९ मे २०२६
Union Bank of India Recruitment 2026: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करणाऱ्या तरूणांसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने अप्रेंटिस पदासाठी भरती सुरू केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत देशभरात १,८६५ पदे भरली जाणार आहेत. या पदांसाठी कोणत्याही शाखेचे पदवीधर असलेले उमेद्वार अर्ज करू शकतात. ज्या तरूणांना बँकिंग क्षेत्रात अनुभव मिळवून करिअर करायचे आहे. त्यांच्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे.

भरतीचे पात्रता निकष

उमेद्वाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विषयातील पदवी असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय २० ते २८ वर्षे असावे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली आहे. याव्यातिरिक्त ज्या राज्यासाठी उमेदवार अर्ज करत आहेत, त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचे त्याला ज्ञान असणे गरजेचे आहे.

Commercial Tax Officer : सलग अपयशानंतरही जिद्द सोडली नाही; ४१ व्या रँकसह अधिकारी बनलेल्या आशिषची यशोगाथा पहा एका क्लिकवर

निवड प्रक्रिया

उमेद्वारांची निवड प्रामुख्याने ऑनालाइन लेखी परीक्षेच्या आधारे केली जाईल. त्यानंतर त्याच्या भाषेची चाचणी घेतली जाऊ शकते. निवडलेल्या उमेद्वाराला एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल. ज्यामध्ये ग्राहक सेवा, खाते हाताळणी आणि डिजिटल बँकिंगसह इतर पैलूंवर प्रशिक्षण दिले जाईल.

प्रशिक्षणादरम्यान विद्यावेतन

उमेद्वारांना कामाच्या क्षेत्रानुसार विद्यावेतन दिले जाईल. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना दरमहा १५,००० रू, शहरी भागातील उमेद्वारांना १८,००० रू तर मेट्रो शहरांमध्ये विद्यावेतन २०,००० रू पर्यंत असेल. यामुळे उमेद्वारांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.

Government Teacher TGT Exam Tips: सरकारी शिक्षक व्हायचं स्वप्न आहे? मग लेखी परीक्षेची ‘ही’ रणनीती तुम्हाला माहितीये का?

अर्ज कसा करावा.

इच्छुक उमेद्वाराने युनियन बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी गुणपत्रिका, छायाचित्र (फोटो) आणि ओळखपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे सबमिट करावीत आणि अधिकृत सूचना काळजीपूर्वक वाचावी. तसेच अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १९ मे २०२६ आहे तरी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करावी.

Web Title: Union bank of india recruitment 2026 apprentice bharti online apply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका
1

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Breaking: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Breaking: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

May 15, 2026 | 03:09 PM
Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

May 15, 2026 | 03:04 PM
LSG vs CSK: लखनऊच्या मैदानावर गोलंदाज की फलंदाज कोण करणार कमाल? वाचा पिच रिपोर्ट

LSG vs CSK: लखनऊच्या मैदानावर गोलंदाज की फलंदाज कोण करणार कमाल? वाचा पिच रिपोर्ट

May 15, 2026 | 03:03 PM
VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

May 15, 2026 | 03:02 PM
NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?

NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?

May 15, 2026 | 02:45 PM
Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

May 15, 2026 | 02:40 PM
Mahabharata Story: महाभारतात कर्णाने अर्जुनाला मारण्याची प्रतिज्ञा का घेतली होती?

Mahabharata Story: महाभारतात कर्णाने अर्जुनाला मारण्याची प्रतिज्ञा का घेतली होती?

May 15, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM