DA Hike: Bank कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार! महागाई भत्त्यात मोठी वाढ; कोणाच्या खात्यात किती रुपये जमा होणार ?

सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये म्हणजेच DA मध्ये किरकोळ वाढ करण्याचं जाहीर केलं आहे. म्हणजे नेमका कोणाचा किती पगार वाढणार? याबाबत सविस्तर माहिती घेऊयात.

Updated On: May 05, 2026 | 02:07 PM
  • बँक कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये किरकोळ वाढ
  • महागाई भत्त्यात (DA) किती वाढ?
  • कोणाचा पगार वाढणार आणि किती वाढणार?
DA Hike News: जर तुम्ही बँकेत काम करत असाल, किंवा बँकेत कर्मचारी म्हणून कार्यरत असाल किंवा बँकेत काम करत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही ओळखत असाल, तर ही बातमी त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये म्हणजेच DA मध्ये किरकोळ वाढ करण्याचं जाहीर केलं आहे. म्हणजे नेमका कोणाचा किती पगार वाढणार? याबाबत सविस्तर माहिती घेऊयात.

महागाई भत्त्यात (DA) किती वाढ?

मे ते जुलै २०२६ या तिमाहीसाठी, सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता DA २५ टक्क्यांवरून २५.७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी ही ०.७० टक्क्यांची वाढ “अत्यंत नगण्य” असल्याचे म्हटले आहे. पण नेमकी ही वाढ म्हणून मुळ पगारात किती वाढ दाखवणार?

पगारात किती वाढ होईल?

या ०.७० टक्क्यांच्या वाढीमुळे, विविध वेतनश्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात केवळ ४३५ रुपयांपासून ते १,०५० रुपयांपर्यंतच वाढ होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे Basic Pay ४८,००० रुपये ते १,१७,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्यासाठी या सुधारित महागाई भत्त्याचा अर्थ पगारात ४३५ रुपयांपासून ते १,०५० रुपयांपर्यंत होणारी वाढ असा आहे. ही वाढ जरी फार मोठी नसली, तरी यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता महागाईच्या trends सुसंगत राहील, याची खात्री होते.

कोणाचा पगार वाढणार आणि किती वाढणार?

टप्पा १ – ₹४८,४८० च्या मूळ वेतनावर दरमहा केवळ ₹४३५ ची वाढ.

टप्पा १० – ₹६७,१६० च्या मूळ वेतनावर दरमहा केवळ ₹६०१ ची वाढ.

टप्पा २० – ₹९३,९६० च्या मूळ वेतनावर दरमहा केवळ ₹८३८ ची वाढ.

टप्पा २५ – ₹१,०८,२६० च्या कमाल मूळ वेतनावर दरमहा ₹९६५ ची वाढ.

गणना कोणत्या आधारावर करण्यात आली?

‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने (IBA) २ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, महागाई भत्त्याची (DA) अद्ययावत आकडेवारी ही मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या तिमाहीसाठीच्या ‘औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर’ (AIACPI-IW) आधारित आहे. महागाई भत्त्याच्या (DA) वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या सुधारणांसाठी हा निर्देशांक आजही एक निकष (बेंचमार्क) म्हणून काम करतो.

२०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील CPI ची आकडेवारी खालीलप्रमाणे होती: जानेवारी २०२६ मध्ये महागाई भत्ता १४८.६ इतका होता; फेब्रुवारी २०२६ मध्ये तो किंचित कमी होऊन १४८.५ वर आला; आणि त्यानंतर, मार्च २०२६ मध्ये तो वाढून १४९.१ वर पोहोचला. या तीन महिन्यांची सरासरी CPI १४८.७३ इतकी येते. १२३.०३ ही CPI २०१६ या आधारभूत निर्देशांकाशी तुलना केली असता, त्यातील फरक २५.७० इतका दिसून येतो. त्यानुसार, मे ते जुलै या कालावधीसाठीच्या महागाई भत्त्यातील वाढ ०.७० गुणांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

Published On: May 05, 2026 | 02:07 PM

