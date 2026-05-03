उमेद्वाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विषयातील पदवी असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय २० ते २८ वर्षे असावे. तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली आहे. याव्यातिरिक्त ज्या राज्यासाठी उमेदवार अर्ज करत आहेत, त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचे त्याला ज्ञान असणे गरजेचे आहे.
उमेद्वारांची निवड प्रामुख्याने ऑनालाइन लेखी परीक्षेच्या आधारे केली जाईल. त्यानंतर त्याच्या भाषेची चाचणी घेतली जाऊ शकते. निवडलेल्या उमेद्वाराला एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल. ज्यामध्ये ग्राहक सेवा, खाते हाताळणी आणि डिजिटल बँकिंगसह इतर पैलूंवर प्रशिक्षण दिले जाईल.
उमेद्वारांना कामाच्या क्षेत्रानुसार विद्यावेतन दिले जाईल. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना दरमहा १५,००० रू, शहरी भागातील उमेद्वारांना १८,००० रू तर मेट्रो शहरांमध्ये विद्यावेतन २०,००० रू पर्यंत असेल. यामुळे उमेद्वारांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
इच्छुक उमेद्वाराने युनियन बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करण्यासाठी गुणपत्रिका, छायाचित्र (फोटो) आणि ओळखपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे सबमिट करावीत आणि अधिकृत सूचना काळजीपूर्वक वाचावी. तसेच अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १९ मे २०२६ आहे तरी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करावी.