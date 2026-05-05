SBI चा मोठा इशारा! YONO युजर्सना कंगाल करताहेत Scammer; विसरूनही करू नकात ‘या’ चूका

बँकेने विशेषतः आपल्या ‘YONO’ ॲपच्या वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सायबर गुन्हेगार ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करत असल्याचे SBI ने अधोरेखित केले आहे; आणि सावधगिरी बाळगण्यात झालेली अगदी किरकोळ चूकही तुमचे बँक खाते पूर्णपणे रिकामे होण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
अलीकडच्या काळात, फसवणूक करणारे गुन्हेगार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘YONO SBI’ च्या नावाने बनावट पेजेस तयार करत आहेत आणि त्याद्वारे लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे गुन्हेगार दिशाभूल करणाऱ्या ‘स्पॉन्सर्ड’ जाहिराती चालवतात, ज्यामध्ये “तुम्ही तुमचे युजरनेम किंवा पासवर्ड विसरला आहात का? ते त्वरित परत मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा,” अशा प्रकारचे संदेश पाठवतात. या पार्श्वभूमीवर, SBI ने वापरकर्त्यांना एक स्पष्ट इशारा दिला आहे. बँकेने म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका; कारण त्या पूर्णपणे बनावट असतात आणि त्यांचा वापर तुमची बँकिंग संबंधित क्रेडेंशियल्स चोरण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
जर एखाद्या वापरकर्त्याने अशा लिंकवर क्लिक केले आणि आपली वैयक्तिक माहिती तिथे भरली, तर त्यांना त्वरित फसवणुकीचा बळी बनण्याचा धोका निर्माण होतो. परिणामी, बँक वापरकर्त्यांना असा सल्ला देते की, त्यांनी नेहमी अधिकृत ‘YONO SBI’ ॲप किंवा बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाचाच वापर करावा. तसेच, कोणत्याही अनोळखी लिंक, संदेश किंवा फोन कॉल्सना प्रतिसाद म्हणून आपली कोणतीही वैयक्तिक माहिती कोणाशीही सामायिक करणे टाळावे. विशेषतः, तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत कधीही तुमचा OTP किंवा पासवर्ड कोणाशीही सामायिक करू नये.
शिवाय, SBI च्या माहितीनुसार, फसवणूक करणारे लोक बँकेचे अधिकारी असल्याचे भासवून फोन कॉल, SMS किंवा ईमेलद्वारे तुमच्याशी संपर्क साधू शकतात. KYC अपडेट, खाते निलंबित होणे किंवा रिवॉर्ड पॉइंट्सचे आमिष यांसारख्या विविध सबबींचा वापर करून, ते वापरकर्त्यांकडून संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. बँकेने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणताही अधिकृत अधिकारी फोनवर किंवा मजकूर SMS द्वारे कधीही OTP, PIN, पासवर्ड किंवा कार्डचे तपशील मागणार नाही. जर कोणी तसे केले, तर ती व्यक्ती निःसंशयपणे एक फसवणूक करणारी व्यक्ती आहे. विशेषतः ‘YONO SBI’ ॲप वापरणाऱ्यांनी अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे, कारण हे ॲप्लिकेशन थेट त्यांच्या बँक खात्यांशी जोडलेलं असतं.
बँकेच्या नावाने येणाऱ्या फोन कॉल्सबाबत सावध राहण्याचा सल्ला बँकेने वापरकर्त्यांना दिला आहे. साधारणपणे, SBI कडून येणारे अधिकृत कॉल 1600 ने सुरू होणाऱ्या क्रमांकांवरून येतात. जर तुम्हाला इतर कोणत्याही क्रमांकावरून कॉल आला, तर तो संशयास्पद मानावा आणि कोणतीही वैयक्तिक माहिती शेअर करणे टाळावे. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारे फसवणुकीचे बळी ठरला असाल, तर उशीर करू नका; तक्रार नोंदवण्यासाठी त्वरित National Cyber Crime Helpline क्रमांक १९३० वर कॉल करा. तुम्ही cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन तक्रार देखील दाखल करू शकता.
