Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

First Governor of RBI : आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर भारतीय नव्हते? ऑस्ट्रेलियन बँकरच्या हाती का होती भारताची सूत्रे?

First Governor of RBI Sir Osborne Smith: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ यांचा इतिहास, त्यांचा पगार आणि ब्रिटिश सरकारशी झालेल्या वादाबद्दलची रंजक माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 04, 2026 | 01:46 PM
rbi

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

First Governor of RBI Sir Osborne Smith: जेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकिंग प्रणालीवर चर्चा होते. तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) उल्लेख नेहमीच प्रथम होतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का ? आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर हे भारतीय नव्हे तर ऑस्ट्रेलियन बँकर होते. चला तर मग जाणून घेऊया आरबीआयबद्दलची सविस्तर माहिती..

 आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर कोण होते?

आरबीआयची स्थापना १ एप्रिल १९३५ रोजी झाली. त्यावेळी सर ऑस्बॉर्न स्मिथ यांची पहिल्या गव्हर्नर पदी नियुक्ती करण्यात आली. सर स्मिथ हे लहानपणापासूनच बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यांनी बँक ऑफ न्यू ऑस्ट्रेलियामध्ये २० वर्ष सेवा बजावली. त्यानंतर त्यांनी भारताच्या सर्वात मोठ्या बँकिंग प्रणालीपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकीय गव्हर्नर पदाची जबाबदारी संभाळली. यावेळी त्याच्या कार्याचे कौतुक भारतातच नव्हे तर ब्रिटिश राजवटीतही झाले. यावेळी त्याना ‘नाइट’ पदवी बहाल करण्यात आली.

पगार किती होता?

पगाराबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यावेळच्या आरबीआय गव्हर्नरला दरमहा अंदाजे  २०,००० रू पगार मिळत असे. जी त्यावेळच्या काळातली सर्वात मोठी रक्कम मानली जात होती. तसेच पगाराव्यतिरिक्त त्यांना निवास, शासकीय वाहन, कर्मचारी वर्ग आणि यासारख्या आवश्यक सुविधा दिल्या जात होत्या. यावरूनच त्या पदाची प्रतिष्ठा दिसून येते.

Indian Students in USA:परदेशात शिक्षणाचं स्वप्न की एकटेपणाची शिक्षा? भारतीय विद्यार्थ्याचा व्हायरल व्हिडिओ काय सांगतो? एकदा बघाच..

ब्रिटिश सरकारशी मतभेद

सर ऑस्बॉर्न स्मिथ यांचा आरबीआय गव्हर्नर म्हणून कार्यकाळ अल्प होता. परंतु गव्हर्नर म्हणून त्याच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाची कामे पार पाडली. त्यांनी बँकिंग प्रणालीला योग्य दिशा देऊन त्याला मजबूत करण्याचे कार्य केले. जेणेकरून लोकांचा बँकेवर विश्वास बसेल. तसेच त्यांनी चलन प्रणालीची स्थिरता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी घेतलेल्या योग्य निर्णयामुळे वित्तीय प्रणाली मजबूत होण्यास मदत झाली. परंतु काही मुद्द्यांवर ब्रिटिश सरकारशी मतभेद झाल्याने त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.

Government Jobs for Typing Skills: केवळ टायपिंगच्या जोरावर मिळवता येईल का सरकारी नोकरी? पगार आणि संधींची तुम्हाला कल्पना आहे का?

आरबीआयचे महत्त्व आणि तिची सद्यस्थिती

आज आरबीआय भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे. देशातील व्याजदर, महागाई कशी नियंत्रित करायची आणि बाजारात किती पैसा प्रवाहित करायचा? यासारखे महत्त्वाचे निर्णय आरबीआय घेत असल्याने तिला देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असेही म्हटले जाते. याव्यतिरिक्त देशातील सर्व बँकांवर देखरेख ठेवण्याचे आणि त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठीचे आदेश आरबीआय देते. इतकेच नव्हे तर आर्थिक स्थिरता राखण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका आरबीआय बजावते.

Web Title: First governor of rbi sir osborne smith history salary tenure

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका
1

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?
2

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM